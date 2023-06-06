Karara Konu Olayin Özeti

Ilgili kisinin veri sorumlusu GSM operatörü arasinda mobil internet hattina iliskin yapilan sözlesmenin kendisi tarafindan iptal edilmesi sonucunda tarafina borç çikarildigi, söz konusu borcun tahsili için GSM operatörünün bir avukatlik ortakligina yetki verdigi, avukatlik ortakligi tarafindan borcun tahsilini saglamak amaciyla ortagi oldugu sirkete ait dört farkli cep telefonu numarasina ilgili kisinin soyadini maskeleyerek fakat adinin açikça görünecegi sekilde borçlu oldugu miktar hakkinda icra takibi baslatilacagi bilgilerini içeren bir kisa mesaj gönderildigi, bahsi geçen mesajlar nedeniyle ortagi oldugu sirket hatlarini kullanan çalisanlarin konu ile ilgileri bulunmamasina karsin kendisinin borç bilgilerinden haberdar olduklari ve ayrica sirkette kendisiyle ayni ada sahip baskaca kimse bulunmadigindan soyadi maskelenmis olsa dahi bahsi geçen kisa mesajda kimliginin bilinir kilindigi, konuya iliskin olarak avukatlik ortakligina ve GSM operatörüne basvurdugu ve her ne kadar verilen cevaplarda bilgi amaçli gönderilen kisa mesajin maskelenerek paylasildigi belirtilmis ise de kisisel verilerin ortagi oldugu sirket hatlarina hangi amaçla iletildiginin açiklanamadigi yönündeki iddialarini içerir sikayet dilekçesi üzerine baslatilan inceleme çerçevesinde Kurul tarafindan avukatlik ortakliginin ve GSM operatörünün savunmasi istenmistir.

Avukatlik savunmasi kapsaminda (i) GSM operatörünün kendilerini abonelerin borçlarinin tahsilat süreçlerinin yürütülmesiyle sinirli olarak hizmet sözlesmesi ve vekalet iliskisi kapsaminda yetkilendirildigi, (ii) GSM operatörü tarafindan yönetilmekte olan sisteme sinirli erisim hakkina sahip olundugu, bu dogrultuda söz konusu sistem üzerinden sinirli sekilde görüntülenen / erisilen kisisel veriler kullanilarak gerçeklestirilen kisa mesaj gönderme faaliyetlerine iliskin olarak veri isleyen konumunda olduklari, (iii) ilgili kisinin avukatlik ortakligina basvuru hakki bulunmadigi ve sikayetinin usulden reddinin gerektigi, nitekim söz konusu sirket ile aralarinda imzalanan sözlesmede de avukatlik ortakliginin veri isleyen sifati ile sorumlu olacagina iliskin hükme yer verildigi, (iv) müvekkillerinin haklarini ve menfaatlerini korumak amaciyla Avukatlik Kanunu'ndan dogan yükümlülüklerini ve yürütmekte oldugu icra islemleri bakimindan 2004 sayili Icra ve Iflas Kanunu ("Icra Kanunu") ile diger mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaciyla borçluya ait kisisel verileri vekili olunan sirket adina "bir hakkin tesisi, kullanilmasi veya korunmasi için veri islemenin zorunlu olmasi" ve "ilgili kisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydiyla, veri sorumlusunun mesru menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olmasi" hukuki sebepleri çerçevesinde isledigi, (v) belirtilen dört farkli telefon numarasinin ilgili kisinin iletisim numarasi olarak avukatlik ortakligina veri sorumlusu GSM operatörü tarafindan iletildigi ve avukatlik ortakliginin da veri isleyen sifatiyla bu numaralara bilgilendirme kisa mesaji gönderdigi ve bu baglamda avukatlik ortakliginin söz konusu sirket tarafindan erisim imkani saglanan borçlulara ait iletisim numaralarinin kaynagini sorgulama yetkisinin bulunmadigi ve (vi) ilgili kisinin iletisim numarasi olarak bildirilen numaralara yalnizca bir kez kisa mesaj gönderimi yapildigi, bu kisa mesajin içeriginde ise ilgili kisiye iliskin kisisel verilerin paylasilmadigi ve ilgili kisinin isminin maskelenerek paylasildigi ifadelerine yer verilmistir.

GSM operatörünün savunmasi kapsaminda ise (i) veri sorumlusu olarak avukatlik ortakligi ile hukuki iliskileri kapsaminda ve borcun tahsili amaciyla yalnizca ilgili kisi borçluya iliskin kimlik, iletisim ve borç bilgilerini içeren verilerin paylasildigi ve (ii) sikayete konu telefon numaralarinin ilgili kisinin ortagi oldugu sirket adina kayitli kurumsal numaralar oldugu ifadelerine yer verilmistir.

Kurul Karari ve Yaptirimi

Kurul tarafindan gerçeklestirilen inceleme kapsaminda (i) avukatlik ortakligi tarafindan sunulan savunmada veri sorumlusu müvekkilleri ile aralarindaki sözlesme geregi veri sorumlusu sifatini haiz olmadiklari belirtilmisse de veri sorumlusu sifatini tayin etmede KVKK çerçevesinde yapilacak degerlendirmede bu sözlesmede yer alan nitelendirmenin esas alinamayacagi, bununla birlikte ilgili kisiye iliskin kisisel verilerin isleme amaçlarini ve vasitalarini belirleyen, veri kayit sisteminin kurulmasindan ve yönetilmesinden sorumlu olan, ilgili kisinin ortagi oldugu sirkete ait iletisim numaralarini borcun tahsili amaci ile avukatlik ortakligi ile paylasan GSM operatörü sirketin veri sorumlusu ve veri sorumlusunun verdigi talimat çerçevesinde ilgili kisiye ait oldugu belirtilen iletisim numaralarina borcun tahsili amaciyla kisa mesaj gönderen avukatlik ortakliginin ise veri isleyen olarak tanimlanabilecegi, (ii) avukatlik ortakligi tarafindan ilgili kisi borçlunun soyadinin yildizli bir sekilde yazildigi ifade edilse de adinin tamami ve soyadinin bas harfinin yer almasi ile mesajin ilgili kisinin ortagi oldugu sirkete ait telefon numaralarina gönderilmesinin ilgili kisiyi belirlenebilir kildigi, (iii) ilgili kisinin ortagi oldugu sirkete ait kurumsal iletisim numaralarinin KVKK'nin 5. maddesinin (1) numarali fikrasi kapsaminda veri sorumlusu ile arasindaki bireysel sözlesmelere iliskin iletisim numarasi olarak da kullanilabilecegine dair ilgili kisinin açik rizasinin alindigini tevsik eden bilgi ve belgeye veri sorumlusunun savunma ekinde rastlanmadigi, (iv) her ne kadar KVKK kapsaminda tüzel kisiye ait telefon numaralari kisisel veri olmasa da veri sorumlusu tarafindan ilgili kisinin ortagi oldugu sirkete ait kurumsal telefon numaralarinin ilgili kisinin iletisim numarasi olarak avukatlik ortakligi ile paylasilmasinin "dogru ve gerektiginde güncel olma" ilkesine aykiri olarak ilgili kisiye iliskin kisisel verilerin dogru bir sekilde islenmedigi seklinde degerlendirilecegi, ve (v) bu nedenle avukatlik ortakligi tarafindan ilgili kisiye iliskin kisisel verileri içeren kisa mesajlarin sirkete ait iletisim numaralarina gönderilmesi neticesinde borca konu islemle ilgisi olmayan üçüncü kisi sirket çalisanlari ile ilgili kisiye iliskin kisisel veri olan borç bilgisinin herhangi bir isleme sarti bulunmaksizin paylasildigi degerlendirmelerinde bulunulmustur.

Söz konusu degerlendirmeler isiginda;

gili kisinin ortagi oldugu sirkete ait kurumsal iletisim numaralarinin, veri sorumlusu ile arasindaki bireysel sözlesmelerde de iletisim numarasi olarak kullanilmasinin veri sorumlusu tarafindan "dogru ve gerektiginde güncel olma" ilkesine aykirilik teskil ettigi anlasilmis olup, bu hukuka aykiri veri isleme faaliyeti nedeniyle avukatlik ortakligi tarafindan ilgili kisiye iliskin kisisel verileri içeren kisa mesajlarin sirkete ait iletisim numaralarina gönderilmesi neticesinde borca konu islemle ilgisi olmayan üçüncü kisi sirket çalisanlari ile ilgili kisiye iliskin kisisel veri olan borç bilgisinin herhangi bir isleme sarti bulunmaksizin paylasildigi gözetildiginde KVKK'nin 12. maddesinde öngörülen veri güvenligine iliskin yükümlülüklerini yerine getirmedigi kanaatine varilan veri sorumlusu hakkinda 85.000 TL idari para cezasi uygulanmasina ve

veri sorumlusu tarafindan verilen talimat çerçevesinde borcun tahsili amaciyla ilgili kisiye iliskin oldugu belirtilen telefon numaralarina bir adet kisa mesaj gönderen ve sinirli yetkisi çerçevesinde söz konusu numaralara iliskin dogrulama imkani olmayan veri isleyen avukatlik ortakligi hakkinda KVKK kapsaminda yapilacak bir islem bulunmadigina

karar verilmistir.

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