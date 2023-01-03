30 Aralık 2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) ile 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

114.000'i aşmayanlar

1

2.120

1.479

826

623

219

114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar

2

2.330

1.626

907

687

242

199.700'ü aşanlar

3

2.545

1.773

993

750

261

1301 - 1600 cm³ e kadar

114.000'i aşmayanlar

4

3.693

2.769

1.606

1.135

436

114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar

5

4.064

3.047

1.768

1.245

476

199.700'ü aşanlar

6

4.434

3.323

1.925

1.359

520

1601 - 1800 cm³ e kadar

285.800'ü aşmayanlar

7

7.178

5.613

3.299

2.013

780

285.800'ü aşanlar

8

7.834

6.120

3.604

2.199

851

1801 - 2000 cm³ e kadar

285.800'ü aşmayanlar

9

11.309

8.709

5.119

3.047

1.198

285.800'ü aşanlar

10

12.340

9.505

5.584

3.323

1.308

2001 - 2500 cm³ e kadar

356.900'ü aşmayanlar

11

16.967

12.317

7.695

4.596

1.818

356.900'ü aşanlar

12

18.511

13.436

8.393

5.016

1.983

2501 - 3000 cm³ e kadar

714.300'ü aşmayanlar

13

23.656

20.583

12.857

6.915

2.535

714.300'ü aşanlar

14

25.810

22.451

14.027

7.545

2.766

3001 - 3500 cm³ e kadar

714.300'ü aşmayanlar

15

36.030

32.421

19.528

9.748

3.570

714.300'ü aşanlar

16

39.309

35.365

21.303

10.631

3.900

3501 - 4000 cm³ e kadar

1.143.400'ü aşmayanlar

17

56.650

48.919

28.808

12.857

5.119

1.143.400'ü aşanlar

18

61.806

53.364

31.432

14.027

5.584

4001 cm³ ve yukarısı

1.357.700'ü aşmayanlar

19

92.725

69.530

41.179

18.507

7.178

1.357.700'ü aşanlar

20

101.152

75.853

44.924

20.189

7.834

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

  100 - 250 cm3'e kadar

395

295

218

134

51

  251 - 650 cm3'e kadar

817

618

395

218

134

  651 - 1200  cm3'e kadar

2.109

1.253

618

395

218

  1201 cm3 ve yukarısı

5.116

3.380

2.109

1.674

817

 

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) Sayılı Tarife

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

2.535

1.674

817

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

3.380

2.109

1.253

1901 cm3 ve yukarısı

5.116

3.380

2.109

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

6.403

3.824

1.674

26-35 kişiye kadar

7.679

6.403

2.535

36-45 kişiye kadar

8.546

7.248

3.380

46 kişi ve yukarısı 

10.252

8.546

5.116

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.'a kadar

2.273

1.510

739

1.501-3.500 kg'a kadar

4.604

2.667

1.510

3.501-5.000 kg'a kadar

6.917

5.757

2.273

5.001-10.000 kg'a kadar

7.679

6.521

3.057

10.001-20.000 kg'a kadar

9.229

7.679

4.604

20.001 kg ve yukarısı

11.544

9.229

5.363
 

 

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(IV) Sayılı Tarife

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

42.870

34.278

25.704

20.558

1.151 – 1.800 kg.'a kadar

64.317

51.439

38.577

30.859

1.801 – 3.000 kg.'a kadar

85.769

68.610

51.439

41.153

3.001 – 5.000 kg.'a kadar

107.221

85.769

64.317

51.439

5.001 – 10.000 kg.'a kadar

128.675

102.933

77.188

61.741

10.001 – 20.000 kg.'a kadar

150.125

120.091

90.055

72.024

20.001 kg. ve yukarısı

171.571

137.242

102.933

82.342
 

 

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I/A) Sayılı Tarife

 

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

2.120

1.479

826

623

219

1301-1600 cm³ e kadar

3.693

2.769

1.606

1.135

436

1601-1800 cm³ e kadar

6.527

5.098

3.003

1.828

707

1801-2000 cm³ e kadar

10.284

7.918

4.654

2.769

1.091

2001-2500 cm³ e kadar

15.423

11.196

6.996

4.178

1.652

2501-3000 cm³ e kadar

21.508

18.709

11.687

6.283

2.306

3001-3500 cm³ e kadar

32.755

29.473

17.752

8.859

3.249

3501-4000 cm³ e kadar

51.503

44.472

26.190

11.687

4.654

4001 cm³ ve yukarısı

84.294

63.211

37.435

16.821

6.527
 

 

Bilgilerinize sunulur.

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