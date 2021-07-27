Yeni Gelisme
Projeye dayali menkul kiymetler ("PDMK") ve proje finansmani fonlarini düzenleyen projeye dayali menkul kiymetler tebligi, Sermaye Piyasalari Kurulu tarafindan, düzenlemenin ilk taslaginin 2020 yili Agustos ayinda kamuya duyurulmasindan neredeyse bir sene sonra; 17 Temmuz 2021 tarihinde yayimlandi. Taslak teblige iliskin bültenimize buradan ulasabilirsiniz
Degisiklik Ne Getiriyor?
- PMDK kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak ulasim, altyapi, enerji, sanayi, teknoloji, haberlesme veya saglik gibi projelerin finansmani için yalniz bir projenin finansmanina konu proje gelir ve diger haklari veya farkli projelerin finansmanina yönelik kullandirilan kredilerden kaynaklanan alacaklar karsilik gösterilerek ihraç edilecek.
- Bankalar ya da araci kurumlar tarafindan Sermaye Piyasasi Kurulu onayi ile kurulacak proje finansmani fonu, PDMK karsiliginda toplanan para ve/veya diger varliklarla, proje finansmanina konu varliklara dayali olarak olusturulan portföyün isletilmesinden sorumlu olacak.
- Teblig, kurucu/kaynak kurulus tarafindan garanti ve teminat saglanmasi gibi portföy varliklarinin kalitesinin arttirilmasi için çesitli araçlar getiriyor. Ayni amaçla, kurucu/kaynak kurulus PDMK'lari satin alabilecek.
- PDMK Türkiye'de halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatirimcilara veya birim nominal degeri asgari 100.000 TL olarak tahsisli satis marifetiyle ihraç edilebilecegi gibi yurt disina da ihraç edilebilecek. PDMK ihraci sonucu elde edilen kaynak, projenin finansmani amaciyla kullanilacak ve Fon'a yatirimda bulunan yatirimcilar ise Fon'un gelirinden uzun vadeli bir kar saglayacak.
Sonuç
Proje Tahvilleri düzenlemesinin yürürlüge girmesi ile Ekonomi Reform Paketi'nde belirlenen eylemler kapsaminda, uzun vadeli kamu projeleri yatirimlarinin, alternatif finansman yöntemleri etkin sekilde kullanilarak finanse edilmesinin önü açilmis oldu.
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