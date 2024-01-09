30 Aralık 2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56) ile 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır Numarası Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm³ ve aşağısı 114.000'i aşmayanlar 1 3.359 2.343 1.308 987 347 114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar 2 3.692 2.576 1.437 1.088 383 199.700'ü aşanlar 3 4.032 2.809 1.573 1.188 413 1301 - 1600 cm³ e kadar 114.000'i aşmayanlar 4 5.851 4.387 2.544 1.798 690 114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar 5 6.439 4.828 2.801 1.972 754 199.700'ü aşanlar 6 7.026 5.265 3.050 2.153 823 1601 - 1800 cm³ e kadar 285.800'ü aşmayanlar 7 11.374 8.894 5.227 3.189 1.235 285.800'ü aşanlar 8 12.413 9.697 5.710 3.484 1.348 1801 - 2000 cm³ e kadar 285.800'ü aşmayanlar 9 17.920 13.800 8.111 4.828 1.898 285.800'ü aşanlar 10 19.553 15.061 8.848 5.265 2.072 2001 - 2500 cm³ e kadar 356.900'ü aşmayanlar 11 26.885 19.517 12.193 7.282 2.880 356.900'ü aşanlar 12 29.332 21.290 13.299 7.948 3.142 2501 - 3000 cm³ e kadar 714.300'ü aşmayanlar 13 37.485 32.615 20.373 10.957 4.016 714.300'ü aşanlar 14 40.898 35.575 22.227 11.955 4.383 3001 - 3500 cm³ e kadar 714.300'ü aşmayanlar 15 57.093 51.374 30.944 15.446 5.657 714.300'ü aşanlar 16 62.289 56.039 33.756 16.845 6.179 3501 - 4000 cm³ e kadar 1.143.400'ü aşmayanlar 17 89.767 77.517 45.649 20.373 8.111 1.143.400'ü aşanlar 18 97.937 84.560 49.807 22.227 8.848 4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700'ü aşmayanlar 19 146.932 110.177 65.252 29.326 1.374 1.357.700'ü aşanlar 20 160.285 120.196 71.186 31.991 12.413 Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 2- Motosikletler 100 - 250 cm3'e kadar 625 467 345 212 80 251 - 650 cm3'e kadar 1.294 978 625 345 212 651 - 1200 cm3'e kadar 3.341 1.985 979 625 345 1201 cm3 ve yukarısı 8.106 5.355 3.341 2.652 1.294



(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 4.016 2.652 1.294 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm3 ve aşağısı 5.355 3.341 1.985 1901 cm3 ve yukarısı 8.106 5.355 3.341 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 10.146 6.059 2.652 26-35 kişiye kadar 12.168 10.146 4.016 36-45 kişiye kadar 13.541 11.485 5.355 46 kişi ve yukarısı 16.245 13.541 8.106 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 1.500 kg.'a kadar 3.601 2.392 1.171 1.501-3.500 kg'a kadar 7.295 4.226 2.392 3.501-5.000 kg'a kadar 10.960 9.122 3.601 5.001-10.000 kg'a kadar 12.168 10.333 4.844 10.001-20.000 kg'a kadar 14.624 12.168 7.295 20.001 kg ve yukarısı 18.292 14.624 8.498



(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş Uçak ve helikopterler 1.150 kg'a kadar 67.931 54.316 40.730 32.576 1.151 – 1.800 kg.'a kadar 101.916 81.510 61.129 48.899 1.801 – 3.000 kg.'a kadar 135.909 108.719 81.510 65.211 3.001 – 5.000 kg.'a kadar 169.902 135.909 101.916 81.510 5.001 – 10.000 kg.'a kadar 203.898 163.107 122.312 97.834 10.001 – 20.000 kg.'a kadar 237.888 190.296 142.701 114.129 20.001 kg. ve yukarısı 271.871 217.473 163.107 130.479



(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm³ ve aşağısı 3.359 2.343 1.308 987 347 1301-1600 cm³ e kadar 5.851 4.387 2.544 1.798 690 1601-1800 cm³ e kadar 10.342 8.078 4.758 2.896 1.120 1801-2000 cm³ e kadar 16.296 12.546 7.374 4.387 1.728 2001-2500 cm³ e kadar 24.439 17.741 11.085 6.620 2.617 2501-3000 cm³ e kadar 34.081 29.646 18.519 9.956 3.654 3001-3500 cm³ e kadar 51.903 46.702 28.129 14.037 5.148 3501-4000 cm³ e kadar 81.611 70.470 41.500 18.519 7.374 4001 cm³ ve yukarısı 133.572 100.164 59.319 26.654 10.342



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