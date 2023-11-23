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"Dijital Çağda Çocukların Mahremiyet Hakkı" konulu panelimizi 22 Nisan 2022 tarihinde Selin Özbek Cittone moderatörlüğünde birbirinden kıymetli konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirdik.

Uygulamadan ve akademiden alanında uzman katılımcılarımız dijital çağda çocukların karşı karşıya olduğu tehditler ile güncel sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ile hukuki düzenlemeleri keyifli bir sohbet havasında bizlerle paylaştı.

Panelde kimler konuştu?

Bond & Bond | Company Secretary and Trustee of South West Grid for Learning Robert Bond

Bournemouth University | Digital Rights Professor Andy Phippen

Istanbul University | Asst. Prof. Nafiye Yücedağ

Panelde neler konuşuldu?

Panel gündemi aşağıdaki gibiydi;

Çocukların mahremiyet haklarını koruyan Birleşik Krallık ve ABD rejimleri nelerdir?

Çocukların mahremiyet hakları konusunda AB/Birleşik Krallık ve ABD arasında farklılıklar var mı?

Türkiye'de çocukların mahremiyet haklarını koruyan düzenlemeler nelerdir?

Çocuklardan rıza almanın kuralları ve zorlukları nelerdir?

Kullanıcının yaşını belirlemek mümkün müdür? Pratikte karşılaşılan sorunlar ve zorluklar nelerdir?

Çocuk haklarının korunmasına ilişkin paydaşlar kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

Dijital Hizmetler ve Pazarlar Yasası, Yaşa Uygun Tasarım Kanunu, COPPA ve diğer mevzuat kapsamındaki yasal gereklilikler nelerdir?

Neler yapmalıyız? Nereden başlayabiliriz?

Sürekli gelişen dijital çağda bizi neler bekliyor? Çocuklarımızın güvenliğini Metaverse'de çevrimiçi olarak nasıl sağlayabiliriz?

Gelecek KP Talks panellerinden nasıl haberdar olabilirsiniz?

KP Talks panelleri, Özbek Avukatlık Ortaklığı Linkedin hesabı, Köksal & Partners Avukatlık Ortaklığı Linkedin hesabı ve KP Veri Danışmanlığı Linkedin hesabından duyurulmaktadır. Bu hesapları takip etmeniz halinde veya KP Talks panellerinden birine kayıt sırasında e-posta adresinizin daha sonra panellerin size duyurulması amacıyla işlenmesine izin vermeniz halinde tarafınıza gönderilecek e-posta aracılığıyla panellerden haberdar olabilirsiniz.

Panel kaydına ulaşmak için tıklayınız

Originally published 22 Nisan 2022

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