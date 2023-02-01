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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sunulan teklife istinaden;

08.09.1999 (dahil) tarihinden önce maluluk, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların ve

09.09.1999 tarihinden sonra maluluk, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzıat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin,

mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılması, prim ödeme gün sayısı yönünden kademelendirme uygulanması amaçlanmıştır.

Sunulan kanun teklifine istinaden emeklilik şartları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Sigorta Başlangıç Tarihi Tahsis Talep Tarihindeki Sigortalılık süresi Gün Sayısı Kadın Erkek Kadın Erkek 24/5/1985 öncesi 24/11/1980 öncesi 20 25 5000 24/5/1985-23/5/1986 24/11/1980-23/5/1982 20 25 5075 24/5/1986-23/5/1987 24/5/1982-23/11/1983 20 25 5150 24/5/1987-23/5/1988 24/11/1983-23/5/1985 20 25 5225 24/5/1988-23/5/1989 24/5/1985-23/11/1986 20 25 5300 24/5/1989-23/5/1990 24/11/1986-23/5/1988 20 25 5375 24/5/1990-23/5/1991 24/5/1988-23/11/1989 20 25 5450 24/5/1991-23/5/1992 24/11/1989-23/5/1991 20 25 5525 24/5/1992-23/5/1993 24/5/1991-23/11/1992 20 25 5600 24/5/1993-23/5/1994 24/11/1992-23/5/1994 20 25 5675 24/5/1994-23/5/1995 24/5/1994-23/11/1995 20 25 5750 24/5/1995-23/5/1996 24/11/1995-23/5/1997 20 25 5825 24/5/1996-23/5/1997 24/5/1997-23/11/1998 20 25 5900 24/5/1997-23/5/1998 24/11/1998-8/9/1999 20 25 5975 24/5/1998-23/5/1999 20 5975 24/5/1999-8/9/1999 20 5975

Kanun teklifinin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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