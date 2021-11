ARTICLE

3. AYM, E.2013/39, K.2013/65, 22/5/2013; E.2010/80, K.2011/178, 29/12/2011; Ali Hıdır Akyol ve diğerleri [GK], B. No: 2015/17510, 18/10/2017, § 56; Necmiye Çiftçi ve diğerleri, B. No: 2013/1301, 30/12/2014, § 55; Türkiye İş Bankası A.Ş. [GK], B. No: 2014/6192, 12/11/2014, § 44; Ford Motor Company, B. No: 2014/13518, 26/10/2017, § 49.

YEKDEM kapsamında kurulu gücün üzerindeki üretim miktarı için yapılan ödemelerin YEK bedeli formülüne göre yersiz olduğu varsayımında bu durum üretim tesisi sahipleri bakımından haklı sebebe dayanmayan bir zenginleştirme oluşturacaktır. Ancak ivazlı kazandırmalarda elde edilen ekonomik değer, bir edim karşılığında kazanıldığı için artıştan söz etmek güçtür. Zira bir değer malvarlığına girerken (YEK bedeli), ona eşit bir karşı değer (üretilen elektrik) malvarlığından çıkmaktadır. Diğer taraftan zenginleşmeye ek olarak bir başka kimsenin malvarlığında bir azalma (fakirleşme) gerçekleşmeli ve zenginleşme ile bu fakirleşme arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir. Söz konusu fakirleşmenin tespit edilebilmesi için YEKDEM kapsamında sağlanan teşviklerin nasıl finanse edildiğinin incelenmesi gerekir. YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerinin kurulu gücüne bakılmaksızın aylık olarak toplam üretim miktarını, her bir üretim tesisinin elektrik enerjisi kaynağının türüne göre teşvik fiyatıyla çarpılarak toplam YEKDEM maliyeti hesaplanmaktadır. Daha sonra her bir üretim tesisinin enerji piyasasında saatlik olarak gerçekleştirmiş oldukları satışların ilgili saatin piyasa takas fiyatı ile çarpılması sonucu elde edilen gelir, toplam YEKDEM maliyetinden düşerek net YEKDEM maliyeti bulunmaktadır. Her fatura dönemi için hesaplanan bu toplam net YEKDEM maliyeti EPİAŞ tarafından her bir tedarikçiye ve dolayısıyla nihai tüketiciye ödeme yükümlülüğü oranında fatura edilmektedir. Dolayısıyla kurulu gücün üzerindeki üretim miktarına ilişkin olarak yapılan ödemelerin EPİAŞ bakımından fakirleşme oluşturmadığı ve sebepsiz zenginleşme koşullarının oluşmadığı iddia edilebilecektir. Söz konusu ödemeler mevcut sistemde genel olarak tedarikçilere yansıtılarak tahsil edilmekte ve tedarikçiler de nihai tüketicilere yansıtarak YEKDEM maliyetini finanse etmektedir. Haliyle yapılan bu ödemelerin EPİAŞ tarafından sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanılarak üretim tesislerinden geri alınması durumunda hem üretilen elektrik enerjisi bedelsiz olarak alınmış olacak hem de tedarikçiden tahsil etmiş olduğu YEKDEM maliyetini mükerrer olarak bu sefer de üretim tesislerinden tahsil etmiş olacaktır.

YEKDEM kapsamında üretim faaliyeti gerçekleştiren kişilere yapılan ödemeler için gerekli finansman ise piyasada faaliyet gösteren tedarikçilerden sağlanmaktadır. Bu kapsamda EPİAŞ tarafından, her fatura dönemi için YEK toplam bedeli ilan edilmekte ve her bir tedarikçinin ödeme yükümlülüğü oranı tespit edilmektedir. Nihai tüketicilere elektrik enerjisi sağlayan her bir tedarikçi için tespit edilmiş olan ödemekle yükümlü olduğu tutar, ilgili tedarikçiye fatura edilerek, söz konusu tedarikçilerden yapılan tahsilat YEK Destekleme Mekanizmasına tabi tüzel kişilere payları oranında ödenmektedir.

