Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sunulan teklife istinaden;

  • 08.09.1999 (dahil)  tarihinden önce maluluk, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların ve
  • 09.09.1999 tarihinden sonra maluluk, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzıat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin,

mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılması, prim ödeme gün sayısı yönünden kademelendirme uygulanması amaçlanmıştır.

Sunulan kanun teklifine istinaden emeklilik şartları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Sigorta Başlangıç Tarihi

Tahsis Talep Tarihindeki

Sigortalılık süresi

Gün Sayısı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

24/5/1985 öncesi

 24/11/1980 öncesi

20

25

5000

24/5/1985-23/5/1986

24/11/1980-23/5/1982

20

25

5075

24/5/1986-23/5/1987

24/5/1982-23/11/1983

20

25

5150

24/5/1987-23/5/1988

24/11/1983-23/5/1985

20

25

5225

24/5/1988-23/5/1989

  24/5/1985-23/11/1986

20

25

5300

24/5/1989-23/5/1990

24/11/1986-23/5/1988

20

25

5375

24/5/1990-23/5/1991

  24/5/1988-23/11/1989

20

25

5450

24/5/1991-23/5/1992

24/11/1989-23/5/1991

20

25

5525

24/5/1992-23/5/1993

24/5/1991-23/11/1992

20

25

5600

24/5/1993-23/5/1994

24/11/1992-23/5/1994

20

25

5675

24/5/1994-23/5/1995

 24/5/1994-23/11/1995

20

25

5750

24/5/1995-23/5/1996

24/11/1995-23/5/1997

20

25

5825

24/5/1996-23/5/1997

  24/5/1997-23/11/1998

20

25

5900

   24/5/1997-23/5/1998

  24/11/1998-8/9/1999

20

    25

5975

   24/5/1998-23/5/1999

20 

5975

   24/5/1999-8/9/1999

20

5975

Kanun teklifinin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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