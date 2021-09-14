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Turkey: "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nin (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/9) Ek-1'inde Değişiklik Yapıldı

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31 Aralik 2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayili Resmî Gazete'de yayimlanan "CE" Isareti Tasimasi Gereken Bazi Ürünlerin Ithalat Denetimi Tebligi'nin (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2021/9) Ek-1'inde yapilan degisiklikler ("Degisiklik") 20 Agustos 2021 tarihli ve 31574 sayili Resmî Gazete'de yayimlandi.

Degisiklik, (i) Elektrik Motorlari, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambalari, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompalari" ürün grubuna ait satir ile (ii) "Elektrik Motorlari, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambalari, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler" ürün grubuna ait satirlari kapsamaktadir.

Degisiklik metninin tamamina bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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