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5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (“YEK Kanunu”) ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (“YEK Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde 2023 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (“YEKDEM”) yararlanacak lisans sahibi tüzel kişiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (“Kurul”) 29/12/2022 tarihli ve 11502 sayılı Kararı ile belirlenerek 2023 Yılı Nihai YEK Listesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından 03/01/2023 tarihinde duyurulmuştur.

Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere devlet tarafından fiyat ve alım garantisinin verildiği YEKDEM'e başvuran üretim tesislerinin YEK Kanunu'nda öngörülen alım ve fiyat garantisinden yararlanabilecekleri düzenlenmiştir. YEKDEM'den faydalanmak isteyen lisanslı elektrik üretim tesisi sahibi tüzel kişilerin EPDK tarafından ilan edilen son başvuru tarihine kadar kuruma başvurması ve bu başvurunun onaylanarak YEK nihai listede yer alması gerekmektedir.

Bu kapsamda Kurul tarafından internet sitesinde ilan edilen “2023 yılı Nihai YEK Listesi”nde yer alan 882 adet elektrik üretim tesisi YEKDEM kapsamında sağlanan alım ve fiyat garantisinden 2023 yılı boyunca yararlanabilecektir.

2023 yılı Nihai YEK Listesi'ne https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/5-12885/2023-yili-nihai-yek-listesi adresinden ulaşılabilir.

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