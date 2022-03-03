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Turkey: Kaya Ulusay'ın "Devinimler Podcast'ine" Konuk Olduk Ve Yenilenebilir Enerjiye Ilişkin Konularda Sohbet Ettik (Podcast)

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Bir solukta okuduğumuz "Zamansız" adlı kitabın yazarı, sevgili dostumuz Kaya Ulusay, "Devinimler Podcast'inde" bizi ağırladı. Zamanımız yettiğince şu konulara değinmeye çalıştık:

Yenilenebilir enerji nedir?

İklim değişikliği yenilenebilir enerjiye olan talebi neden arttırıyor?

Teksas'ta yaşanan elektrik kesintilerinin sorumlusu gerçekten de rüzgâr türbinleri miydi?

Yeşil olmak ve karbon emisyonunu en aza indirgemek, işletmeler için neden artık bir gereklilik ve yenilebilir enerjinin bu yeni yatırım olgusu bağlamdaki rolü nedir?

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın ve sınırda karbon vergisinin Türk yatırımcı için anlamı nedir?

Yenilebilir enerji projelerinin çevre ve sosyal hayat üzerindeki başlıca etkileri nelerdir; bu etkiler ile nasıl başa çıkılabilir?

%100 yenilenebilir enerji mümkün mü?

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