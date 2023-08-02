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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından 16/07/2023 tarih ve 32250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11952 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ("Kurul") Kararı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'nin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Temmuz ayı ve sonrası için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") maliyeti yeniden düzenlemiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'in 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Tedarik yükümlülüğü kapsamındaki birim uzlaştırmaya esas çekiş miktarı için öngörülen YEKDEM maliyeti, her yıl Aralık ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılının her bir fatura dönemi için Kurul Kararı ile belirlenir ve Kurumun internet sayfasında yayımlanır. Kurul gerekli görmesi halinde ilan edilen maliyetleri güncelleyebilir." düzenlemesi yer almaktadır. Bu kapsamda 11952 sayılı Kurul Kararı'yla uzlaştırmaya esas çekiş miktarı için öngörülen YEKDEM maliyeti 2023 Aralık ayını da içerecek şekilde belirlenmiştir:

Aylar 2023 Öngörülen YEKDEM Maliyeti (TL/MWh) Temmuz 186,33 Ağustos 143,58 Eylül 196,97 Ekim 220,22 Kasım 205,80 Aralık 159,91



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