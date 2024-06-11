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11 June 2024

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - Mayıs 2024

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar Mayıs 2024
Turkey Finance and Banking
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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar Mayıs 2024

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GenTemizer, Türkiye'nin önde gelen bağımsız hukuk bürolarından biridir. Çeşitli işletmelere yatırımları, birleşme ve satın almalar, rekabet hukuku/ antitröst, proje finansmanı ve inşaat projelerinin yanı sıra Türkiye'deki yasal düzenlemeler bağlamında operasyonel ve uyuşmazlık çözümü konularının yanı sıra, yatırımcılara devlet destekli özelleştirme projeleri kapsamında da danışmanlık sunmaktadır.

Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından biri olarak Legal 500, IFLR1000 ve Chambers and Partners gibi prestijli kurumların listelerinde yer almaktadır ve ortak avukatlarının her biri aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen avukatları olarak tanınmaktadır. Türkiye'de bir yatırım işleminin gerektirdiği zorlu gereksinimleri ve yenilikçi, duyarlı düşünce yapısını anlamakta ve gereklerini karşılamaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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