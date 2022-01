ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Введение

Турецкая энергетическая отрасль неуклонно развивается уже почти 20 лет и стала одним из самых быстрорастущих энергетических рынков в мире. Хотя спрос Турции на энергоносители быстро растет, ее первичные внутренние источники энергии и их производство ограничены. Как страна, сильно зависящая от импортных энергоресурсов, только 30 процентов энергопотребления Турции покрывается за счет внутреннего производства. Однако Турция играет решающую роль на мировом энергетическом рынке благодаря своему стратегическому расположению, и в последние годы был достигнут значительный прогресс в обеспечении энергетической безопасности и создании прозрачного рынка.

В этой статье мы дадим общее представление о нормативно-правовой и организационной структуре энергетического рынка Турции.

Историческая справка

Турция провела серьезные реформы в наиболее важных сегментах своего энергетического рынка, чтобы удовлетворить растущий спрос и решить проблему зависимости от импорта. В 2001 году страна осуществила процесс радикальной либерализации и перешла от государственного рынка к приватизированному. После создания Органа по регулированию рынка электроэнергии ("ОПРРЭ") в соответствии с Законом о рынке электроэнергии в 2001 году в стране была проведена либерализация энергетического рынка и созданы государственные институты, такие как Рынок Обмена Электроэнергией ("РОЭ") и Турецкая корпорация по передаче электроэнергии ("TEИАШ") в 2009 и 2015 годах соответственно.Впоследствии вступили в силу новые правила и законы, касающиеся рынков электроэнергии, природного газа и нефти, при участии государственных учреждений и стратегических альянсов в отрасли, этот процесс либерализации привел к быстрому росту энергетической системы страны.

Организация

Министерство энергетики и природных ресурсов ("MЭПР ") обладает исключительными полномочиями по управлению энергетическим рынком в Турции. МЭПР отвечает за подготовку и реализацию энергетической политики, краткосрочных и долгосрочных энергетических планов и программ страны в координации со своими дочерними учреждениями и другими государственными и частными организациями.Кроме того, Главное управление по вопросам энергетики ("ГУПВЭ"), как основной директивный орган, принимает меры в отношении энергетической политики и координирует программы. ОПРРЭ является основным регулирующим органом на рынках электроэнергии, природного газа, нефти и сжиженного нефтяного газа. Как государственное учреждение с административной и финансовой автономией, ОПРРЭ имеет право выдавать и продлевать лицензии, которые определяют права в отношении юридических лиц, а также проводить аудит деятельности энергетических компаний. Он также исполняет подзаконные акты и налагает необходимые санкции.

Помимо этих учреждений, существуют также другие отраслевые органы, которые регулируют энергетическую политику в Турции:

Турецкая корпорация по распределению электроэнергии (TEDAŞ)

Нефтепроводная компания (BOTAŞ)

Главное управление горнодобывающей промышленности и нефти (MAPEG)

Турецкие предприятия по добыче каменного угля (TTK)

Главное управление по исследованию и разведке полезных ископаемых (MTA)

Главное управление ядерной энергетики и международных проектов

Нормативно-правовая база

Энергетическая отрасль в Турции, как правило, состоит из четырех энергетических ресурсов: электроэнергии, природного газа, нефти и сжиженного нефтяного газа ("СНГ"), которые в основном регулируются ОПРРЭ, с помощью нескольких законов и нормативных актов. ОПРРЭ регулирует рыночную деятельность, такую как распределение, передача, маркетинг, производство, лицензирование, импортные и экспортные операции, а также соответствующие принципы, процедуры, права и обязанности как компаний, так и уполномоченных органов. Поскольку закупки энергии и соответствующая рыночная деятельность считаются "государственной услугой" в соответствии с законодательством Турции, эти виды деятельности строго регулируются и подлежат отдельным лицензиям. ОПРРЭ уполномочена определять требования для получения лицензии на осуществление деятельности на рынке, связанной с энергетикой, и оценивать, соответствуют ли компании этим требованиям. Они также выдают соответствующие лицензии, а также одобряют сделки, которые могут привести к изменению квалификации компаний-владельцев лицензий в соответствии с этими требованиями, такими как слияния и поглощения или передача акций. В результате крупных реформ в энергетическом законодательстве Турции в 2013 году были опубликованы новые правила, касающиеся рынка электроэнергии. Закон о рынке электроэнергии ("Закон об электроэнергетике") и Положение о лицензировании рынка электроэнергии ("Положение о лицензировании электроэнергии") формируют правовую основу для лицензирования и требований, которые должны быть выполнены. Закон об электроэнергетике ввел ряд типов лицензий, таких как предварительные лицензии и лицензии на поставку для розничных и оптовых операций. Рыночная деятельность, связанная с производством, передачей, распределением, оптовой, розничной продажей, сбытом, экспортом и импортом электроэнергии, регулируется лицензией, выданной ОПРРЭ. Положение о лицензировании электроэнергии также определяет виды деятельности, которые подпадают под импорт, экспорт, распределение и передачу электроэнергии, а также другие услуги в области электроснабжения и права физических лиц в отношении услуг в области электроснабжения.

Закон о рынке природного газа под номером 4646 ("Закон о природном газе") регулирует деятельность на рынке природного газа, начиная от производства, хранения, передачи и распределения и заканчивая оптовой торговлей, импортом и экспортом природного газа. Закон о природном газе также определяет сферу рыночной деятельности, а также права и обязанности физических и юридических лиц, осуществляющих эту деятельность. Как упоминалось выше, эта рыночная деятельность подлежит лицензированию. Принципы и процедуры, касающиеся рыночной деятельности, лицензирования, тарифов и обслуживания клиентов, более подробно изложены в нескольких других нормативных актах.

Закон о рынке нефтепродуктов № 5015 ("Закон о нефти"), вступивший в силу 20 декабря 2003 года, учредил ОПРРЭ в качестве уполномоченного органа по регулированию, мониторингу и аудиту рынка нефтепродуктов. Закон о нефти регулирует рыночную деятельность, такую как импорт, экспорт, переработка, хранение, передача, бесплатное использование, распределение, транспортировка, дилерство и доставка бункерного топлива из нефти, которые подлежат лицензированию. Процесс подачи заявки, необходимая документация и продление лицензий более подробно описаны в Положении о лицензии на добычу нефти. Закон о нефти также регулирует обязательства и штрафы за деятельность на рынке нефти и ценообразование на нефть, основанное на условиях свободного рынка. Поскольку собственность и другие права, связанные с нефтью в Турции, принадлежат правительству Турции, такие виды деятельности, как исследования, зондирование, бурение и переработка нефти, подлежат разрешению, которое должно быть получено от ОПРРЭ.

Наконец, деятельность на рынке сжиженного нефтяного газа, как распределение, транспортировка, хранение и торговля сжиженным нефтяным газом, в основном регулируется Законом № 5307 о рынке сжиженного нефтяного газа ("Закон о сжиженном нефтяном газе"). В дополнение к этому процедуры и принципы, касающиеся лицензий, определены Положением о лицензиях на рынок сжиженного нефтяного газа ("Положение о лицензировании сжиженного нефтяного газа"). В соответствии с Положением о лицензировании сжиженного газа получение лицензии обязательно для осуществления дистрибуции, транспортировки, поставки автогаза, хранения и производства баллонов для сжиженного газа.

Возобновляемые источники энергии

Благодаря многочисленным прогрессивным изменениям, внесенным турецким правительством за последние 20 лет, и имеющимся в Турции внутренним возобновляемым источникам энергии, таким как ветер, солнце, тепло и гидроэнергия, турецкий энергетический рынок переживает быстрый рост, который послужил улучшению энергетической системы страны в целом. После адаптации Национальной энергетической политики в 2017 году были проведены стратегические инновации для улучшения использования местных и возобновляемых источников энергии, в результате чего Турция заняла пятое место в Европе и двенадцатое в мире по установленной мощности в области возобновляемых источников энергии. Более того, доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности значительно возросла и достигла 52 процентов в 2021 году. Согласно планам правительства на период с 2019 по 2023 год, Турция намерена увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме установленной электроэнергии в Турции до 30 процентов к 2023 году.

Кроме того, Турция уже достигла своей цели по достижению 38,8 процента выработки возобновляемой энергии, изложенной в Одиннадцатом плане развития (2019-2023), и намерена продолжать содействовать росту возобновляемых источников энергии в предстоящие годы.

Заключение

В современном мире, где энергетическая отрасль становится все более важной, нет никаких сомнений в том, что за последние 20 лет турецкая энергетическая отрасль претерпела существенные изменения. Новые правила изменили нормативно-правовую базу в Турции, что привело к созданию более основанных на правилах и прозрачных политических рамок. Эти события проложили путь для новых инвестиций в различные области энергетического рынка. В то время как эти изменения приватизировали энергетический рынок, общественный характер закупок энергии защищен, поэтому строго регламентированный ландшафт отрасли усилил ответственность всех заинтересованных сторон. Поэтому,мы советуем юридическим лицам уделять приоритетное внимание созданию механизмов, соблюдения требований для выявления и предотвращения любых нарушений, которые могут возникнуть в результате изменений.

With thanks to Mira Gokalp for her assistance on this translation. You can read the article in English here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.