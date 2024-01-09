30 Aralık 2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56) ile 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.
(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
|
Motor Silindir Hacmi (cm³)
|
Taşıt Değeri (TL)
|
Satır
Numarası
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 3 yaş
|
4 - 6 yaş
|
7 - 11 yaş
|
12 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
|
1300 cm³ ve aşağısı
|
114.000'i aşmayanlar
|
1
|
3.359
|
2.343
|
1.308
|
987
|
347
|
114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar
|
2
|
3.692
|
2.576
|
1.437
|
1.088
|
383
|
199.700'ü aşanlar
|
3
|
4.032
|
2.809
|
1.573
|
1.188
|
413
|
1301 - 1600 cm³ e kadar
|
114.000'i aşmayanlar
|
4
|
5.851
|
4.387
|
2.544
|
1.798
|
690
|
114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar
|
5
|
6.439
|
4.828
|
2.801
|
1.972
|
754
|
199.700'ü aşanlar
|
6
|
7.026
|
5.265
|
3.050
|
2.153
|
823
|
1601 - 1800 cm³ e kadar
|
285.800'ü aşmayanlar
|
7
|
11.374
|
8.894
|
5.227
|
3.189
|
1.235
|
285.800'ü aşanlar
|
8
|
12.413
|
9.697
|
5.710
|
3.484
|
1.348
|
1801 - 2000 cm³ e kadar
|
285.800'ü aşmayanlar
|
9
|
17.920
|
13.800
|
8.111
|
4.828
|
1.898
|
285.800'ü aşanlar
|
10
|
19.553
|
15.061
|
8.848
|
5.265
|
2.072
|
2001 - 2500 cm³ e kadar
|
356.900'ü aşmayanlar
|
11
|
26.885
|
19.517
|
12.193
|
7.282
|
2.880
|
356.900'ü aşanlar
|
12
|
29.332
|
21.290
|
13.299
|
7.948
|
3.142
|
2501 - 3000 cm³ e kadar
|
714.300'ü aşmayanlar
|
13
|
37.485
|
32.615
|
20.373
|
10.957
|
4.016
|
714.300'ü aşanlar
|
14
|
40.898
|
35.575
|
22.227
|
11.955
|
4.383
|
3001 - 3500 cm³ e kadar
|
714.300'ü aşmayanlar
|
15
|
57.093
|
51.374
|
30.944
|
15.446
|
5.657
|
714.300'ü aşanlar
|
16
|
62.289
|
56.039
|
33.756
|
16.845
|
6.179
|
3501 - 4000 cm³ e kadar
|
1.143.400'ü aşmayanlar
|
17
|
89.767
|
77.517
|
45.649
|
20.373
|
8.111
|
1.143.400'ü aşanlar
|
18
|
97.937
|
84.560
|
49.807
|
22.227
|
8.848
|
4001 cm³ ve yukarısı
|
1.357.700'ü aşmayanlar
|
19
|
146.932
|
110.177
|
65.252
|
29.326
|
1.374
|
1.357.700'ü aşanlar
|
20
|
160.285
|
120.196
|
71.186
|
31.991
|
12.413
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 3 yaş
|
4 - 6 yaş
|
7 - 11 yaş
|
12 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
2- Motosikletler
|
100 - 250 cm3'e kadar
|
625
|
467
|
345
|
212
|
80
|
251 - 650 cm3'e kadar
|
1.294
|
978
|
625
|
345
|
212
|
651 - 1200 cm3'e kadar
|
3.341
|
1.985
|
979
|
625
|
345
|
1201 cm3 ve yukarısı
|
8.106
|
5.355
|
3.341
|
2.652
|
1.294
(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
|
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 6 yaş
|
7 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
1) Minibüs
|
4.016
|
2.652
|
1.294
|
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
|
1900 cm3 ve aşağısı
|
5.355
|
3.341
|
1.985
|
1901 cm3 ve yukarısı
|
8.106
|
5.355
|
3.341
|
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
|
25 kişiye kadar
|
10.146
|
6.059
|
2.652
|
26-35 kişiye kadar
|
12.168
|
10.146
|
4.016
|
36-45 kişiye kadar
|
13.541
|
11.485
|
5.355
|
46 kişi ve yukarısı
|
16.245
|
13.541
|
8.106
|
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
|
1.500 kg.'a kadar
|
3.601
|
2.392
|
1.171
|
1.501-3.500 kg'a kadar
|
7.295
|
4.226
|
2.392
|
3.501-5.000 kg'a kadar
|
10.960
|
9.122
|
3.601
|
5.001-10.000 kg'a kadar
|
12.168
|
10.333
|
4.844
|
10.001-20.000 kg'a kadar
|
14.624
|
12.168
|
7.295
|
20.001 kg ve yukarısı
|
18.292
|
14.624
|
8.498
(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
|
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
|
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 – 3 yaş
|
4 – 5 yaş
|
6 – 10 yaş
|
11 ve yukarı yaş
|
Uçak ve helikopterler
|
1.150 kg'a kadar
|
67.931
|
54.316
|
40.730
|
32.576
|
1.151 – 1.800 kg.'a kadar
|
101.916
|
81.510
|
61.129
|
48.899
|
1.801 – 3.000 kg.'a kadar
|
135.909
|
108.719
|
81.510
|
65.211
|
3.001 – 5.000 kg.'a kadar
|
169.902
|
135.909
|
101.916
|
81.510
|
5.001 – 10.000 kg.'a kadar
|
203.898
|
163.107
|
122.312
|
97.834
|
10.001 – 20.000 kg.'a kadar
|
237.888
|
190.296
|
142.701
|
114.129
|
20.001 kg. ve yukarısı
|
271.871
|
217.473
|
163.107
|
130.479
(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) Sayılı Tarife
|
Motor Silindir Hacmi (cm³)
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1-3 yaş
|
4-6 yaş
|
7-11 yaş
|
12-15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
|
1300 cm³ ve aşağısı
|
3.359
|
2.343
|
1.308
|
987
|
347
|
1301-1600 cm³ e kadar
|
5.851
|
4.387
|
2.544
|
1.798
|
690
|
1601-1800 cm³ e kadar
|
10.342
|
8.078
|
4.758
|
2.896
|
1.120
|
1801-2000 cm³ e kadar
|
16.296
|
12.546
|
7.374
|
4.387
|
1.728
|
2001-2500 cm³ e kadar
|
24.439
|
17.741
|
11.085
|
6.620
|
2.617
|
2501-3000 cm³ e kadar
|
34.081
|
29.646
|
18.519
|
9.956
|
3.654
|
3001-3500 cm³ e kadar
|
51.903
|
46.702
|
28.129
|
14.037
|
5.148
|
3501-4000 cm³ e kadar
|
81.611
|
70.470
|
41.500
|
18.519
|
7.374
|
4001 cm³ ve yukarısı
|
133.572
|
100.164
|
59.319
|
26.654
|
10.342
Bilgilerinize sunulur.
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