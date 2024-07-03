5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'la her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) olan süre mali tatil olarak belirlenmiştir.

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5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'la her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) olan süre mali tatil olarak belirlenmiştir. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

2024 yılı için mali tatil, 2 Temmuz 2024 Salı günü başlayıp 21 Temmuz 2024 Pazar akşamı sona erecektir.

Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu süreler şunlardır:

Beyana dayalı tarhiyatta, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri (Mali tatil süresinin sonu beklenilmeden beyanname verilmesi mümkündür.),

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre (Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür.),

Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre.

Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler

Muhasebe kayıt süreleri,

Mali tatile rastlaması halinde Vergi Usul Kanunu'nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri,

Mali tatile rastlaması halinde dava açma süresi

Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Beş Gün İçinde Biten Kanuni ve İdari Süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Beyanname Verme Süresi Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

Mali Tatil Nedeniyle Uzamayan Süreler

İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

Noterlik Kanunu'nun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin bu Kanun'un 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre verilen (1), (2) ve (4) No.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

Mali Tatil Kapsamında Olmayan Vergiler ve Süreler

Özel tüketim vergisi

Banka ve sigorta muameleleri vergisi

Özel iletişim vergisi

Şans oyunları vergisi

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar.

Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamamaktadır.

Diğer Hususlar

Kanunla belirlenen özel haller hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının istenilmesi mümkün değildir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemelere devam edilebilecektir ancak bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi ve mükellefin tutanak imzalamaya davet edilmesi mümkün değildir.

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değildir.

Bilgilerinize sunulur.

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