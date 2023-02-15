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06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen iki büyük deprem sonrası 11/02/2023 tarihli ve Mükerrer 32101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11/02/2023 tarihli ve 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca hak düşürücü süreler durdurulmuştur. İlgili kararnameye buradan ulaşılabilir.

Bu kapsamda, 06/02/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan gerçek ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu illerde bulunan kişiler bakımından sınai mülkiyet başvuru ve tescil süreçlerine ilişkin hak düşürücü süreler, 06/02/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 06/04/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Uygulamaya yönelik detaylı bilgilendirmenin daha sonra yapılması beklenmektedir.

Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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