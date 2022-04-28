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Turkey: Kozmetik Ve Biyosidal Ürün Güvenliği: Türkiye Güvensiz Ve Teknik Düzenlemeye Aykırı Ürünlerin Üzerine Gitmeye Devam Ediyor

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Yeni Gelişmeler

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), geçtiğimiz günlerde 2022 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan dönemde kozmetik ve biyosidal ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Kurum'un Kozmetik Denetim Dairesi tarafından denetlenen 397 kozmetik üründen 132 tanesinin teknik düzenlemeye aykırı, 2 tanesinin ise güvensiz olduğu tespit edildi. Sorumlu şirketlere toplam 350.000 TL'lik ceza kesildi.

Kurum'un Kozmetik Denetim Dairesi tarafından denetlenen 27 tip-1 ve tip-19 biyosidal üründen 16 tanesinin ruhsatsız, 4 tanesinin ise teknik düzenlemeye aykırı olduğu tespit edildi. Sorumlu şirketlere toplam 537.920 TL'lik ceza kesildi.

Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?

2021 yılının dördüncü çeyrek sonuçları ile kıyaslandığında, denetlenen kozmetik ürün sayısı ve teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısında önemli bir düşüş dikkat çekiyor. Buna rağmen uygulanan toplam ceza tutarlarında ise bir artış görülüyor.

Tip-1 ve tip-19 biyosidal ürünlerin 2021 yılı dördüncü çeyrek sonuçları ile kıyaslandığında, denetlenen ürün sayısı ve teknik düzenlemeye aykırı ve ruhsatsız ürün sayısında bir düşüş görülüyor. Bu kapsamda uygulanan para cezalarında da önemli bir azalma dikkat çekiyor.

Kozmetik ürünlerin 2022 yılı birinci çeyrek denetim verilerine buradan, tip-1 ve tip-19 biyosidal ürünlerin 2022 yılı birinci çeyrek denetim verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Kurum, kozmetik ve biyosidal ürünlere ilişkin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine düzenli olarak devam ediyor. Piyasada bulunan tüm kozmetik ve biyosidal ürünler, ilgili kanun ve yönetmeliklerle tamamen uyumlu olmalı, üretici şirketler ise güvensiz, ruhsatsız ya da teknik düzenlemeye aykırı ürünler satmadığından veya dağıtmadığından emin olmalıdır.

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