ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun "Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi" başlıklı 17 nci maddesine 08 Mart 2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu'nun 27 nci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendiyle eklenen hükümle maliyet artışlarına karşı tüketicilerin korunması veya arz güvenliğinin sağlanması amacıyla tüketicilerin veya elektrik üretiminde diğer üreticilerle makul olmayan maliyet farkı bulunan yüksek maliyetli üreticilerin desteklenmesi öngörülmüştür. Yapılan düzenlemenin piyasa ekonomisi ilkesine ve Anayasal haklara uygunluğu konusundaki tartışmalar devam ededursun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") uygulamaya ilişkin usul ve esasları Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 17/03/2022 tarih ve 10866 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ("Kurul") Kararı ("Usul ve Esaslar") ile belirlemiş olup, Usul ve Esaslar 18/03/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

I. Kapsam ve Amaç

Usul ve Esaslar'ın 1 inci maddesinde söz konusu Usul ve Esaslar'ın amacı, ulusal ve uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarının veya kaynak maliyetleri arasındaki farkların makul olmayan artışları nedeniyle arz güvenliğinin veya tüketicinin korunması kapsamında destekleme bedelinin belirlenmesi ve bu bedelin kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi şeklinde açıklanmıştır.

Destekleme bedeline ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği Usul ve Esaslar'ın kapsamına üç istisna dışında tüm üretim lisansı sahibi tüzel kişiler girmektedir. Aşağıda sayılan üretim tesisleri Usul ve Esaslar'ın kapsamı dışında tutulmuştur:

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ( "YEK Kanunu" ) kapsamında YEK Destekleme Mekanizmasına (" YEKDEM ") dahil olan lisanslı ve lisanssız üretim tesisleri,

) kapsamında YEK Destekleme Mekanizmasına (" ") dahil olan lisanslı ve lisanssız üretim tesisleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (" EÜAŞ ") portföyünde yer alan üretim tesisleri,

") portföyünde yer alan üretim tesisleri, EÜAŞ ile doğrudan veya dolaylı olarak enerji satış anlaşması yapmış olan üretim tesislerinin anlaşmaya konu satış miktarları ile sınırlı olarak.

II. Azami Uzlaştırma Fiyatının ve Destekleme Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar

Ulusal ve uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarında veya kaynak (özellikle de doğal gaz, kömür ve petrol) maliyetlerinde makul olmayan artışlar yaşanması halinde söz konusu artışların;

Arz güvenliğini olumsuz etkileyeceğinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (" Bakanlık ") tarafından tespit edilerek EPDK'ya bildirildiği ve/veya,

") tarafından tespit edilerek EPDK'ya bildirildiği ve/veya, Tüketicileri olumsuz etkileyeceğinin EPDK tarafından tespit edildiği (Bakanlığın görüşü alınarak)

durumlarda işbu Usul ve Esaslar kapsamında 6 ayı geçmemek koşuluyla Kurul tarafından tüketicilerin veya elektrik üretiminde diğer üreticilerle makul olmayan maliyet farkı bulunan yüksek maliyetli üreticilerin desteklenmesine yönelik uygulama hayata geçirilecektir.

Bu kapsamda öncelikle Kurul tarafından azami uzlaştırma fiyatının belirlenmesi yoluna gidilecek olup azami uzlaştırma fiyatı, bu Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan kaynak türleri için elektrik enerjisi üretimindeki maliyetler dikkate alınarak belirlenecektir. Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan kaynak türleri için elektrik üretim maliyetleri ve üretim maliyetlerinin güncellenmesine ilişkin esaslar, yine her bir kaynak türü için Kurul tarafından ayrıca belirlenecektir.

Kaynak bazında belirlenen azami uzlaştırma fiyatları; enerji üretimine girdi olan emtia fiyatları ile enflasyon ve döviz kuru parametrelerinden biri veya birden fazlasına ilave olarak Kurul tarafından uygun görülen diğer parametreler dikkate alınarak güncellenecek olup uygulamaya ilişkin esaslar Kurul tarafından bilahare kararlaştırılacaktır. Kaynak bazında azami uzlaştırma fiyatları, piyasa işletmecisi Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ("EPİAŞ") tarafından aylık olarak güncellenecektir.

EPİAŞ destekleme bedelini de kaynak bazında belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarını kullanarak Usul ve Esaslar'ın 5 ve 6 ncı maddelerinde yer verilen metodolojileri kullanarak her bir uzlaştırma dönemi için ayrı ayrı hesaplayacaktır. Destekleme bedeli; üretim maliyeti düşük üreticilerden karşılanarak, arz güvenliğinin sağlanması ve/veya tüketicilerin desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır. Destekleme Bedeli hesaplanırken birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri yani hibrit tesisler için azami uzlaştırma fiyatı olarak ana kaynak yani önlisans veya lisans başvurulanda tercih edilen kaynak için belirlenen fiyat dikkate alınacaktır.

III. Destekleme Bedelinin Borçlusu

Usul ve Esaslar'ın 5 inci maddesinde, piyasa takas fiyatının azami uzlaştırma fiyatından yüksek olduğu her bir uzlaştırma dönemi için EPİAŞ tarafından hesaplanarak ilgili piyasa katılımcısına destekleme bedeli tahakkuk ettirileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla kaynak bazında belirlenen azami uzlaştırma fiyatı piyasa takas fiyatından düşük olan ve yukarıda sayılan üç istisnanın kapsamına girmeyen her üretim lisansı sahibi destekleme bedelinin borçlusu olabilecektir.

Destekleme bedeli borç tutarı, en basit ifadesiyle, üretim lisansı sahibi tüzel kişinin piyasada gerçekleştirmiş olduğu işlemler sonrasında ilgili döneme ait piyasa takas fiyatından kaynak türü için belirlenen azami uzlaştırma fiyatı çıkarılarak aradaki farkın uzlaştırmaya esas veriş miktarıyla yani üretilip şebekeye verilen elektrik enerjisi miktarıyla çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

Yukarıda aktarılan basitleştirilmiş formüle göre ilgili her bir piyasa katılımcısına yansıtılacak destekleme bedeli borç tutarı da toplanarak tahakkuk ettirilecek toplam destekleme borç tutarı belirlenecektir.

Usul ve Esaslar'ın 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında aşağıda sayılan hallerden birinin kapsamına girmesi şartıyla tüketim miktarının ve satılan enerji miktarının uzlaştırmaya esas veriş miktarından düşüleceği öngörülmüştür:

ilgili ölçüm noktalarından yapılan çekişlerin herhangi bir tedarikçinin portföyünde yer almaması koşuluyla, üretim tesisinin ve varsa bağlantı anlaşmasında yer alan tüketim tesislerinin gerçekleştirmiş olduğu tüketim miktarları,

6446 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca otoprodüktör lisansı sona erdirilerek yerine eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilen lisans sahibi tüzel kişilerin, söz konusu lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin barasına bağlı olmaksızın nakil yoluyla beslenen kendilerine ait tüketim tesislerinin tüketim miktarları,

EÜAŞ ile doğrudan veya tedarikçi üzerinden dolaylı olarak enerji satış anlaşması kapsamında satışa konu enerji miktarları.

Usul ve Esaslar'ın 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında tahakkuk ettirilen bu tutarın faturaya "destekleme bedeli borç tutarı" adı altında ilgili piyasa katılımcısına yansıtılacağı düzenlenmiştir.

Son olarak, yapılan düzenlemeyle piyasa katılımcılarına, fatura son ödeme tarihi geçmemiş fatura dönemleri için; faturalarına yansıması öngörülen destekleme bedeli borç tutarlarına ilişkin olarak teminat sunma yükümlüğü getirilmiştir. Teminat miktarı, Usul ve Esaslar'ın 7 nci maddesinde yer alan formüle göre hesaplanacaktır.

IV. Destekleme Bedeli Alacaklısı

Usul ve Esaslar'ın 6 ncı maddesinde, hesaplanan toplam destekleme bedelinin EPİAŞ tarafından arz güvenliğini teminen öncelikle maliyeti yüksek üretim tesisi sahibi piyasa katılımcılarına üretim destekleme tutarı olarak yansıtılacağı düzenlenmiştir.

Maliyeti yüksek üretim tesisleri ise, azami uzlaştırma fiyatı, uzlaştırma dönemi bazında 21/06/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 5629-16 sayılı Kurul Kararı uyarınca belirlenen azami fiyat limitinden büyük olan üretim tesislerini ifade etmektedir. 5629-16 sayılı Kurul kararında 15/10/2021 tarihinde yapılan son değişiklikle azami fiyat limitleri, içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatının ağırlıklı ortalamalarının üç katının azami fiyat limitini oluşturacağı ve bunun 2000 TL/MWh değerini geçemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre kaynak türü için belirlenen azamı uzlaştırma fiyatının 5629-16 sayılı Kurul Kararına göre belirlenecek azami fiyat limitinden büyük olan üretim tesisleri destekleme bedeli alabilecektir.

Azami uzlaştırma fiyatı, azami fiyat limitinden büyük olan üretim tesisi sahiplerine ödenecek destekleme bedelinin hesaplanma şekli Usul ve Esaslar'ın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hükme göre üretim lisansı tüzel kişinin piyasada gerçekleştirmiş olduğu işlemler sonrasında azami uzlaştırma fiyatından ilgili döneme ait piyasa takas fiyatı çıkarılarak aradaki farkın uzlaştırmaya esas veriş-çekiş miktarıyla çarpılması sonucu ilgili tüzel kişinin destekleme tutarı hesaplanmaktadır.

Hesaplanan destekleme tutarı, ilgili dönemde tahakkuk ettirilecek toplam destekleme borç tutarından küçük veya bu tutara eşit ise hesaplanan destekleme tutarı ilgili üretim tesisi sahibinin destekleme bedeli alacağını oluşturacaktır. Ancak hesaplanan destekleme tutarı, ilgili dönemde tahakkuk ettirilecek toplam destekleme borç tutarından fazla ise bu durumda ilgili döneme ilişkin olarak hesaplanan destekleme tutarının ilgili döneme ait tüm piyasa katılımcıları için hesaplanan toplam destekleme tutarına oranı alınarak bulunan oranın yukarıdaki formüle göre hesaplanan destekleme tutarıyla çarpılmasıyla ilgili üretim tesisi sahibinin destekleme bedeli alacağı bulunmaktadır. Özetle piyasa katılımcısı için hesaplanan destekleme tutarının, destekleme alacağının finansmanını sağlayan piyasa katılımcılarından toplanacak destekleme borçlarının toplamından fazla olması halinde destekleme bedelinin destekleme bedeli için toplanan toplam borç tutarına oranı esas alınarak bu oran nispetinde ödeneceği ifade edilmiştir.

Usul ve Esaslar'ın kapsamına uygun olarak uzlaşmaya esas üretim miktarından EÜAŞ ile doğrudan veya tedarikçi üzerinden dolaylı olarak enerji satış anlaşması kapsamında satışa konu enerji miktarları düşülecektir. Destekleme bedeli borcuna benzer şekilde Usul ve Esaslar'ın 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında destekleme bedeli alacağının faturaya "destekleme bedeli alacak tutarı" adı altında ilgili piyasa katılımcısına yansıtılacağı öngörülmüştür.

V. Diğer Hükümler

Destekleme uygulaması kapsamında faturalama, teminatlar, ödemeler, ödemelerin yapılmaması, uzlaştırma bildirimlerine ve faturalara yapılan itirazlar ve düzeltmelere ilişkin süreçler Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ("Uzlaştırma Yönetmeliği") hükümlerine tabi olarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu faturalandırma işlemleri ve bu işlemlere ilişkin itiraz süreci ise Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Veriş-çekiş ölçüm değerlerine ilişkin itirazlar ilgili dağıtım veya iletim lisansı sahibi tüzel kişiye, bunun dışındaki itirazlar ise EPİAŞ'a yapılacaktır. İletim ve dağıtım lisansı sahiplerine yapılan itirazlar dışında esas itibariyle itirazlar EPİAŞ tarafından karara bağlanacaktır. İtiraz sonucunda EPİAŞ tarafından ulaşılan sonuca ilişkin ihtilaflar piyasa katılımcılarının başvurusu üzerine EPDK tarafından incelenecek ve karara bağlanacaktır.

Son olarak EÜAŞ'ın elektrik enerjisi satın alımı yaptığı üretim tesislerine ilişkin bilgileri EPİAŞ'a bildirmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

VI. Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi

18/03/2022 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Usul ve Esaslar, 01/04/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.