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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından 24/06/2023 tarih ve 32231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11917 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) Kararı ile farklı dağıtım ve tedarik şirketi bölgesinde yer alan üretim ve tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

11/08/2022 tarih ve 31920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde (“Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikle birlikte lisanssız üretim yapan kişilerin üretilen enerjiyi aynı dağıtım bölgesinde yer alan tüketim tesislerinde tüketme zorunluluğunun Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulan lisanssız üretim tesisleri için aranmayacağı düzenlenmiştir. 11/08/2022 tarihli değişiklikle aynı dağıtım şirketi bölgesinde yer alma şartı kaldırılmış olsa da bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulması ancak tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içerisinde bulunması zorunluydu. 01/10/2022 tarih ve 31970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabileceği ve uzlaştırma işlemlerinin Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”) tarafından yapılacağı düzenlenmişti.

Yapılan bu değişiklikler neticesinde 11917 sayılı Kurul Kararı'yla birlikte farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olan üretim ve tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin usul ve esaslara, üretim ve tüketim tesislerini ilişkilendirme işlemlerine, ticarete konu edilebilecek elektrik enerjisi miktarına, uzlaştırmaya esas miktarların hesaplanmasına, görevli tedarik şirketlerinin ve şebeke işletmecisinin sorumluklarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen 11917 sayılı Kurul Kararı'yla getirilen işbu bu düzenlemelere aşağıda ana hatlarıyla yer verilmiştir.

Kapsam

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içerisinde yer alan üretim veya tüketim tesislerinin piyasa işlemecisi EPİAŞ tarafından gerçekleştirilecek mahsuplaşma işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 11917 sayılı Kurul Kararı yayınlanmıştır. 11917 sayılı Kurul Kararı'nın 2 nci maddesinde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunan üretim ve/veya tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerini kapsayacağı ancak aşağıda yer alan tesislerin işbu usul ve esasların kapsamı dışında olduğu belirlenmiştir:

2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mülga Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan ya da kabulü tamamlanarak işletmeye alınan lisanssız elektrik üretim tesisleri, OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere ait lisanssız elektrik üretim tesisleri, Saatlik mahsuplaşmaya tabi lisanssız elektrik üretim tesisleri, 9/5/2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında depolama tesisi kurulan lisanssız elektrik üretim tesisleri, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olmayan lisanssız elektrik üretim tesisleri.

Genel Esaslar

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 3 üncü maddesinde farklı dağıtım ve görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunan üretim ve tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin genel esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunan üretim ve/veya tüketim tesislerinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Mahsuplaşma işlemleri kapsamında yer alacak tüketim tesisleri ile lisanssız elektrik üretim tesislerinin aynı vergi kimlik numarasına (“VKN”) sahip gerçek veya tüzel kişilere ait olmalıdır., Serbest olmayan tüketicilerin, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketicilerin, daha önce tedarikçisini seçmiş olup tekrar görevli perakende satış şirketinden perakende satış tarifesine göre enerji alan serbest tüketicilerin, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifelerden faydalanan tüketiciler haricindeki tüm tesislerin tedarikçi seçme hakkını kullanıyor olmalıdır ve bu kapsamdaki bütün tesisler elektrik enerjisi alımlarını tek bir tedarikçiden yapmalıdır. Mahsuplaşma işlemlerinde faaliyet bazlı tarife tablosunda yer alan fiyatlar ile ilgili Kurul kararları dikkate alınacaktır. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (“YEKDEM”) kapsamındaki lisanssız elektrik üretimi uzlaştırma işlemlerinin tamamlanması için Lisanssız Üretim Modülü'ne (“LÜM") ve Piyasa Yönetim Sistemi'ne (“PYS”) girilmesi gerekmektedir. 11917 sayılı Kurul Kararı kapsamında mahsuplaşma işlemleri, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yalnızca aylık uzlaştırma hükümlerine tabi lisanssız elektrik üretim tesisleri için uygulanacaktır. LÜM'e lisanssız elektrik üretim tesisinin kurulu güç değeri ile üretilebilecek toplam üretim miktarından daha yüksek üretim miktarı girilmemelidir. , Tüketim tesisi ve/veya lisanssız elektrik üretim tesisinin iletim şebekesinden bağlı olması halinde TEİAŞ tarafından her ayın üçüncü iş gününe kadar ilgili dağıtım şirketine bildirilecek ve 11917 sayılı Kurul Kararı'nda şebeke işletmecisi tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler dağıtım şirketi tarafından getirilecektir.

Buna ek olarak 11917 sayılı Kurul Kararı'nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olan üretim ve tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri amacıyla ilişkilendirileceği bir veya daha fazla grup oluşturulabileceği öngörülmüştür. Mahsuplaşma işlemleri için grup oluşturulabilmesi için:

Aynı grupta ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı abone grubunda yer alması, Üretim ve tüketim tesislerinin bir takvim yılında aynı VKN'ye ait yalnızca bir grupta ilişkilendirilmesi, Aynı takvim yılı içerisinde gruplar arasında üretim ve tüketim tesisi değişim işlemlerinin yapılmaması

gerektiği düzenlenmiştir. Son olarak 11917 sayılı Kurul Kararı'nda Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 35 inci maddesi uyarınca kabulü yapılarak devredilen lisanssız elektrik üretim tesislerinin de gruplandırma işlemlerine konu edilebileceği düzenleme altına alınmıştır.

İlişkilendirme İşlemleri

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 6 ncı maddesinde farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olan üretim ve tüketim tesislerinin grup oluşturma kapsamında ilk ilişkilendirilme işlemlerinin tesis sahibi gerçek veya tüzel kişiler tarafından 11917 sayılı Kurul Kararı'nın 1 numaralı ekinde yer alan formu hangi üretim ve tüketim tesislerinin ilişkilendirileceğini içerecek şekilde doldurularak her bir üretim ve tüketim tesisin yer aldığı ilgili şebeke işletmecisine ilgili fatura döneminin ilk on günü içerisinde başvurularak yapılacağı düzenlenmiştir. Başvuru akabinde şebeke işletmecisi kendi bölgesindeki VKN bazında ilişkilendirilen tesislerin her bir fatura dönemi itibarıyla ilgili fatura dönemini takip eden ayın yedinci gününe kadar aşağıdaki bilgileri LÜM'e kaydedecektir.

Lisanssız tesisin başvuru sahibi tarafından ilişkilendirildiği grup numarası, Üretim tesis kategorisi, Kurulu güç değeri, Üretim miktarları toplamı, Tüketim miktarları toplamı, Tedarikçi bilgisi, Tüketim tesisinin ilgili tarifesi, Satış limiti, Son kaynak tedarik tarifesi kapsamında olup olmadığı bilgisi

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında lisanssız elektrik üretim tesisi sahibi kişiler tarafından üretim ve/veya tüketim tesislerinin ilişkilendirilme işlemlerinde, geçmiş dönemlere yönelik değişiklik veya düzeltme talebinde bulunulamayacağı, aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise oluşturulan ve sisteme kaydedilen grupların 11917 sayılı Kurul Kararı hükümlerinde belirtilen koşulları taşımaması halinde başvurunun yapılmamış sayılacağı düzenlenmiştir.

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin yalnızca Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında kurulan üretim tesislerinden bir grup oluşturamayacaktır.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan üretim tesislerinin mahsuplaşma kapsamına alınması ancak ve ancak Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir üretim tesisinin gruba dahil edilmesi halinde mümkün olacaktır. Nitekim bu şekilde oluşturulan gruplarda söz konusu (ç) bendi kapsamındaki tesislerde oluşacak fazla üretim için yalnızca kendi tüketimi ile sınırlı olarak mahsuplaşma işlemi gerçekleştirileceği ve kendi tüketimi dışında grup içerisinde başka bir mahsuplaşma işlemine konu edilemeyeceği ile Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulan üretim tesisinin ilişkilendirildiği tüketim tesisleriyle mahsuplaştırma işlemleri sonucunda arta kalan üretim miktarının bedelsiz olarak sayaca kaydedileceği düzenlenmiştir. Ayrıca Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında kurulan üretim tesislerinin yer aldığı gruba müstakil tüketim tesisi de eklenemeyecektir.

Satış Limitleri

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesine 11/08/2022 tarihinde eklenen on altıncı fıkra ile birlikte 12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin satışa konu edebilecekleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin ilgili tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemeyeceği düzenlenmiştir. Aynı fıkrada, tüketim miktarının üzerinde şebekeye verilen elektrik enerjisinin bedelsiz katkı olarak YEKDEM'e dahil edileceği ve tüketimin üzerinde üretilip şebekeye verilen elektrik enerjisi için herhangi bir ödeme yapılmayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda 11098 sayılı Kurul Kararı'yla lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyacının üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesabında kullanılacak tüketim miktarı belirlenmiştir.

Yapılan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda 11917 sayılı Kurul Kararı'nın 7 nci maddesinde bahsi geçen yönetmelik ve Kurul kararları doğrultusunda şebeke işletmecisi tarafından kendi bölgesindeki grup için satış limitinin LÜM'e kaydedilmesi gerekecektir. Ayrıca aynı maddenin ikinci fıkrasında satışa konu edilebilecek üretim miktarının satışı gerçekleştirildikten sonra satış limitini düşürecek şekilde yapılacak tüketim tesisi değişikliklerine ilgili takvim yılı sonuna kadar izin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Son olarak Lisanssız Elektrik Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesiyle paralel şekilde 11917 sayılı Kurul Kararı'nın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında 50 kW ve altındaki mesken grubunda yer alan tüketim tesisleri ile ilişkilendirilen üretim tesisleri için satış limiti uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Mahsuplaşmaya Esas Alınacak Miktar ve Tutarlar

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 9uncu maddesinin ikinci fıkrasında ilişkilendirme işlemleri kapsamında piyasa katılımcılarının LÜM'e kaydedilen verileri esas alınarak piyasa işletmecisi EPİAŞ tarafından farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olan üretim ve/veya tüketim tesislerine ait hesaplama işlemleri her bir VKN'nin her bir grubu için aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

toplam üretim miktarı, toplam tüketim miktarı ve toplam satış limiti tespit edilir; toplam üretim miktarından toplam tüketim miktarı çıkarılarak ihtiyaç fazlası üretim miktarı tespit edilir; ihtiyaç fazlası üretim miktarı ile satış limiti karşılaştırılarak sistem kullanım bedeli ödemeli üretim miktarı tespit edilir; sistem kullanım bedeli ödemeli toplam üretim miktarı, grup içerisindeki her bir bölgeye ilgili bölgedeki üretim miktarı oranında yansıtılır; ilgili bölgedeki toplam üretim miktarından sistem kullanım bedeli ödemeli üretim miktarı çıkarılarak bedelli üretim miktarı tespit edilir.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin mahsuplaşma işleri ise aynı maddenin dördüncü uyarınca aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında kurulan lisanssız elektrik üretim tesisinin üretim miktarı ile tüketim miktarı mahsuplaştırılır; Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında kurulan lisanssız elektrik üretim tesisinin üretim miktarı ile tüketim miktarının mahsuplaştırılması sonrası ihtiyaç fazlası üretim kalırsa bedelsiz üretim miktarı olarak dikkate alınır; Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulan lisanssız elektrik üretim tesisinin üretim miktarı, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında kurulan lisanssız elektrik üretim tesislerinin mahsuplaşılmamış tüketimleri oranınca tüketimlerine mahsup edilir. Mahsuplaşan miktarlar ilgili tesislerin toplam tüketimlerini geçemez. Mahsuplaşmamış fazla üretimler için bu bentteki işlemler tekrar edilir; Bu fıkra kapsamındaki mahsuplaşma işlemi neticesinde ihtiyaç fazlası üretim miktarı kalması halinde bedelsiz üretim miktarı olarak değerlendirilir ve yapılan hesaplama sonucunda elde edilen değerler ilgili şebeke işletmecisi tarafından PYS'ye girilmesini teminen LÜM'de paylaşılır.

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında grup içinde bir üretim tesisi ile ilişkilendirilen aynı bölgede bir tüketim tesisinin bulunmaması durumunda üretim tesisinin üretim tesis sahasında yer alan her türlü yapı ve ekipmanın çalışmasına bağlı olarak oluşacak iç tüketim miktarının mahsuplaşma işlemlerine konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna ek olarak 11917 sayılı Kurul Kararı'nın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturulan durumların tespit edilmesi halinde ilgili grup için tüm üretim miktarı bedelsiz üretim miktarı olarak dikkate alınacağı ve ilgili şebeke işletmecisi tarafından bedelsiz sanal sayaca yükleneceği düzenlenmiştir.

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 9 uncu maddesine göre belirlenen miktarlar 11917 sayılı Kurul Kararı'nın 10 uncu maddesinde yer alan formüllere göre her bir grup için her bir bölgedeki tüketime karşılık tedarikçiye ödenmek üzere görevli tedarik şirketine, her bir grup için sorumlu görevli tedarik şirketine yapılacak ödemeler ile görevli tedarik şirketleri tarafından tedarikçilere ve lisanssız üreticilere yapılacak ödemelere esas tutarların hesaplanmasında kullanılacaktır. Hesaplamalara esas alınacak faaliyet bazlı tarife fiyatının kademeli olması halince Kurul tarafından aksi belirlenmedikçe öncelikle düşük kademeli tarife fiyatı esas alınacaktır.

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 12 nci maddesinde ise elektrik enerjisini son kaynak tedarik tarifesi kapsamında tedarik eden tesislerin tüketimlerine kadar olan üretimleri son kaynak tedarik tarifesinden, tüketimlerini aşan üretimleri satış limitine kadar, ait olduğu ilgili tarife fiyatı üzerinden hesaplanacaktır.

Yükümlü Görevli Tedarik Şirketlerinin Belirlenmesi

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 8 inci maddesinde farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içindeki üretim ve/veya tüketim tesislerine ilişkin mahsuplaşma işlemleri sonucu ihtiyaç fazlası enerji için lisanssız elektrik üretim tesisi sahibi kişiye ödeme yapılması işlemlerinden “sorumlu görevli tedarik şirketi”nin sorumlu olduğu düzenlenmiştir. Aynı maddenin ikinci bendinde ise her bir grup bazında:

Ocak ayı itibarıyla lisanssız üretim tesislerine ait toplam kurulu güç değerinin en yüksek olduğu, Yıl içerisinde ilk defa oluşturulacak gruplar için LÜM'de mahsuplaştırma işlemlerine konu ilk aydaki lisanssız elektrik üretim tesislerine ait toplam kurulu güç değerinin en yüksek olduğu

dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketinin sorumlu görevli tedarik şirketi olarak tespit edileceği kabul edilmiştir. Bu usule göre bir takvim yılı için tespit edilen sorumlu görevli tedarik şirketlerinin grup içerisindeki üretim tesislerinde ve/veya üretim tesislerinin kurulu güçlerinde değişiklik olsa dahi takvim yılı sonuna kadar yükümlülüklerinin devam ettiği hükme bağlanmıştır.

Şebeke İşletmecilerinin Yükümlülükleri

Farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesinde yer alan üretim ve tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin olarak ilgili şebeke işletmecisi 11917 sayılı Kurul Kararı'nın 13 üncü maddesi uyarınca LÜM'e kaydetmekle yükümlü olunan tüm verilerin doğruluğunun sağlanmasından ve EPİAŞ tarafından belirlenen formatta zamanında girilmesinden sorumlu tutulmuştur. Buna ek olarak şebeke işletmecileri LÜM aracılığıyla gelen bildirimlerin takip edilmesinden ve bildirimler doğrultusunda gerekli kontrol, düzeltme ve bilgilendirme işlemlerinin yapılmasından sorumlu olacaktır.. 11917 sayılı Kurul Kararı'nın 13üncü maddesinin ikinci fıkrasında şebeke işletmecilerinin gerçekleştirecekleri ilişkilendirme işlemlerinde mevzuatta aranan şartların mevcudiyetini araştırmakla yükümlü kılınmıştır.

Görevli Tedarik Şirketlerinin Yükümlülükleri

Benzer şekilde farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesinde yer alan üretim ve tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin olarak görevli tedarik şirketleri;

LÜM aracılığıyla gelen bildirimlerin takip edilmesinden ve bildirimler doğrultusunda gerekli kontrol ve düzeltme işlemlerinin yapılmasından, LÜM'de yayımlanan nihai sonuçların takip edilmesinden, yayımlanan sonuçların doğru ve DUY'da belirlenen zamanda ve belirtilen formatta PYS'de tanımlanan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimleri için kaydedilmesinden, LÜM'de belirtilen tutarların, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde belirtilen süreler dahilinde tedarikçiye ve/veya lisanssız üreticiye ödenmesinden

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 14 üncü maddesi uyarınca sorumlu tutulmuştur. Ayrıca görevli tedarik şirketler ihtiyaç fazlası üretimin satış limitinin üzerinde kalan miktarına karşılık gelen sistem kullanım bedelini lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedele (“LÜYTOB”) dahil ederek tahsil edilmesini takiben ilgili şebeke işletmecisine ödemekle yükümlü tutulmuştur.

Düzeltme İşlemleri

11917 sayılı Kurul Kararı'nın 15 inci maddesinde şebeke işletmecisi tarafından farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesinde yer alan üretim ve tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin düzeltme işlemlerinin gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamdan güncel döneme ilişkin düzeltme işlemlerinin ilgili fatura dönemini takip eden ayın yedinci günü saat 23:59'a kadar gerçekleştirebilecek ve dokuzuncu gün ilgili şebeke işletmecisi tarafından kaydedilen güncel verilere göre nihai veriler LÜM'de paylaşılacaktır.

Geçmiş dönemlere ilişkin düzeltme işlemlerinin ise başvuru tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki fatura dönemi ile sınırlı olmak üzere gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır. Düzeltme işlemine ait güncel verilerin nihai uzlaşma bildirimini takip eden gün ila ayın son günü arasında ilgili şebeke işletmecisi tarafından LÜM'e kaydedilerek kaydedilen güncel verilere göre gerekli düzeltme işlemleri takip eden mahsuplaşma döneminde gerçekleştirilecektir. Düzeltme işlemi yapılması halinde düzeltme işlemine konu fatura döneminden başlayarak düzeltme yapılan ilgili yılın takip eden tüm fatura dönemleri için mahsuplaştırma işlemleri yeniden yapılması zorunlu tutulmuştur.

Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi

24/06/2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 11917 sayılı Kurul Kararı 01/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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