ARTICLE

Turkey: "Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği" Ile ""CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği" Resmî Gazete'de Yayımlandı

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

31 Aralık 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından yayımlanan ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/8) ("Telsiz İthalat Tebliği") ile "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9) ("CE Tebliği") Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsamakta olup, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamamaktadır.

Anılan tebliğlerde yer alan hususlara ilişkin uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Telsiz İthalat Tebliği kapsamında telsiz ekipmanlarının ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi ("TAREKS") üzerinden risk analizine göre yapılacaktır.

CE Tebliği uyarınca ise tebliğin "İthalatta Denetlenen Ürünlerin Tabi Olduğu Yönetmelikler" isimli Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden risk analizine göre yapılacaktır.

Telsiz İthalat Tebliği ile CE Tebliği kapsamındaki ortak düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir kullanıcının ("Kullanıcı") yetkilendirilmiş olması gereklidir.

Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-İşlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet aracılığıyla TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve belgeleri sunarak başvurusunu yapacaktır.

Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi için bir başvuru numarası verilecektir.

Kullanıcı beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından sorumludur.

Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181. maddesinin 4.fıkrası uyarınca gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacaktır.

Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Fiili denetime yönlendirilen ürünler Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde risk analizine göre belirlenir.

Kullanıcı denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS üzerinde yapar.

Ayrıca, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilecektir.

Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

Ayrıca, her iki tebliğ kapsamında muafiyet ve istisnalara ilişkin çeşitli düzenlemeler söz konusudur.

Telsiz İthalat Tebliği ile CE Tebliği kapsamındaki farklı düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Telsiz İthalat Tebliği uyarınca, 23 Ekim 2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, kriptolu olduğu TAREKS üzerinden beyan edilen tüm ürünler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan ("BTK") alınan "kurum onayı" elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir.

Ayrıca, Telsiz İthalat Tebliği uyarınca ithalatçı, tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca sorumludur.

Telsiz İthalat Tebliği uyarınca tebliğin Ek-1'inde yer alan ürünlerden "kısa mesaj" hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların BTK tarafından yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur. Ayrıca ithalatçı, cihazların ithalatını takip eden on beş gün içinde gümrük beyannamesi ile birlikte elektronik kimlik bilgilerini (IMEI numaraları) elektronik ortamda BTK'ya sunacaktır.

CE Tebliği uyarınca ise ithalatçı, tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükarda tebliğ kapsamındaki ürünlerin tabi bulundukları yönetmelikler dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca sorumludur.

Telsiz İthalat Tebliği ile CE Tebliği kapsamındaki yaptırımlar aşağıdaki gibidir:

Her iki tebliğ uyarınca, tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uygulanacaktır.

Telsiz İthalat Tebliği ile CE Tebliği kapsamındaki geçiş süreci aşağıdaki gibidir:

Her iki tebliğ uyarınca 1 Ocak 2023 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebinin olması halinde 28 Şubat 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), yürürlükten kaldırılan eski tebliğler kapsamında sonuçlandırılacaktır.

Telsiz İthalat Tebliği'nin tam metnine bu bağlantıdan ve CE Tebliği'nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.