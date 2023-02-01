Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Sunulan teklife istinaden;
- 08.09.1999 (dahil) tarihinden önce maluluk, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların ve
- 09.09.1999 tarihinden sonra maluluk, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzıat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin,
mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılması, prim ödeme gün sayısı yönünden kademelendirme uygulanması amaçlanmıştır.
Sunulan kanun teklifine istinaden emeklilik şartları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
|
Sigorta Başlangıç Tarihi
|
Tahsis Talep Tarihindeki
|
Sigortalılık süresi
|
Gün Sayısı
|
Kadın
|
Erkek
|
Kadın
|
Erkek
|
24/5/1985 öncesi
|
24/11/1980 öncesi
|
20
|
25
|
5000
|
24/5/1985-23/5/1986
|
24/11/1980-23/5/1982
|
20
|
25
|
5075
|
24/5/1986-23/5/1987
|
24/5/1982-23/11/1983
|
20
|
25
|
5150
|
24/5/1987-23/5/1988
|
24/11/1983-23/5/1985
|
20
|
25
|
5225
|
24/5/1988-23/5/1989
|
24/5/1985-23/11/1986
|
20
|
25
|
5300
|
24/5/1989-23/5/1990
|
24/11/1986-23/5/1988
|
20
|
25
|
5375
|
24/5/1990-23/5/1991
|
24/5/1988-23/11/1989
|
20
|
25
|
5450
|
24/5/1991-23/5/1992
|
24/11/1989-23/5/1991
|
20
|
25
|
5525
|
24/5/1992-23/5/1993
|
24/5/1991-23/11/1992
|
20
|
25
|
5600
|
24/5/1993-23/5/1994
|
24/11/1992-23/5/1994
|
20
|
25
|
5675
|
24/5/1994-23/5/1995
|
24/5/1994-23/11/1995
|
20
|
25
|
5750
|
24/5/1995-23/5/1996
|
24/11/1995-23/5/1997
|
20
|
25
|
5825
|
24/5/1996-23/5/1997
|
24/5/1997-23/11/1998
|
20
|
25
|
5900
|
24/5/1997-23/5/1998
|
24/11/1998-8/9/1999
|
20
|
25
|
5975
|
24/5/1998-23/5/1999
|
20
|
5975
|
24/5/1999-8/9/1999
|
20
|
5975
Kanun teklifinin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
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