Bir solukta okuduğumuz "Zamansız" adlı kitabın yazarı, sevgili dostumuz Kaya Ulusay, "Devinimler Podcast'inde" bizi ağırladı. Zamanımız yettiğince şu konulara değinmeye çalıştık:
- Yenilenebilir enerji nedir?
- İklim değişikliği yenilenebilir enerjiye olan talebi neden arttırıyor?
- Teksas'ta yaşanan elektrik kesintilerinin sorumlusu gerçekten de rüzgâr türbinleri miydi?
- Yeşil olmak ve karbon emisyonunu en aza indirgemek, işletmeler için neden artık bir gereklilik ve yenilebilir enerjinin bu yeni yatırım olgusu bağlamdaki rolü nedir?
- Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın ve sınırda karbon vergisinin Türk yatırımcı için anlamı nedir?
- Yenilebilir enerji projelerinin çevre ve sosyal hayat üzerindeki başlıca etkileri nelerdir; bu etkiler ile nasıl başa çıkılabilir?
- %100 yenilenebilir enerji mümkün mü?
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