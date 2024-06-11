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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar Mayıs 2024

GenTemizer, Türkiye'nin önde gelen bağımsız hukuk bürolarından biridir. Çeşitli işletmelere yatırımları, birleşme ve satın almalar, rekabet hukuku/ antitröst, proje finansmanı ve inşaat projelerinin yanı sıra Türkiye'deki yasal düzenlemeler bağlamında operasyonel ve uyuşmazlık çözümü konularının yanı sıra, yatırımcılara devlet destekli özelleştirme projeleri kapsamında da danışmanlık sunmaktadır.

Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından biri olarak Legal 500, IFLR1000 ve Chambers and Partners gibi prestijli kurumların listelerinde yer almaktadır ve ortak avukatlarının her biri aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen avukatları olarak tanınmaktadır. Türkiye'de bir yatırım işleminin gerektirdiği zorlu gereksinimleri ve yenilikçi, duyarlı düşünce yapısını anlamakta ve gereklerini karşılamaktadır.

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