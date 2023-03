Bilimsel bir teori olarak baslayip çevre politikalarinin ve uluslararasi müzakerelerin konusu haline gelen iklim degisikligi, Dünya'nin ikliminde meydana gelen uzun vadeli degisiklikleri ifade etmektedir.1 Iklim degisikligi, degisen hava modelleri, asiri hava olaylari ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle bazi önemli ekonomik riskler olusturmaktadir. Hükümetlerarasi Iklim Degisikligi Paneli'ne (IPCC) göre, azaltim çabalarina ek olarak, iklim degisikliginin etkilerine uyum saglamak için adimlar atmak da gereklidir ve olumsuz etkileri büyük ölçüde azaltabilir.2

Riskin küresel reasürans ve sermaye piyasalarina aktarilmasi çözümlerden biri olabilir.3 Gelismis ve gelismekte olan ülkelerin hem sirketleri hem de hükümetleri için endise kaynagi olan asiri hava kosullarinin neden oldugu zararin maliyetini kimin üstlenecegi sorusu vardir. Bu zorlu durum göz önünde bulunduruldugunda ortaya çikan önemli bir soru, bu kayiplari yasama riskinin nasil azaltilacagidir.4 Sigorta sektörü iklim degisikliginin etkilerine karsi özellikle savunmasizdir çünkü dogal afetler büyük kayiplara ve tazminat taleplerine yol açabilir. Sigorta primleri, sigortacinin bir riski karsilamak için öngördügü maliyetlere dayanmaktadir ve sigortanin bu islevi, özel sahislar tarafindan kayiplarin azaltilmasini tesvik etmektedir.5

Dogal afetler daha sik ve daha maliyetli hale geldikçe, sigorta sirketleri büyük zorluklarla karsi karsiya kalmaktadir. Iklim degisikliginin sigorta da dahil olmak üzere finansal hizmetler sektörü üzerinde önemli bir etkisi olacagi tahmin edilmektedir, ancak spesifik etkilerin ne olacagi ve sektörün bunlara yanit vermeye ne kadar hazir oldugu su anda belirsizdir. Ancak zarari hafifletmek için sigortacilarin bazi degisiklikler yapmasi gerektigi kesin. Kismen sigorta sirketlerinin iklim degisikligiyle ilgili risklere ne ölçüde maruz kaldigina dair yeterli veri olmamasi nedeniyle, sorunun kapsamini ve ciddiyetini tam olarak anlamak zordur.6

Iklim degisikligi, asiri hava olaylarinin sikligi, yogunlugu, kapsami ve süresinde öngörülemeyen degisikliklere neden olmakta, bu da reasürans sektörü tarafindan kullanilan olasilik dagilimlarini etkilemektedir.7 IPCC'ye göre, insan faaliyetlerinin sera gazi seviyeleri de dahil olmak üzere asiri hava kosullari üzerinde etkisi olduguna inanilmaktadir. Insan faaliyetleri ile tropikal siklonlardaki degisiklikler arasinda bir baglanti kurmak zordur çünkü kayitlar güvenilmezdir, yüksek derecede degiskenlik vardir ve bilim insanlari iklim degisikliginin tropikal siklonlar üzerindeki etkilerini tam olarak anlamis degildir. Bazi asiri hava olaylari dogal degiskenlikten kaynaklanirken, digerleri insan faaliyetleriyle ilgili olmayan dogal olaylarin bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadir.8

Sigorta sektörü, risk degerlendirmelerini primlere dahil ederek belirsizlikle basa çikmaya aliskindir. Iklim degisikligi bu karmasikliga katkida bulunmakta ve ek zorluklar yaratmaktadir, ancak ayni zamanda (yeniden) sigortacilar ve hükümetler için potansiyel yeni firsatlar da sunmaktadir.9 Sigorta sirketleri tipik olarak önemli riskler üstlenirler, ancak bunlari genellikle sigortalama ve yatirimlarinda çesitlendirmenin yani sira reasürans yoluyla yönetirler. Bu, sigorta sirketleri için bir tür sigortadir ve herhangi bir sirketin finansal istikrarini tehlikeye atabilecek çok fazla risk almasini önlemeye yardimci olur.10

Iklim degisikliginin daha siddetli kasirgalar ve kurakliklarin ardindan daha sik görülen orman yanginlari gibi etkileri yasal çerçeveyi etkileyebilir.11 Iklim degisikligi sigorta sektörünün maruz kaldigi riskleri önemli ölçüde artirabilir ve sigorta sektörünün de bu dogrultuda yeni politikalar gelistirmesi gerekecektir. Önemli bir zorluk, sigortacilarin yeni poliçelerden elde edilen primleri eski riskleri dengelemek için kullanarak yeni riskler üstlenmelerini önlemektir.12

Risk degerlendirmesi ve risk yönetimi, risklerin hem önlenmesini hem de transfer edilmesini içeren etkili adaptasyonun temel bilesenleridir.13 Iklim degisikliginin neden olabilecegi veya siddetlendirebilecegi potansiyel risk ve tehlikelerin belirlenmesine ve degerlendirilmesine yardimci olurlar. Bu bilgiler daha sonra bu riskleri önlemeye veya azaltmaya yönelik stratejiler gelistirmek ve bu risklerin gerçeklesmesi halinde potansiyel etkilerini aktarmak veya hafifletmek için kullanilabilir.

Risk degerlendirmesi, potansiyel risk ve tehlikelerin tanimlanmasi, degerlendirilmesi ve bunlarin gerçeklesme olasiliginin belirlenmesi sürecidir.14 Bu bilgiler, en önemli riskleri önceliklendirmek ve bunlari ele almak için stratejiler gelistirmek için kullanilabilir. Öte yandan risk yönetimi, riskleri önlemek veya azaltmak için stratejiler uygulama ve risklerin gerçeklesmesi halinde bu risklerin potansiyel etkilerini aktarma veya hafifletme sürecidir. Bu, kiyi taskinlarindan korunmak için deniz duvarlari insa etmek veya topluluklari potansiyel tehlikelere karsi uyarmak için erken uyari sistemleri gelistirmek gibi stratejileri içerebilir.

Bu, isleyen bir sigorta sektörünün temelini olusturur. Buna ragmen, özellikle gelismekte olan ülkelerde artan risk ve belirsizlik karsisinda sigorta sektörünün nasil risk yönetimi seçenekleri sunabilecegi konusunda hala pek çok soru isareti bulunmaktadir. Bununla birlikte, risk degerlendirmesinin finanse edilmesini ve iklim degisikligine karsi en savunmasiz olanlara yardimci olmak için risk önleme, azaltma ve transfer çözümlerinin uygulanmasini saglamak için entegre bir yaklasima ihtiyaç duyuldugu açiktir.15 Deloitte tarafindan yakin zamanda yapilan bir arastirmaya göre sigorta sektörü hazirlikli degil.16

Sigorta sirketleri için sigorta saglayan reasürans sirketlerinin de iklim degisikliginden etkilenmesi muhtemeldir. Dogal afetler daha sik ve siddetli hale geldikçe, reasürörler daha fazla hasar ödemek zorunda kalabilir ve bu da sigortacilar için daha yüksek primlere yol açabilir. Bunlar, birbirlerini ve ilgili poliçe sahiplerini etkileyen yüklenim, yatirim, hasar, gider yönetimi ve reasürans gibi benzer mekanizmalari kullanarak faaliyet gösteren benzer sektörlerdir. Her düzeydeki hükümet düzenlemesi, is kurma hakkini, risk türlerini, tüketicinin korunmasini ve reasürans dahil olmak üzere belirli sözlesmeleri kapsar. Bu nedenle, her ne kadar dogrudan sigortacilarin reasürörlerden daha agir bir sekilde düzenlenmis olmasi nedeniyle bazi farkliliklar mevcut olsa da, bir yetki alani içinde her iki sigorta türü için de birlesik bir düzenleyici sisteme sahip olmak mantiklidir. Bunun baslica nedeni, reasürans sektörünün daha uzmanlasmis bir sektör olarak kabul edilmesi ve tüketicilerle dogrudan etkilesim içermemesidir.17

Sigorta sektörü de iklim degisikliginin etkilerinin azaltilmasinda bir rol oynayabilir. Dünyanin en büyük kurumsal yatirimcilarindan biridir ve iklim degisikligi, karbon emisyonlarinin azaltilmasina veya alternatif enerji kaynaklarina yatirim yapmak gibi yatirim kararlarini etkileyecektir.18

Bazi ekonomistlere göre, dogal afetler meydana geldikten sonra kayiplari karsilamak için sigortaya güvenmektense, dogal afetlerden kaynaklanan zarari önlemek genellikle daha ekonomiktir. Sigortanin, deniz seviyesinin yükselmesi gibi kademeli degisiklikler gibi iklim degisikligiyle ilgili tüm durumlar için en uygun çözüm olmayabilecegini ve tipik olarak yalnizca asiri olaylari kapsadigini söylüyorlar.19

Iklim degisikliginin toplum için önemli zorluklar teskil ettigine süphe yoktur ve bu zorluklari hafifletmenin yollarini bulmak çok önemlidir. Iklim degisikligini ele almak için yasa ve yönetmeliklere büyük önem verilmekle birlikte, sigorta da net mali tesvikler ve kesinlik saglayarak kilit bir rol oynayabilir. Her ne kadar özel sigortacilar riskin büyük bir kismini üstlenebilecek durumda olsalar da, sadece onlara güvenmek ideal degildir. Iklim degisikligiyle iliskili büyük ölçekli risklerin azaltilmasi için genellikle kamu projeleri ve hükümet müdahalesi gerektiginden, hükümetin bu riskleri ele almanin bir yolu olarak iklim degisikligi sigortasi saglamada öncü bir rol üstlenmesi en etkili yol olabilir.20

Etkili politika degisikligi, hem piyasa tesviklerinin hem de hükümet düzenlemelerinin bir kombinasyonunu gerektirir. Iyi tasarlanmis sigorta programlari, iklimle ilgili felaketlerin olasiligini azaltan eylemleri tesvik edebilir ve diger önleme ve uyum yöntemlerinin yerine geçecek bir araç olarak görülmemelidir.21

