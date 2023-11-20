Türkiye'de ilk olarak 108 Sayılı Sözleşme'nin onaylanması ve Kişiler Verilerin Korunması Kanunu'nun kabulü ile beraber 2016 yılında kutlamaya başladığımız Kişisel Veri Koruma Günü yaklaşıyor.
28 Ocak Veri Koruma Günü'nü artık her sene heyecanla bekler olduk. Dünya'da ve Türkiye'de sayısız etkinliklerle kutlanan bu gün aynı zamanda kişisel verilen korunması ve veri güvenliği açısından farkındalığın artırılması için de bir vesile oluyor.
Bu sene de Veri Koruma Günü dahilinde pek çok etkinlik var. Bazılarını ilgilinizi çekebileceği düşüncesiyle paylaşmak isteriz.
|Tarih
|Etkinlik Adı
|Düzenleyen
|Etkinlik Linki
|25/01/2023
|Media Partnership - The Future of Data Flows and the Impact on Europe
|The Information Technology Industry Council
|Link
|25/01/2023
|Data Privacy Day 2023
|World Bank
|Link
|26/01/2023
|Privacy Day - 2023 Predictions
|IDPF
|linkedin.com/events
|27/01/2023
|Privacy Day 2023 - Research for a Better Society
|ESOMAR
|linkedin.com/video/event
|28/01/2023
|İnsan Hakları, GDPR, Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak
|Özyeğin Üniversitesi
|events.ozyegin.edu.tr
|28/01/2023
|108 Sayılı Sözleşme'nin 42. Yılında Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması
|KVKK
|kvkk.gov.tr
|28/01/2023
|Data Privacy Day Event
|Harrisburg University of Science Technology
|Link
|30/01/2023
|Bulutta Verilerin Korunması ve Gizlilik
|IAPP Istanbul Chapter & CSATR (Cloud Security Alliance - Turkey Chapter)
|Link
|30/01/2023
|Global Privacy Day 2023
|VigiTrust Global Advisory Board
|linkedin.com/events/
|30/01/2023
|Artificial Intelligence and Personal Data
|EIROforum organisations - CERN, EMBL, ESA and ESO
|indico.cern.ch/event
|31/01/2023
|Data Privacy Day 2023: Keeping up and staying ahead
|OneTrust Pivacy Connect
|privacyconnect.com
|31/01/2023
|IAPP Istanbul Chapter Networking
|IAPP - Istanbul Chapter
|iapp.org
Ozbek Avukatlık Ortaklığı ve Koksal - Ozdamar Avukatlık Ortaklığı olarak KPO+ Talk etkinliklerimiz kapsamında yine Veri Koruma Günü'ne özel etkinlik ve paylaşımlar hazırladık. Bu kapsamda 3 Şubat 2023 günü 10:00-12:00 arasında "İlgili Kişi Hakları ve Bu Hakların Kullanımında Avukatın Rolü" isimli bir etkinlik yapıyoruz. Etkinlik detaylarına kpotalks.com linkinden ulaşabilirsiniz.
Geçen senelerde Veri Koruma Günü aktivitelerini kaleme aldığımız yazılarımızda bu güne özel bazı etkinlik önerilerimize yer vermis ve Veri Koruma Günü için farkındalık etkinliklerinde kullanabilmeniz amacıyla görseller hazırlamıştık. Bu görselleri tekrar sizlerle paylaşıyoruz. Bunları hem e-posta ile ilgili kişilerle paylaşabilir hem de isterseniz işyerlerinizde poster olarak kullanabilirsiniz.
Veri Koruma Günü Dünya'da #dataprivacyday2023, #DPD2023 hashtag'i ile takip ediliyor. Bu alanda önde gelen uygulamacılar ve araştırmacıların paylaşımlarını bu hashtagler ile takip edebilir ve siz de paylaşım yapabilirsiniz.
Originally published 26 Ocak 2023
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