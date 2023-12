ARTICLE

CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road - Eşyalarin Karayolundan Uluslararasi Nakliyati İçin Mukavele Sözleşmesi), karayoluyla yapılan uluslararası mal taşımacılığına ilişkin bir sözleşmedir. Bu sözleşme, mal taşımacılığı işlemlerinde tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemekte ve taşıma işlemlerindeki riskleri belirlemektedir.

CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road - Karayoluyla Uluslararası Mal Taşıma Sözleşmesi) hükümleri, karayoluyla yapılan uluslararası mal taşımacılığı düzenlemekle birlikte malın teslim alındığı yer ile teslim için belirlenen yerden en az birinin sözleşmeye taraf olan iki ayrı ülke olması halinde uygulama alanı bulacaktır. Sözleşmenin uygulandığı ülkeler arasında Avrupa ülkeleri, Rusya, Türkiye, Çin, Mısır, İran, Ürdün, Lübnan ve diğer bazı ülkeler yer almaktadır.

