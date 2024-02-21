SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV'NİN İNDİRİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞ, KDV TEVKİFATININ KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞ, KISMİ KDV TEVKİFAT SINIRI FATURA DÜZENLEME SINIRINA YÜKSELTİLMİŞ VE BAZI KDV İSTİSNALARININ SÜRESİ UZATILMIŞTIR

(50 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

10 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklikler yapan 50 Seri No.lu KDV Tebliği ile;

Sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV'nin indirimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerine yapılan diğer hizmetler tevkifat kapsamına alınmıştır.

Kısmi KDV tevkifat sınırı ilgili yılın fatura düzenleme sınırına yükseltilmiştir (2024 yılı için 6.900 TL).



Mahsuben iade taleplerinde belgelerdeki eksiklikler nedeniyle gecikme zammının hesaplanacağı sürenin başlangıç tarihi, borcun normal vade tarihi yerine eksiklik yazısının tebliğ tarihi olarak belirlenmiştir.

olarak belirlenmiştir. 31/12/2023 tarihinden 31/12/2028 tarihine uzatılan geçici KDV istisnalarına ilişkin süre değişiklikleri Tebliğe işlenmiştir.

7491 sayılı Kanun ile KDV Kanunu'nun 41 ve 46. maddelerinde yapılan değişiklik ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen verginin beyan ve ödeme tarihleri değiştirildiğinden Tebliğ'de bu hususlara ilişkin örneklerde düzeltmeler yapılmıştır.1

50 Seri No.lu KDV Tebliğinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri yayımını izleyen aybaşında (1 Mart 2024), diğer maddeleri ise yayımı tarihinde (10 Şubat 2024) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan düzenleme ve değişiklikler ana başlıklar itibariyle aşağıda özetlenmiştir:

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEREK ÖDENEN KDV'NİN İNDİRİMİ



Bilindiği gibi 7491 sayılı Kanun ile KDV Kanunu'nun vergi indirimine ilişkin 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına eklenen ve 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren (ç) bendi uyarınca, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV'nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştır. Bu kez 50 No.lu KDV Tebliği ile ödeme şartına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.



Buna göre Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren kanuni süresinde 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilip yine kanuni süresinde sorumlu sıfatı ile ödenen vergiler eskiden olduğu gibi tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.



Kanuni süresinde beyan edilmeyen veya beyan edilmekle birlikte kanuni süresinde ödenmeyen tevifata tabi KDV ise ödemenin yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.



Kısmi ödeme yapılması halinde indirim hakkı ödenen kısımla sınırlı olarak kullanılabilecektir.



Ayrıca 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk eden KDV'nin mükellefin iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi mümkündür. Bu durumda iade talebine ilişkin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş (mahsuben iade talepleri YMM Raporu sonucuna göre yerine getirilen iadelerde YMM Raporu dahil) ve hangi vergilendirme dönemine ilişkin tahakkuk eden 2 No.lu KDV Beyannamesinden kaynaklanan borca mahsubunun talep edildiğinin belirtilmiş olması gerekir. Söz konusu mahsup talebinin bu şekilde yapılmış olması halinde, mahsuba konu edilen KDV tutarının 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacağı dönem, yukarıda yapılan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde tespit edilecektir.

DOSYAYI İNDİR

Footnote

1. KDV tevkifatına ilişkin beyan ve ödeme süreleri 167 no.lu VUK Sirküleri ile takip eden ayın 25 inci günü sonuna uzatılmak suretiyle yeniden belirlenmiş olup, bu konudaki açıklamalarımız ayrı bir Sirküler konusu yapılmıştır. (Bakınız https://www.bdo.com.tr 13.02.2024 tarih ve 2024/31 sayılı Sirküler)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.