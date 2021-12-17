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Ürün Güvenliği Nedir ve Nasıl Denetlenir?

Talimatlara uygun kullanıldığında risk taşımayan veya asgari risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği için gerekli düzeyde koruma sağlayan ürünler, güvenilir ürün olarak nitelendirilir. Ürünlerin güvenliği ve teknik düzenlemelere uygunluğu yetkili kuruluşlar tarafından piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında denetlenir.

Hangi Mevzuatta Düzenlenir?

12.03.2021 tarihi itibariyle yeni 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ("Kanun") ve Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Yeni Mevzuat Neler Getiriyor?

Ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden, piyasada bulundurulan ürünü mevzuata uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar ile dağıtıcılar bu Kanun kapsamında imalatçı gibi sorumludur.

İmalatçı ve ithalatçı ürünün herhangi bir zarara sebep olması halinde ürün sorumluluğu tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Ürünün üzerinde veya ürüne eşlik eden belgelerde potansiyel riskler ve bunlara karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin bilgiler, ayrıca montaj, bakım ve kullanım talimatları Türkçe olmak zorundadır.

İmalatçı veya ithalatçıyı üründen kaynaklanan tazminat sorumluluğundan kurtaran ya da sorumluluğu azaltan sözleşmelerin ilgili maddeleri hükümsüz kabul edilmektedir.

Üreticiler, bildikleri veya bilmelerinin gerektiği tüketiciye yönelik ürün güvenliği riskleri, alınan düzeltici önlemleri ve sonuçları hakkında yetkili kuruluşa bildirimde bulunmalıdır. Ciddi risk arz eden ürünler için ilgili bildirim usullerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Kanun ile Genel Ürün Güvenliğine İlişkin 2001/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ile uyum sağlanmıştır.

Neler Bekleniyor?

Kanun ile mülga kanundaki prensipler genel itibariyle korunmuş, bunun yanında ürün sorumluluğu tazminatı ve bildirim yükümlülüğü gibi yeni düzenlemeler getirilerek AB müktesebatına uyum için önemli bir adım atılmıştır. Mülga kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler, yeni Kanun doğrultusunda yeni yönetmelikler çıkarılana kadar yeni Kanun ile çelişmediği ölçüde uygulanmaya devam edecektir. Yeni Kanuna istinaden CE İşaret Yönetmeliği ya da Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği gibi yeni düzenlemeler yayımlanmış olup önümüzdeki aylarda ikincil mevzuata yönelik çalışmaların devam etmesi ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemelerin getirilmesi beklenmektedir. Piyasa ürün arz eden tüm şirketlerin mevzuatı ve gelişmeleri yakından takip etmesi önem arz etmektedir.

Ürün Güvenliği Alanında Çalışmalarımız

Ürünün gümrükleme aşamasından itibaren son kullanıcıya ulaşana kadar yolculuğu sırasında her tür hukuki desteği vermek

Ürün geri çağırma başta olmak üzere, ürün güvenliği risklerine ilişkin yetkili kuruluşlar nezdinde yapılan başvuru ve bildirim süreçleri ile düzeltici işlemlere ilişkin hukuki destek vermek

Yetkili kuruluşlar nezdindeki başvuruların yanı sıra, ürün güvenliğine ilişkin dağıtıcı ve tüketiciler ile yapılacak iletişimlere dair hukuki destek vermek

Ticari hayatın gerekliliklerine uygun mevzuata uyum stratejilerinin oluşturulmasında destek vermek

Kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi ürüne eşlik eden belgelerin yeni mevzuat çerçevesinde düzenlenmesi konusunda destek vermek

Satış sonrası hizmetler konusunda hukuki destek vermek

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.