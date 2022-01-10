Türk Vatandasligi Kanunu'nun Uygulanmasina Iliskin Yönetmelik'te Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik, 6 Ocak 2022 tarihli ve 31711 sayili Resmi Gazete'de yayinlanarak yürürlüge girmistir ("Yönetmelik"). Yönetmelik, yatirim yaparak vatandaslik sahibi olmak isteyenler için uygulanacak usullere iliskin önemli düzenlemeler getirdi.

Yönetmelik ne diyor?

Türk Vatandasligi Kanunu'nun Uygulanmasina Iliskin Yönetmelik, sermaye veya gayrimenkul yatirimi ile vatandaslik almak için ABD Dolari üzerinden belli sinirlar belirlemekteydi. Bu sinirlarin karsiligi olan diger yabanci paralar halen kabul edilmekte iken, "karsiligi olan Türk Lirasi" ibareleri kaldirilmistir. Böylece, yabancilarin sermaye veya gayrimenkul yatirimi kapsaminda vatandasliga hak kazanmalari için döviz cinsinden yatirim yapmalari gerektigi belirlendi.

Yabanci uyruklu kisiler, yatirim sartini saglamak için yabanci döviz tutarini, Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya islem öncesinde satip Türk Lirasina çevrilmesini saglamakla yükümlü kilindi.

Bunu takiben, döviz satiminin yapildigi ilgili banka, söz konusu döviz tutarinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi'na (" TCMB ") satisini gerçeklestirmekle yükümlü kilindi.

") satisini gerçeklestirmekle yükümlü kilindi. TCMB ilgili yatirimi Türkiye'de mevduat tutma sarti için yapilan islemlerde Türk Lirasi mevduat hesabinda, Türkiye'deki borçlanma araçlari yoluyla gerçeklestirilen islemlerde ise devlet borçlanma araçlarinda, üç yil süre ile tutacak. Konuya iliskin usul ve esaslar ise önümüzdeki dönemde TCMB tarafindan belirlenecek.

Yine Yönetmelik'e göre belirlenen yatirim sartini tespit etmekle yükümlü ilgili bakanliklar ve kamu kuruluslari, bu yükümlülüklerine iliskin usul ve esaslarini kendileri belirleyecek.

Sonuç:

TÜIK istatistiklerine göre yabancilara yapilan konut satisi 2019'da 45 bin ve 2020'de 40 bin üzerinde gerçeklesmistir. 2021 yilinda Covid pandemisinin etkilerinin de azalmasiyla kasim ayi itibariyle bu istatistik 50 bin üzerine çikti. Yeni düzenleme ile artan talebin daha efektif degerlendirilmesi, Türkiye'de son aylarda yasanan kur dalgalanmalari göz önünde bulundurularak Türk Lirasi'na olan talebin artirilmasi ve TCMB döviz rezervlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda TCMB uygulamalari ve düzenlemenin uygulamaya etkileri dikkatle takip edilmelidir.

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