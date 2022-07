ARTICLE

Kanundan doğan bir diğer sınırlama da yine TMK'da düzenlenmektedir. Uygulamada “idame-i şüyu mukavelesi” olarak adlandırılırken kanunda “paylı mülkiyeti devamına ilişkin sözleşme” olarak da ifade edilmektedir. İşbu sözleşme ile ortaklığın devamı taahhüt edilmişse o süre içinde paylaşma istenememektedir. TMK madde 698/2'e göre; “Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Bu hükme göre paydaşlar paylaşma isteme haklarını aralarında yapacakları bir sözleşme ile en fazla on (10) yıla kadar sınırlayabilirler. Ancak böyle bir sözleşmeye rağmen ilişkinin devamını çekilmez kılan nitelikte önemli hal veya sebeplerin bulunması halinde, paylaşma istenebileceği kabul edilmektedir. Öte yandan on yıldan daha uzun süre için paylaşma hakkının sınırlandığı sözleşmeler tamamen geçersiz olmamakla birlikte, on yıllık süre için yapılmış gibi kabul edilmektedir. On yıllık süre geçtikten sonra paydaşların tekrar bir on yıllık süre için sözleşme yapmalarına engel herhangi bir düzenleme mevzuatımızda bulunmamaktadır. Ayrıca TMK madde 698/2'nin devamında; ‘'Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir'' diyerek taşınmazlar için yapılacak sözleşmelere ilişkin şekil şartı öngörülmüştür.

