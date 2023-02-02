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Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 24/01/2023 tarihli ve 2018/38 Sayılı Genelge ‘de Değişiklik Yapılması Konulu 2023/6 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

06.11.2018 tarih, 2018/38 sayılı ve "Emeklilik İşlemleri" konulu Genelge'nin "EKLER DİZİNİ"nde yer alan "Ek:2- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi (2 Sayfa)" ibaresi, "Ek:2- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi (1 Sayfa)" şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca, 2018/38 sayılı Genelgenin güncellenen "Ek:2- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" genelge ekinde yer almaktadır.

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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