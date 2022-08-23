ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından hazırlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 11 Ağustos 2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik'in 26 ncı maddesine eklenen on altıncı fıkra ile 12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan üretim tesislerinin satışa konu edebilecekleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11098 sayılı Kurul Kararı (“Kurul Kararı”) ile düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen 12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin satışa konu edebilecekleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tüketim tesisinin toplam enerji tüketimini geçmeyeceğine ilişkin sınırlama yatırımcılar tarafından eleştirilmiştir. Yatırımcılar tarafından gelen eleştiriler sonrasında EPDK tarafından yapılan duyuruda söz konusu düzenlemenin “ihtiyacın üzerinde satışı düzenleyen ve lisanssız üretim santrali olsun ya da olmasın gerçek elektrik tüketicilerini koruyan” bir düzenleme olduğu ve yapılan bu düzenlemeyle birlikte gerçek tüketimi olan ancak kapasite ve yer kısıtı nedeniyle üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünün açılmasının amaçlandığı ifade edilmiştir.

Yönetmelik'te yapılan değişiklikler incelendiğinde, Değişiklik Yönetmeliği ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (“YEKDEM”) kapsamında satın alınacak lisanssız elektrik üretimine ilişkin tüketim sınırının getirildiği, lisans almaktan muaf tutulacak tesislerin kapsamının genişletildiği ve şebekeye bağlantı şartlarında değişikliklerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Yönetmelik'te yapılan işbu değişikliklere aşağıda detaylı olarak yer verilmiştir.

I. YEKDEM kapsamında Satılabilecek Lisanssız Elektrik Üretim Miktarı Sınırlandırılmıştır.

Yönetmelik'in 26 ncı maddesine eklenen on altıncı fıkra ile birlikte 12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin satışa konu edebilecekleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin ilgili tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemeyeceği düzenlenmiştir. Aynı fıkrada, tüketim miktarının üzerinde şebekeye verilen elektrik enerjisinin bedelsiz katkı olarak YEKDEM'e dahil edileceği ve tüketimin üzerinde üretilip şebekeye verilen elektrik enerjisi için herhangi bir ödeme yapılmayacağı öngörülmüştür. Bu düzenlemenin 50 kW ve altındaki mesken grubunda yer alan tüketim tesisleri ile ilişkilendirilen üretim tesisleri için uygulanmayacağı ve bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararı ile satışa konu edilebilecek ihtiyacın üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesaplanmasında;

Öncelikle ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği mahsuplaştırılmamış toplam elektrik enerjisi miktarı,

İlgili tüketim tesisinde bir önceki takvim yılını kapsayacak tüketim miktarının bulunmaması halinde mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanacak elektrik enerjisi miktarı,

Son olarak yukarıdaki usule göre hesaplanacak tüketim miktarının içinde bulunan yılda mahsuplaştırılmamış toplam elektrik enerji tüketiminden düşük olması halinde içinde bulunulan yıla ait tüketilen elektrik enerjisi miktarı,

esas alınacak tüketim miktarı olarak kabul edileceği ifade edilmiştir. Buna ek olarak, üretimle tüketimin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesisler için diğer tesislerden farklı olarak üretimi ölçen tek yönlü sayaç verileri baz alınacağı ifade edilmiştir. Kurul Kararı'nda tüketim miktarının hesaplanmasında genel esaslar belirtilmekle birlikte pandemi nedeniyle tüketim verilerinin gerçek tüketimini yansıtmadığı üretim tesisleri için tüketim değerlerinin hesaplanmasında herhangi bir usul ve esas belirlenmemiştir. Özetle, Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte lisanssız elektrik üretim tesislerinin beklenen üretim hesaplamalarından çok tesisin tüketim analizi ve yük profili üzerine yoğunlaşılacaktır. Önceki düzenlemeye göre yapılacak yatırımlarda bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü büyük önem arz etmekteyken yeni yapılan düzenlemeye istinaden yapılacak yatırımlarda tüketim parametresi daha önemli bir etken haline gelecektir. Nihai olarak, yapılan düzenlemeyle birlikte lisanssız elektrik üretiminde gerçek tüketiciler için kapasite kısıtı ve yer sorunu engeli aşılmak hedeflenirken lisanssız üretim tesislerinin üretim kapasitesinin tüketim gücüne göre kısıtlanması sonucu meydana gelmiştir.

II. Üretim Tesisini, Tüketim Tesisinin Bulunduğu Dağıtım Bölgesi Sınırları İçerisinde Kurma Zorunluluğu Esnetilmiştir.

Yönetmelik'in 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Yönetmelik kapsamında kurulacak lisanssız elektrik üretim tesisinin, ilişkili olduğu tüketim tesisinin bulunduğu elektrik dağıtım bölgesi içinde kurulması esastır. Bununla birlikte aynı fıkraya eklenen “Ancak, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında, tüketim tesisinin bulunduğu dağıtım lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabilir.” hükmüyle üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olma zorunluluğuna istisna getirilerek belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri kapsam dışında tutulmuştur. Ancak Yönetmelik'in 26 ncı maddesinin on üçüncü fıkrasında bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulacaksa tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Benzer şekilde, Yönetmelik'in 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle Organize Sanayi Bölgesi (“OSB”) dağıtım lisansı bölgesinde kurulacak üretim tesislerinin OSB dağıtım lisansı bölgesinde yer alan tüketim tesisleriyle ilişkilendirilmesi gerektiği ancak OSB dağıtım lisansı bölgesinde kalan tüketim tesisleri için OSB dağıtım lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri ile OSB dağıtım lisansı bölgesi içinde yer alan bir tüketim tesisi için kurulacak üretim tesislerinin aynı dağıtım bölgesinde yer alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Üretim tesisinin ilişkilendirileceği tüketim tesisiyle aynı dağıtım bölgesi sınırları içinde kurulması zorunluluğunu esneten EPDK Yönetmeliği “Amaç” başlıklı 1 maddesindeki “tüketim noktasına en yakın” ve “elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi” ifadelerini madde metninden çıkararak Yönetmeliğin amacını yeni uygulama doğrultusunda revize etmiştir.

III. Bağlantı Anlaşmasındaki Sözleşme Gücü Kavramı Yeniden Tanımlanmıştır.

Yönetmelik'te yapılan diğer bir değişiklik olarak pek çok hükümde esas alınan sözleşme gücü kavramı yeniden tanımlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü” kavramı “Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı,cos φ=1 alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini” ifade edeceği şeklinde değiştirilmiştir.

IV. Lisanssız Tesislerin Kurulum Süreleri Yeniden Belirlenmiştir.

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi ve şebeke kullanımıyla ilgili 19 uncu maddede yapılan değişiklikle birlikte tesislerin kurulum süresinde esas alınan alçak gerilim-orta gerilim ayrımı kaldırılmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte, kendi dağıtım trafosunu kullanmayan üretim tesislerinin bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde, kendi dağıtım trafosunu kullanan üretim tesislerinde hidrolik kaynağa dayalı üretim yapacak tesislerin 3 (üç) yıl içerisinde, diğer kaynaklara dayalı üretim yapan tesislerin ise 2 (iki) yıl içerisinde üretime geçmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca ilgili 19 uncu maddedeki değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra imzalanacak bağlantı anlaşmalarında yukarıda yer alan sürelere yer verme zorunluluğu getirilmiştir.

V. Lisans Alma ve Şirket Kurma Yükümlülüğünden Muaf Olarak Kurulabilecek Üretim Tesislerinin Kapsamı Genişletilmiştir.

Daha önce 08 Mart 2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun (“Kanun”) 14 üncü maddesi kapsamında şirket kurmaksızın ve lisans almaksızın yürütülebilecek üretim faaliyetinin kapsamı genişletilmiştir. Kanun'da yapılan değişiklikler Yönetmelik'e de yansıtılarak ikincil mevzuat ile bütünlük sağlanmıştır.

Yönetmelik'in 5 inci maddesi kapsamında şirket kurmaksızın ve lisans almaksızın yürütülebilecek üretim faaliyetinin kapsamı genişletilmiş olup bu kapsamda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yapılan değişiklikle birlikte elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (“DSİ”) ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri bakımından öngörülen muafiyet kapsamına, elektrik aboneliği sulama birliklerine ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için DSİ'nin izniyle kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri de dahil edilmiştir. Buna ek olarak maddeye eklenen (ı) bendiyle sulama birliği ve DSİ'nin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar ile sulama birliklerinin işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğuna sahip olduğu diğer taşınmazlar üzerinde DSİ'nin uygun görüşüyle bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olarak kurulan ve sulama birlikleri tarafından işletilenyenilenebilir enerji üretim tesislerinin elektrik üretim faaliyetleri şirket kurma ve lisans alma yükümlülüğünden muaf tutulan faaliyetler arasına dahil edilmiştir.

Yönetmelik'in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine lisans muafiyeti getiren (h) bendinde de değişiklik yapılarak belediye ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesislere bağlantı anlaşmalarındaki sözleşme gücünün iki katına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisini şirket kurma ve lisans alma yükümlülüğü olmadan kurma imkanı getirilmiştir.

Yönetmelik'in 5 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi ile il özel idaresi tarafından kurulan tüzel kişilerin, il özel idaresi tarafından işletilen basınçlı borulu sulama şebekesi veya klasik kanallı şebekeleri ile sadece sulama amacına hizmet eden şebekelerin su kaynakları üzerinde teknik imkan olması ve DSİ'nin uygun bulması şartıyla kuracakları enerji üretim tesisleri lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamına dahil edilmiştir. Yukarıda sayılan bu üretim tesisleri şebeke işletmesine bağlantı anlaşması için başvurabilecek kişiler arasına eklenmiştir.

VI. Üretim Tesislerinin Bağlantı Esaslarına İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yapılmıştır.

Alçak gerilim seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi ile ilgili 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan değişiklikler ile sadece belirli bir iş alanında faaliyet gösteren kişilere ait tüketim tesisleri için tesis edilmiş ve dışarıdan herhangi bir gerçek ya da tüzel kişinin faydalanmasının mümkün olmadığı veya sanayi bölgelerine ait dağıtım transformatörleri için azami transformatör gücüne kadar üretim tesisi başvurusunda bulunulabileceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte belirli bir iş alanında faaliyet gösteren kişilere veya sanayi bölgelerine tesis edilmiş transformatörlerin söz konusu olduğu bölgelerde yapılacak kapasite tahsisleri için şebeke işletmecisine ait transformatörün gücünün %50'sini aşamayacağına ilişkin sınır kaldırılmış ve gerçek tüketimi olan kişilerin kuracak oldukları üretim tesislerinin önündeki kapasite sınırının kaldırılması hedeflenmiştir.

Aynı maddenin dördüncü fıkrasına eklenen (c) bendi ile belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler ve diğer kişiler tarafından kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin, kurulu gücüne bağlı olarak veya aynı ölçüm noktasındaki kurulumlarda tüketim tesisinin sisteme iletim seviyesinden bağlı olması halinde iletim sistemine bağlanacağı düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasına eklenen ifadeyle artık iletim veya dağıtım seviyesinden 10 MW ve üzeri kurulu güce sahip olarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 10 MW'ın üstündeki tesisler için doğrudan sisteme bağlanma ve fider tahsisi imkanı getirilmiştir.

Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesine ilişkin hükümlerde yapılan değişiklik ile birlikte ilgili trafo merkezindeki transformatör cebri soğutmasız nominal görünür gücünün aşıldığı bildirilen başvuruların teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedileceği Yönetmelik'in 7 nci maddesine eklenen altıncı fıkrasında düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in 7 nci maddesine eklenen on sekizinci fıkra ile belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler için ve diğer kişilerce üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde özel trafosu olan kişiler için trafolarda güç artış talebinde bulunulabileceği düzenlenmiştir.

VII. Tip Projeye Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin Sınır Yükseltilmiştir.

Yönetmelik'in 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından tip projeye hazırlanması uygun görülen ve tip projeye dayalı üretim tesisleri ile ilgili düzenlemede yer alan 10 kW (10 kW dahil) sınır, 25 kW'a (25 kW dahil) yükseltilmiştir.

VIII. Atık Lastiklerin İşlenmesine Dayalı Üretim Tesislerine İlişkin Yükümlülükler Belirlenmiştir.

Yönetmelik'in 11 inci maddesine eklenen beşinci fıkrayla atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan pirolitik yağ ve pirolitik gazın yakıt olarak kullanılması planlanan lisanssız üretim başvurularında söz konusu yakıtın ilgili elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanılmaması gerektiği düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte, pirolitik yağ ve pirolitik gazın yakıt olarak kullanılarak elektrik üretimi yapılan bir üretim tesisinde başka bir kaynak kullanılamayacaktır.

Bu kapsamda yine Yönetmelik'e eklenen Geçici 6 ncı maddeye göre, Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarih itibariyle atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan pirolitik yağ ile pirolitik gazın yakıt olarak kullanılması planlanan ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan ya da kabulü tamamlanarak işletmeye alınan elektrik üretim tesislerinde de söz konusu yakıtın ilgili elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanılmaması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, kabulü tamamlanan lisanssız üretim tesisleri için öngörülen geçiş hükmü doğrultusunda pirolitik yağ ile pirolitik gazı elektrik üretim tesislerinde üretilmeyen ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanan üretim tesislerinin 31/08/2023 tarihine kadar ilgili yakıtları elektrik üretim tesisinde üretecek şekilde gerekli işlemleri yapması ve varsa diğer kaynakların kullanımına son vermesi gerekecektir.

IX. Bağlantı Anlaşması Başvurusuna İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yapılmıştır.

Yönetmelik'in 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile kendisine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tebliğ edilenlere verilen yüz seksen günlük sürenin ilk otuz günü içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler (Rafineriler, Termik Güç Santralleri, Nükleer Yakıt Tesisleri, Metal Endüstri Tesisleri, Rüzgar Enerji Santralleri, Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri vd.) ile ‘ÇED Gereklidir' kararı verilen projeler için ilgili idareye başvuru yapacakları düzenlemesi getirilmiştir. Getirilen yeni düzenleme ile birlikte Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile ‘ÇED Gereklidir' kararı verilen projeler çağrı mektubunun kendilerine tebliğinden itibaren verilen yüz seksen günlük sürenin ilk otuz günü içerisinde ilgili idareye başvuru yapacaktır.

Böylece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tebliğ edilenlere verilen yüz seksen günlük sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa bağlantı hattı projesinin Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunma şartına ek olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile ‘ÇED Gereklidir' kararı verilen projeler için ek bir yükümlülük getirilmiştir.

X. Diğer Değişiklikler

Yönetmelik'e Yenilenebilir Enerji Projeleri İzleme ve Değerlendirme Sistemi (“YEPDİS”) tanımı eklenerek, kavramın “EİGM tarafından talep edilen bilgileri içeren ve işletilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerlendirme ve İzleme Sistemini” ifade edeceği düzenlenmiştir. Buna ek olarak, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı başvurularda teknik değerlendirme yapılması için YEPDİS'e girilerek Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne (“EİGM”) gönderileceği ve bağlantı başvurusu uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme formunda yer alan bilgilerin YEPDİS'e girilerek EİGM'ye gönderileceği hükmü düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında yapılan değişiklik ile özel trafosu olan kişiler için tüketim tesisine ait trafoyu içerecek şekilde dağıtım tesislerinin geçici kabulü yapılmamış ise Yönetmelik kapsamında başvuru yapılamayacağı düzenlenmiştir.

Değişiklik öncesinde Yönetmelik'in 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için öngörülen emreamade kapasite bedelinden muafiyetin kapsamı genişletilerek Yönetmelik kapsamındaki tüm üretim tesislerini içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in 37 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında yapılan değişikliklerle lisanssız elektrik üretim tesisi sahibi tüzel kişilerinin birleşme ve bölünme işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlanmaması halinde ilgili ayda üretilen elektrik enerjisinin YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağına ilişkin hüküm çıkarılarak birleşme ve bölünme sonrasında ilgili şebeke işletmecisine başvurarak bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalanacağı düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in 26 ncı maddesinin ondördüncü fıkrası uyarınca kojenerasyon tesisleri ile farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin üretmiş oldukları elektrik enerjisinin şebekeye verilen ihtiyaç fazlası kısmının aylık mahsuplaşma sonrasında YEKDEM kapsamında değerlendirileceği öngörülmüştür.

Yönetmelik'in 26 ncı maddesinin onbeşinci fıkrası uyarınca ürettiği elektrik enerjisinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesisleri ile birlikte farklı ölçüm noktasında kurulacak yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisinin kurulması halinde aylık mahsuplaşma sonrasında şebekeye verilecek elektrik enerjisinin YEKDEM kapsamında bedelsiz katkı olarak değerlendirileceği ve herhangi bir ödeme yapılmayacağı düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında kurulacak üretim tesislerinin toplam gücünün belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katından ve diğer kişiler açısından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olmaması gerekmektedir.

Dağıtım şebekesinden bağlı tüketim tesislerinin daha sonra kuracakları üretim tesisinin iletim hattından bağlı olması halinde bağlantı anlaşmasında belirtilen sayaçların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından okunacağı, farklı dağıtım bölgesinde kurulacak tesisler için ise ilgili şebeke işletmecisi tarafından okunarak her ayın üçüncü gününe kadar görevli tedarik şirketine bildirileceği Yönetmelik'in 26 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna ek olarak, 25 inci maddesinin beşinci fıkrasına getirilen düzenlemeyle daha önce taraflar arasındaki anlaşma ile düzenlenen sayaç temin yükümlülüğü iletim sisteminden bağlanacak üretim tesisleri için yönetmelikle düzenlenmiştir.

Geçici 5 inci maddeyle, OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiliğe ait lisanssız elektrik üretim tesislerinin, Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği uyarınca belirlenecek bağlantı noktasındaki sayaçlar ile ilişkilendirilip mahsuplaşma işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. İlişkilendirme işlemleri gerçekleştirilmeyen üretim tesislerinin 28/02/2023 tarihine kadar iletim sisteminden bağlı tesisler için sistem işletmecisi tarafından dağıtım seviyesinden bağlı tesisler için ilgili dağıtım şirketi tarafından ilişkilendirme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

XI. Yönetmelik'in Yürürlük Tarihi

11 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği, geçiş hükümleriyle birlikte aynı gün yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.