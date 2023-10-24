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1. Ne Olmuştu?

Bildiğiniz üzere e-ticaret sektöründe bir güvenlik ve hizmet kalitesi standardı oluşturulması amacıyla 06.06.2017 tarihinde Resmi Gazete'de Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmasıyla “güven damgası” sertifikası hayatımıza girmişti.

Bu sertifikayı almak tamamen ihtiyari olmakla birlikte tüketiciler nezdinde e-ticaret sitesinde gerekli önlemlerin alındığını, e-ticaret sitesinin güvenli olduğunu gösterdiği için bir güven verme fonksiyonuna sahipti. Bununla birlikte bu “gönüllülük esası”nın bu sertifikayı çok da talep edilen bir sertifika haline getirmediğini söylersek yanlış olmaz.

Ancak 01.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile güven damgası almayan hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcılarına anonim ön ödemeli araçların kullanılmasına ilişkin 30.09.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ek bir yükümlülük getirilmiştir.

İlgili düzenleme ile anonim ön ödemeli araçların kullanım alanı (i) sadece anonim ön ödemeli araç hamilinin fiziken işyerinde bulunduğu ve anonim ön ödemeli aracın fiziken kullanıldığı ödeme işlemleri ile (ii) güven damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödeme işlemleri ve fatura ödeme işlemleri ile sınırlandırılmıştır.

2. Anonim ön ödemeli araçları nelerdir?

Anonim ön ödemeli araçları Yönetmelik'te “herhangi bir şekilde ödeme hesabına bağlı olmayan ve kimlik tespiti veya doğrulaması yapılmamış, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen, tekrar yükleme yapılma imkanı bulunan veya bulunmayan şekilde ihraç edilebilen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli araç” şeklinde tanımlanmıştır. Bu araçlara anonim hediye kartları (gift cards), anonim toplu ulaşım kartları ve çalışanlara sağlanan anonim yemek kartları örnek verilebilir.

3. E-ticaret sitelerinde anonim ön ödemeli araçların kullanılmasına nasıl devam edilebilir?

Bunun için hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının güven damgası alması gerekmektedir.

4. Güven damgası nasıl alınır?

Güven damgasının alınabilmesi için sağlanması gereken asgari şartlar, bilgi ve belgeler Tebliğ'de düzenlenmiştir. Başvurular Ticaret Bakanlığı tarafından güven damgası sağlayıcı olarak yetkilendirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (“TOBB”) https://www.guvendamgasi.org.tr/ internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret ortamı varsa güven damgası tahsis edilmesi istenen her bir elektronik ticaret ortamı için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekir.

Başvuru Süresi : Başvurular başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde değerlendirilmekte olup şartlara uyanlara güven damgası tahsis edilmektedir. Eksiklik olan başvurular içinse eksikliklerin giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmekte ve bu süre bir defaya mahsus olarak 15 (on beş) gün uzatılabilmektedir.



: Başvurular başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde değerlendirilmekte olup şartlara uyanlara güven damgası tahsis edilmektedir. Eksiklik olan başvurular içinse eksikliklerin giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmekte ve bu süre bir defaya mahsus olarak 15 (on beş) gün uzatılabilmektedir. Güven Damgasının Ücreti : TOBB, güven damgasına başvuru ücretini e-ticaret sitelerini, siteleri üzerinde gerçekleştirilen yıllık kredi kartı işlem hacmine göre kategorilere ayırarak belirlemiştir. Yayınlanan güncel ücret tarifesi aşağıdaki şekildedir:



Düşük İşlem Hacmi Orta İşlem Hacmi Yüksek İşlem Hacmi İşlem Sayısı 0 - 20.000 20.000 – 1 Milyon > 1 Milyon Ücret Tarifesi 3.000 TL + KDV 5.000 TL + KDV 15.000 TL + KDV

: TOBB, güven damgasına başvuru ücretini e-ticaret sitelerini, siteleri üzerinde gerçekleştirilen yıllık kredi kartı işlem hacmine göre kategorilere ayırarak belirlemiştir. Yayınlanan güncel ücret tarifesi aşağıdaki şekildedir: Geçerlilik Süresi: Güven damgasının geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. Güven damgasını yenilemek isteyen e-ticaret siteleri için başvurular yenilenmelidir.

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