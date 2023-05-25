I. INTIFA HAKKI NEDIR?

Intifa hakki, sinirli aynî haklar içerisinde en genis yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkidir. 4721 sayili Türk Medeni Kanunu ("Medeni Kanunu") 794 ve 822 inci maddeleri arasinda ayrintili bir biçimde düzenlenmistir. Ilgili hükümleri inceledigimizde, intifa hakki, tasinir veya tasinmaz haklar veya mallar üzerinde tesis edilebilir. Intifa hakki sahibi, aksi taraflarca kararlastirilmadigi takdirde, hakkin konusu olan seyi tam bir biçimde kullanabilecegi gibi onun dogal ve hukukî ürünlerinden de istifade edebilir (Medeni Kanunu, m. 794).

Burada dikkat edilmesi gereken husus, intifa hakkinin kurulmasi ile malik, esyanin veya hakkin, özdegerini kendisinde tutmakta, buna karsilik bunlardan elde edilebilecek yararlari belirli bir kisiye tahsis etmektedir.1 Intifaya konu tasinir veya tasinmazdan kullanma ve faydalanma yetkisi, intifa hakki sahibine geçecek, intifaya konu tasinir veya tasinmazin maliki ise sadece 'çiplak mülkiyet' sahibi olacaktir.2 Dolayisiyla, intifa hakki, üzerine yüklendigi mülkiyet hakkini içi bosalmis bir hak durumuna sokmaktadir.

Intifa hakki sahibi, ayni zamanda malin zilyetligine sahiptir. Bu nedenle, intifa hakki sahibi, mülkiyet hakki sahibinin haiz oldugu dava haklarini da kullanabilir. Örnegin, haksiz isgal halinde intifa hakki sahibi el atmanin önlenmesi veya ecrimisil davasi gibi davalari açma hakkina sahiptir.3 Ayni zamanda intifa hakki sahibi, sözlesmede aksine hüküm yoksa veya durum ve kosullardan hak sahibince sahsen kullanilmasi gerektigi anlasilmiyorsa, intifa hakkinin kullanilmasi baskasina devredilebilir; bu takdirde malik, haklarini, devralana karsi dogrudan dogruya ileri sürebilir (Medeni Kanunu, m. 806). Bu nedenle, uygulamada, intifa hakkinin kullanilmasini baskasi tarafindan engellenmesi için bu hakkin kisi­ye mahsus verildiginin sözlesmede belirtilmesi gerekir.

II. INTIFA HAKKI KONUSU

Aynî haklar, ancak esyalar üzerinde kurulabildigi hâlde, intifa hakkinin konusu oldukça genis tutulmustur. Ilgili hükme göre; intifa hakkinin konusu her türlü tasinir (menkul) ve tasinmaz (gayrimenkul) esya olabilecegi gibi, bir malvarliginin tamami da olabilir. Bu minvalde, alacak haklari, belirli bir para meblagi, her türlü tasinir degerler, intifa hakkinin konusunu teskil edebilir. Esya üzerinde kurulan intifa hakki, bütünleyici parçayi ve aksi kararlastirilmadikça eklentiyi de kapsayacaktir. Ayrica, tasinmaz lehine kurulan geçit ve kaynak irtifak haklari da bu kapsamda yer alabilecektir.

III. INTIFA HAKKININ KURULMASI

Intifa hakkinin kurulmasi konusuna göre farkli sekil kosullarina tabidir. Medeni Kanunu 795 inci maddesine göre intifa hakkinin kurulmasi, "tasinirlarda zilyetligin devri, alacaklarda alacagin devri, tasinmazlarda tapu kütügüne tescil ile kurulur". Görüldügü üzere tasinirlar, tasinmazlar ve alacaklar için farkli yöntemler mevcuttur.

a. Tasinir ve tasinmazlarda intifa hakki tesisi Tasinir ve tasinmazlarda intifa hakkinin kazanilmasi ve tescilinde, aksine bir düzenleme yoksa mülkiyete iliskin hükümler uygulanir (Medeni Kanunu, 795/2). Hükümden anlasildigina göre, intifa hakkinin kurulmasi için geçerli bir kazanma sebebinin (sözlesme, kanun, mahkeme karari vb.) varligi gereklidir. Genel olarak, intifa hakki, kanunî intifa haklari hariç daima sözlesme yoluyla kurulmaktadir. Tasinirlar için ise, intifa hakki, sözlesmenin yapilmasiyla birlikte tasinir esya zilyetliginin intifa hakki sahibine geçirilmesiyle kurulur (diger bir deyisle, sözlesme + zilyetligin devri). Fakat, tasinmazlardan farkli olarak intifa hakki kurma borcu yükleyen sözlesmelerin, aksine bir düzenleme olmadikça, geçerlilik açisindan bir sekle bagli olmayacaktir. Tasinmazlar üzerinde tesis edilen tüm irtifak haklari ve elbette intifa hakki tesisi de resmî sekle tabidir (Tapu Kanunu m. 26/I). Resmî biçimden maksat sözlesmeyi (resmî senet) düzenlemeye yetkili tapu müdürü veya görevlendirecegi kisi önünde yapilan taraflarin ve yetkili tapu sicili müdürünün katildigi imza ve mührü ile onadigi bir sözlesmedir.4 Dolayisiyla, bu tasinmaz üzerinde adî yazili sözlesmeyle intifa hakki tesis edilemez. Bu hak tapu siciline tescil edilir ve böylece malikleri de baglayici bir hâl kazanir. Bilindigi üzere, aynî haklar, kütüge tescil ile dogar, siralarini ve tarihlerini tescile göre alir (Medeni Kanunu, m. 1022/1). Dolayisiyla kurulmasi kanunen tescile tabi aynî haklar, tescil edilmedikçe varlik kazanamaz (Medeni Kanunu, m. 1021/1). Deginilen yasa hükümlerinde öngörüldügü üzere, hukukumuzda aynî hakkin dogumu veya ortadan kaldirilmasi tescil isleminin yapilmis olmasina baglidir. Baska bir deyisle, bir hak tescil edilmedikçe aynî hak niteligini kazanamaz.5 Uygulamada bu islemin nasil yapilacagi açiklanmaktadir (Tapu Sicili Tüzügü, m. 30). Ayrica, uygulamada, tescil için bazi belgeler talep edilmektedir.6 b. Pay (hisse) senetleri üzerinde intifa hakki tesisi Tasinirlar bahsinde önem arz eden diger mevzu ise, kiymetli evrakin bir türü olan pay (hisse) senetleridir. Pay senetleri üzerinde intifa hakki kanunî veya akdî sebeplerle tesis edilebilir.7 Pay senetlerinde hakkin dogdugu belge tasinir bir mal oldugu için bir kiymetli evrak olan pay senetleri üzerindeki intifa hakkina, Medeni Kanunu tasinirlar bakimindan intifa hakkini düzenleyen hükümleri uygulanabilir. Bu baglamda, intifa hakkinin kurulabilmesi için Medeni Kanunu 795 inci maddesi uyarinca intifa hakkina konu olacak hakkin, devredilebilir nitelikte olmasi gerekmektedir. Bu sebeple, kiymetli evrak üzerine intifa hakkinin kurulabilmesi için senedin zilyetliginin geçirilebilmesi gerekmektedir.

IV. INTIFA HAKKININ SONA ERMESI

Intifa hakki, konusunun tamamen yok olmasi ve tasinmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakki, sebebinin ortadan kalkmasi ile sona erer. Sürenin dolmasi veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diger sona erme sebepleri, tasinmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir (Medeni Kanunu, m.796). Görüldügü üzere, intifa hakki, Medeni Kanunu'nda 'hakkin konusun yok olmasi', 'sürenin dolmasi', hak sahibin ölümü veya kisiliginin sona ermesi' gibi nedenlerle sona erebilir. Ayrica, kamulastirma (m. 798) ve cebrî icra yoluyla satista (m. 869) Medeni Kanunu'nda geçen diger sebeplerdendir.

Süreye iliskin olarak, intifa hakki sahibi olan gerçek kisiler ile tüzel kisiler arasinda bir ayrima gidilmistir. Buna göre, intifa hakki sahibi bir gerçek kisi ise hak sahibinin ölümüyle sona erer; intifa hakki sahibi bir tüzel kisi ise taraflarca kararlastirilan sürede veya taraflarca bir süre kararlastirilmamissa tüzel kisiligin ortadan kalkmasiyla sona erer; ancak her halde tüzel kisilerin intifa hakki, yüz yili asamayacaktir (Medeni Kanunu, m. 797).

Yukarida anlatilanlardan yola çikarak, intifa hakkinin süresi, sözlesme ile sinirlanmamissa intifa hakki sahibinin ölümüyle sona erecektir ve bu durumda kisiye bagli bir hak oldugu için mirasçilara intikal etmeyecektir.8 Intifa hakki sahibinin ölümü yahut süre, tapu sicilindeki intifa hakkini kendiliginden ortadan kaldirmadigindan dolayi terkin için tapu müdürlügüne basvurulmalidir. Uygulamada, bu islem, genellikle, Tapu ve Kadastro Müdürlügünün hizmeti olan 'web tapu' üzerinden basvuru yapilarak gerçeklesmektedir. Daha sonra, terkin edilecek hakla ilgili kaydin üzerinin kirmizi mürekkepli kalemle çizilip, altindaki satira yine kirmizi mürekkepli kalemle "terkin edildi" ibaresi yazilacaktir (Tapu Sicili Tüzügü, m. 70).

Nama yazili pay senetleri üzerinde kurulan intifa hakkinin terkininin de Ticaret Kanunu kiymetli evrak hükümlerine atif yapmak gerekecektir. Cirosu kabil senetler hakkinda (ör., nama yazili pay senetleri), cironun sekli, hamilin hak sahipligi ve senedi elinde bulunduranin onu geri vermekle yükümlü olmasi hususlarinda, poliçelere iliskin hükümler uygulanir (Ticaret Kanunu, m. 831). Cironun sona ermesi ise, uygulamada, Yargitay kararlarinda da görülecegi üzere, 'cironun iptali', 'çizilmistir' ve 'geçersizdir' seklinde gerçeklesmektedir.9 Cironun çizilmesi, kambiyo hukuku anlaminda senet metni üzerindeki cironun iptalini, yani hukuken geçersiz hâle getirilmesini ifade etmektedir. Dolayisiyla, nama yazili pay senetlerinin zilyetliginin, intifa hakki için oldugunu ciro ederek intifa hakki sahibine verilmesinden sonra, intifa hakkinin iptali hâlinde, taraflar, 'intifa cirosunun' sona erdigine dair senet üzerinde kayit düsüp çiplak mülkiyete sahip tarafa zilyetligin devrinin yapilmasi gerekecektir. Çünkü, ciro, senetten dogan hakki devretmeye yönelik bir hukukî islem olup, cironun çizilmesi ise, ciroyu iptal ederek ona bagli bütün hukukî sonuçlari ortadan kalkacaktir.10 Fakat, bu islem üçüncü taraflar için bir hüküm ifade etmeyecegi için ayrica taraflarin, yönetim kurulundan bir taleple, intifa hakkinin pay defterinden silinmesine dair karar almasi gerekmektedir. Çünkü, pay defteri, intifa hakki sahibin anonim sirket açisindan taninmasini saglayan bir ticarî bir defterdir.

V. SONUÇ

Intifa hakki, aksine düzenleme olmadikça, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi saglar. Tasinirlarda zilyetligin devri, tasinmazlarda ise tescil ile kurulur. Tasinmazlarda tescil, yetkili tapu müdürünün katilimiyla resmî bir sözlesmeyle, genellikle, yapilir. Nama yazili pay senetlerinde ise, intifa hakki, pay senedi basilmis olmasi hâlinde, intifa amaçli ciro ve senedin zilyetliginin devri ile kurulur. Sirket esas sözlesmesinde, nama yazili paylar üzerinde ancak sirketin onayiyla intifa hakki kurulabilecegi düzenlenebilir. Nama yazili pay senedi üzerinde intifa hakki kurulduktan sonra, anonim sirket nezdinde taninmasi için sirket pay defterine kaydedilmesi gerekir. Tasinmazlarda intifa hakkinin terkini kisinin ölümü veya sürenin sona ermesi gibi hâllerde malikin tapudan istemiyle kaldirilabilir. Nama yazili pay senetlerinde ise intifa amaçli verilen cironun üzerinin çizilmesi, zilyetliginin malike teslimi ve yönetim kurulunca pay defterinden silinmesine dair alinacak bir kararla gerçeklestirilir.

1. HGK., 2017/2641 E., 2021/411 K. ve 6.4.2021 tarihli karar.

2. Halûk Nami Nomer ve Mehmet Serkan Ergüne, (2022), "Esya Hukuku", 9. Basi, Istanbul: On Iki Levha Yayincilik, s. 547.

3. 14. HD., 2016/16134 E., 2019/2338 K. ve 14.3.2019 tarihli karar.

4. 14. HD., 2008/2673 E., 2008/3703 K. ve 21.03.2008 tarihli karar; Tapu Kanunu, 26/1.

5. HGK., 2017/2641 E., 2021/411 K. ve 6.4.2021 tarihli karar.

6. Kimlik belgesi, vekâletname, gerçek kisiyse fotograf, zorunlu deprem sigortasi, emlâk beyan degeri beyani bkz. Tapu ve Kadastro Müdürlügü, (2014), "Intifa Hakki Tesisi", (ulasmak için: file:///C:/Users/Sakarlegal/Downloads/intifa_hakki_tesisi%20(1).pdf ).

7. Arzu Oguz, (1991), "Pay Senetleri Üzerinde Intifa Hakki Kurulmasi ve Intifa Hakkinin Kapsami", Ankara Barosu Dergisi, Cilt 48, Sayi 1, s. 24.

8. Seref Ertas, (2021), "Esya Hukuku", 16. baski, Izmir: Baris Yayinlar Fakülteler Kitabevi, s. 541.

9. Y. 19. HD., E. 2014/4959, K. 2014/7936 ve 24.04.2014 tarihli karar.; Y. 19. HD., E. 2013/16589, K. 2014/1533 ve 20.01.2014 tarihli karar.

10. Kadir Bas, (2020), "Kambiyo Senetlerinde Çizilmis Cironun Hüküm ve Sonuçlari", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Arastirmalari Dergisi, Cilt 26, Sayi 1, s. 282.

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