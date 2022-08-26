7413 sayili Hâkimler ve Savcilar Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ("Degisiklik Kanunu") 28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayili Resmî Gazete'de yayimlandi.

Degisiklik Kanunu ile, 1512 sayili Noterlik Kanunu ("Kanun") kapsaminda, tasinmaz satis sözlesmelerinin noterler nezdinde akdedilmesine imkân taniyan önemli degisiklikler yapildi.

Degisiklik Kanunu'nda öne çikan düzenlemeler asagida özetlenmektedir:

Kanun'un 60/1-3. maddesinde yapilan degisiklikle; noterlerin görevlerine, tasinmaz satis vaadi sözlesmesi yapilmasina ek olarak, tasinmaz satis sözlesmesi yapilmasi da eklenmistir. Bu kapsamda, tasinmaz satis sözlesmesi, tapu müdürlüklerinin yani sira noterler tarafindan da yapilabilecektir.

Kanun'a eklenen 61/A maddesi ile noterlerin tasinmaz satis sözlesmelerinde uygulayacaklari genel usul ve esaslar asagidaki sekilde düzenlenmistir:

Tasinmaz satisi hakkinda basvuru yapilmasi üzerine noter bir basvuru belgesi düzenler. Tapu kayit örnegi ve diger ilgili belgeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü tarafindan elektronik olarak noterlerle paylasilir.

Noter, sunulan belgelerin tam olup olmadigini, hak sahibinin kim oldugunu, tasinmaz üzerinde kisitlama olup olmadigini ve mevzuatta yer alan sinirlandirmalar kapsaminda satisa engel hukuki bir durumun olup olmadigini tespit eder. Tapu kaydi ve diger belgelerden satisa engel bir durumun varligi anlasilirsa noter tarafindan satis gerçeklestirilmez. Eger noter herhangi bir problem olmadigini tespit ederse, tasinmaz satis sözlesmesi yapilir.

Satis sözlesmesinin taraflarca akdedilmesi akabinde noter, sözlesmeyi ve ilgili belgeleri tapu bilisim sistemine kaydeder ve onlari fiziki olarak arsivler. Sözlesmenin tapu bilisim sistemine kaydindan sonra tapu müdürlügünce tasinmazin tapu siciline tescili saglanir.

Noterler tarafindan yapilacak tasinmaz satis sözlesmelerinden yalnizca tapu harci alinacak olup, bu sözlesmeler damga vergisi ve degerli kâgit bedelinden istisna tutulacaktir. Noterlik ücreti, tasinmazin degerine göre 500 Türk Lirasi ile 4.000 Türk Lirasi arasinda degisecektir. Bu tutarlar her takvim yilinda yeniden degerleme oraninda arttirilacaktir.

Kanun'un 162. maddesinde yapilan degisiklikle, tasinmaz satis sözlesmesinin düzenlenmesinden dogan zararlardan noterler de sorumlu tutulmustur.

Uygulamaya iliskin ayrintilar Adalet Bakanliginca çikarilacak yönetmelikle düzenlenecektir. Degisiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüge girecektir.

Degisiklik Kanunu'nun tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir."

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