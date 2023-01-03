30 Aralık 2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) ile 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.
(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
|
Motor Silindir Hacmi (cm³)
|
Taşıt Değeri (TL)
|
Satır
Numarası
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 3 yaş
|
4 - 6 yaş
|
7 - 11 yaş
|
12 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
|
1300 cm³ ve aşağısı
|
114.000'i aşmayanlar
|
1
|
2.120
|
1.479
|
826
|
623
|
219
|
114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar
|
2
|
2.330
|
1.626
|
907
|
687
|
242
|
199.700'ü aşanlar
|
3
|
2.545
|
1.773
|
993
|
750
|
261
|
1301 - 1600 cm³ e kadar
|
114.000'i aşmayanlar
|
4
|
3.693
|
2.769
|
1.606
|
1.135
|
436
|
114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar
|
5
|
4.064
|
3.047
|
1.768
|
1.245
|
476
|
199.700'ü aşanlar
|
6
|
4.434
|
3.323
|
1.925
|
1.359
|
520
|
1601 - 1800 cm³ e kadar
|
285.800'ü aşmayanlar
|
7
|
7.178
|
5.613
|
3.299
|
2.013
|
780
|
285.800'ü aşanlar
|
8
|
7.834
|
6.120
|
3.604
|
2.199
|
851
|
1801 - 2000 cm³ e kadar
|
285.800'ü aşmayanlar
|
9
|
11.309
|
8.709
|
5.119
|
3.047
|
1.198
|
285.800'ü aşanlar
|
10
|
12.340
|
9.505
|
5.584
|
3.323
|
1.308
|
2001 - 2500 cm³ e kadar
|
356.900'ü aşmayanlar
|
11
|
16.967
|
12.317
|
7.695
|
4.596
|
1.818
|
356.900'ü aşanlar
|
12
|
18.511
|
13.436
|
8.393
|
5.016
|
1.983
|
2501 - 3000 cm³ e kadar
|
714.300'ü aşmayanlar
|
13
|
23.656
|
20.583
|
12.857
|
6.915
|
2.535
|
714.300'ü aşanlar
|
14
|
25.810
|
22.451
|
14.027
|
7.545
|
2.766
|
3001 - 3500 cm³ e kadar
|
714.300'ü aşmayanlar
|
15
|
36.030
|
32.421
|
19.528
|
9.748
|
3.570
|
714.300'ü aşanlar
|
16
|
39.309
|
35.365
|
21.303
|
10.631
|
3.900
|
3501 - 4000 cm³ e kadar
|
1.143.400'ü aşmayanlar
|
17
|
56.650
|
48.919
|
28.808
|
12.857
|
5.119
|
1.143.400'ü aşanlar
|
18
|
61.806
|
53.364
|
31.432
|
14.027
|
5.584
|
4001 cm³ ve yukarısı
|
1.357.700'ü aşmayanlar
|
19
|
92.725
|
69.530
|
41.179
|
18.507
|
7.178
|
1.357.700'ü aşanlar
|
20
|
101.152
|
75.853
|
44.924
|
20.189
|
7.834
|
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 3 yaş
|
4 - 6 yaş
|
7 - 11 yaş
|
12 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
2- Motosikletler
|
100 - 250 cm3'e kadar
|
395
|
295
|
218
|
134
|
51
|
251 - 650 cm3'e kadar
|
817
|
618
|
395
|
218
|
134
|
651 - 1200 cm3'e kadar
|
2.109
|
1.253
|
618
|
395
|
218
|
1201 cm3 ve yukarısı
|
5.116
|
3.380
|
2.109
|
1.674
|
817
(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
|
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 - 6 yaş
|
7 - 15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
1) Minibüs
|
2.535
|
1.674
|
817
|
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
|
1900 cm3 ve aşağısı
|
3.380
|
2.109
|
1.253
|
1901 cm3 ve yukarısı
|
5.116
|
3.380
|
2.109
|
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
|
25 kişiye kadar
|
6.403
|
3.824
|
1.674
|
26-35 kişiye kadar
|
7.679
|
6.403
|
2.535
|
36-45 kişiye kadar
|
8.546
|
7.248
|
3.380
|
46 kişi ve yukarısı
|
10.252
|
8.546
|
5.116
|
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
|
1.500 kg.'a kadar
|
2.273
|
1.510
|
739
|
1.501-3.500 kg'a kadar
|
4.604
|
2.667
|
1.510
|
3.501-5.000 kg'a kadar
|
6.917
|
5.757
|
2.273
|
5.001-10.000 kg'a kadar
|
7.679
|
6.521
|
3.057
|
10.001-20.000 kg'a kadar
|
9.229
|
7.679
|
4.604
|
20.001 kg ve yukarısı
|
11.544
|
9.229
|
5.363
(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
|
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
|
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1 – 3 yaş
|
4 – 5 yaş
|
6 – 10 yaş
|
11 ve yukarı yaş
|
Uçak ve helikopterler
|
1.150 kg'a kadar
|
42.870
|
34.278
|
25.704
|
20.558
|
1.151 – 1.800 kg.'a kadar
|
64.317
|
51.439
|
38.577
|
30.859
|
1.801 – 3.000 kg.'a kadar
|
85.769
|
68.610
|
51.439
|
41.153
|
3.001 – 5.000 kg.'a kadar
|
107.221
|
85.769
|
64.317
|
51.439
|
5.001 – 10.000 kg.'a kadar
|
128.675
|
102.933
|
77.188
|
61.741
|
10.001 – 20.000 kg.'a kadar
|
150.125
|
120.091
|
90.055
|
72.024
|
20.001 kg. ve yukarısı
|
171.571
|
137.242
|
102.933
|
82.342
(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) Sayılı Tarife
|
Motor Silindir Hacmi (cm³)
|
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
|
1-3 yaş
|
4-6 yaş
|
7-11 yaş
|
12-15 yaş
|
16 ve yukarı yaş
|
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
|
1300 cm³ ve aşağısı
|
2.120
|
1.479
|
826
|
623
|
219
|
1301-1600 cm³ e kadar
|
3.693
|
2.769
|
1.606
|
1.135
|
436
|
1601-1800 cm³ e kadar
|
6.527
|
5.098
|
3.003
|
1.828
|
707
|
1801-2000 cm³ e kadar
|
10.284
|
7.918
|
4.654
|
2.769
|
1.091
|
2001-2500 cm³ e kadar
|
15.423
|
11.196
|
6.996
|
4.178
|
1.652
|
2501-3000 cm³ e kadar
|
21.508
|
18.709
|
11.687
|
6.283
|
2.306
|
3001-3500 cm³ e kadar
|
32.755
|
29.473
|
17.752
|
8.859
|
3.249
|
3501-4000 cm³ e kadar
|
51.503
|
44.472
|
26.190
|
11.687
|
4.654
|
4001 cm³ ve yukarısı
|
84.294
|
63.211
|
37.435
|
16.821
|
6.527
Bilgilerinize sunulur.
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