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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.03.2023 tarihli 32121 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kanuna istinaden;

08.09.1999 (dahil) tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların ve

09.09.1999 tarihinden sonra maluluk, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzıat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin,

mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılmıştır.

Kanun kapsamında olan ve emeklilik şartlarını yerine getiren sigortalılara kurumca aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi ve sigortalı tarafından Aylık Ödenek Talep Belgesinin (Tahsis Talep Başvurusu) kuruma verilmesi gerekmektedir. Bu süreçte işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi için Müdürlükten işverenler tarafından veya çalışanları aracılığıyla herhangi bir zorunluluğu olmayan “emekli olabilir” ibareli yazılar talep edilmektedir.

Çalışanların beyanlarına istinaden, personelden e-devlet üzerinden sunmuş olduğu “Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi” ile emeklilik şartları ve emeklilik şartlarını yerine getirdiğine dair “Çalışma Hayatım” ve “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum” portal belgesinin talep edilip bu belgelere göre işten ayrılış bildirgelerin verilmesini , imzalı yazı istenmemesini ve kurumca “Emekli Olur”, “Emeklilik Şartlarını Yerine Getirmiştir” ibareli yazılar verilmeyeceği belirtilmiştir.

Kanuna istinaden emeklilik şartları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Sigorta Başlangıç Tarihi Tahsis Talep Tarihindeki Sigortalılık süresi Gün Sayısı Kadın Erkek Kadın Erkek 24/5/1985 öncesi 24/11/1980 öncesi 20 25 5000 24/5/1985-23/5/1986 24/11/1980-23/5/1982 20 25 5075 24/5/1986-23/5/1987 24/5/1982-23/11/1983 20 25 5150 24/5/1987-23/5/1988 24/11/1983-23/5/1985 20 25 5225 24/5/1988-23/5/1989 24/5/1985-23/11/1986 20 25 5300 24/5/1989-23/5/1990 24/11/1986-23/5/1988 20 25 5375 24/5/1990-23/5/1991 24/5/1988-23/11/1989 20 25 5450 24/5/1991-23/5/1992 24/11/1989-23/5/1991 20 25 5525 24/5/1992-23/5/1993 24/5/1991-23/11/1992 20 25 5600 24/5/1993-23/5/1994 24/11/1992-23/5/1994 20 25 5675 24/5/1994-23/5/1995 24/5/1994-23/11/1995 20 25 5750 24/5/1995-23/5/1996 24/11/1995-23/5/1997 20 25 5825 24/5/1996-23/5/1997 24/5/1997-23/11/1998 20 25 5900 24/5/1997-23/5/1998 24/11/1998-8/9/1999 20 25 5975 24/5/1998-23/5/1999 20 5975 24/5/1999-8/9/1999 20 5975



Kanunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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