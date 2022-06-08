Biyometrik Verilerin Islenmesi ve KVKK ile ilgili hazirladigimiz isbu çalismamizi okumaniza sunariz.

KVKK Kapsaminda Biyometrik Verilerin Islenmesi

Parmak izi kontrol yöntemi; gelisen teknolojiler ile günümüzde spor komplekslerinde, isyerlerinde personel giris çikis kontrolünde, polis ve emniyet sistemlerinde, banka ve ATM'lerde kullanilmakta olup, özellikle isçinin mesai saatlerine riayet edip etmediginin denetlenmesi, isçinin isverene karsi is görme edimini özenle yerine getirmesinin denetimini saglamak amaciyla sikça karsilasilan bir uygulamadir.

Isverenin, parmak izi tarama yöntemiyle mesai takibine basvurma sebebi ise çalisanlarin birbirleri yerine imza atmasi veya kart okutarak yetki erisimi, fazla mesai ve devamsizlik hususlarinda olasi hatali tespitlere meydan verebilmesidir. Ancak, söz konusu sistemin uygulanabilirligi saglanirken hukuk devleti ilkesinin önkosullarindan biri olan hukuk güveligi ile kisi güvenliginin saglanabilmesi ve Anayasa ile özellikle Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu (KVKK) kapsaminda güvence altina alinan kisi hak ve özgürlüklerine tecavüz olusturmamasi hususunun kontrolü oldukça önem arz etmektedir.

Kisisel Veri Kavrami Nedir?

Kisisel veri kavrami kanunda belirli veya belirlenebilir, gerçek kisiye iliskin her türlü bilgiyi tanimlamaktadir. Telefon numarasi, IP adresi, kimligi, parmak izi, görüntü ve ses kayitlari vb., kisiyi dogrudan ve dolayli olarak belirlenebilir kilan tüm bilgiler kisisel veri olarak kabul edilmektedir. Ancak, KVVK m. 6'da düzenlenen "özel nitelikli kisisel veriler" kapsaminda sayilan politik düsünce, dini inanç, cinsel yasam vb. gibi kisiyle alakali çok hassas verilerin kanunlarda öngörülen hallerde kisinin açik rizasi alinmadan islenebilecegi ayrica düzenlenmektedir.

Kimligin belirli veya belirlenebilir olmasindan kasit bir kisinin topluluk içindeyken de toplulugu olusturan diger üyelerden ayirt edilebilmesi veyahut kimliginin belirli olmamasina ragmen belirlenmesinin mümkün olmasi anlamina gelmektedir.

Bahsi geçen tanimda geçen kisi kavrami ile gerçek kisi kastedilmekte ise de tüzel kisilerin de kisisel verilerinin korunmasina dair halihazirda üst mahkeme içtihatlari bulunmaktadir.

Bir verinin bir kisiye iliskin olmasi, ilgili veri ile o kisi arasinda dogrudan veya dolayli olarak baglanti kurulmasi anlamina gelmektedir.

Kanunda "her türlü bilgi" ifadesi ile kanun koyucunun kisisel veri kavraminin mahiyetini genis tutma arzusunda oldugu açikça anlasilmaktadir. Söz konusu bilgi; eksik, yanlis, sübjektif ve objektif olmasi fark etmeksizin süphesiz o kisi hakkindaki her türlü bilgiyi ihtiva eder.

Özel Nitelikli Kisisel Veri Nedir?

Kanunun 6'inci maddesi fikra 1'de "özel nitelikli verilerin islenme sartlari" baslikli düzenlemede; "Kisilerin irki, etnik kökeni, siyasi düsüncesi, felsefi inanci, dini, mezhebi veya diger inançlari, kilik ve kiyafeti, dernek, vakif ya da sendika üyeligi, sagligi, cinsel hayati, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri" özel nitelikli kisisel veri sayilmistir. Söz konusu maddenin devaminda bu verilerin ancak ilgilinin açik rizasi ile islenebilecegine dikkat çekilmistir. Zira bu hallerde mevzu bahis kamu sagligi ve yarari oldugundan kanun koyucu menfaatler dengesini gözetmistir. Kanun maddesinde geçen biyometrik veri kavraminin da incelenmesi kanunun lafzini ve ruhunu anlamak maksadiyla sarttir.

Biyometrik Veri Nedir?

Kanunda biyometrik veri kavrami geçmesine ragmen söz konusu kavrami tanimlar nitelikte herhangi bir hüküm bulunmamaktadir. Ancak, birçok ülkenin kabul ettigi Avrupa Birligi Genel Veri Koruma Yönetmeligi'nde (General Data Protection Regulation) biyometrik veri; "yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir gerçek kisinin özgün bir sekilde teshis edilmesini saglayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik veya davranissal özelliklerine iliskin olarak spesifik teknik islemeden kaynaklanan kisisel veriler" seklinde ifade edilmistir.

Biyometrik veri kavrami, özel nitelikli kisisel veri özelliginde olup ayrica islenmesi diger kisisel verilere nazaran siki sekil sartlarina baglidir. Bahsi geçen verilerin islenmesi kanun maddesinde ayrica düzenlenmis olup biyometrik veri; kisinin ayirt edilmesini saglayan, biricik, nerdeyse degismesi imkânsiz nitelikte biyolojik veri bütünüdür.

Biyometrik veri herhangi müdahale gerekmeksizin, kolaylikla kisiden elde edilen ve ömür boyu degismeden var olan veri türüdür. Zira bizzat ilgili kisiyi dogrudan ve fizyolojik olarak tanimlayan benzersiz nitelik arz etmektedir. Kisinin parmak izi, irisi, DNA'si, yüzü, eli, retinasi, avuç içi, sesi gibi veriler biyometrik veri kapsaminda olup kritik ve hassas veri olmasi nedeniyle bu verilerin alinmasi ve islenmesi hususu oldukça önem arz etmektedir.

Kisisel Verilerin Islenmesinin Türk Hukuku Bakimindan Incelenmesi

I. Kamu Hukuku Bakimindan Incelenmesi

Anayasanin "özel hayatin gizliligi ve korunmasi" baslikli 20'inci maddesinde "Herkes, özel hayatina ve aile hayatina saygi gösterilmesini isteme hakkina sahiptir. Özel hayatin ve aile hayatinin gizliligine dokunulamaz. Herkes, kendisiyle ilgili kisisel verilerin korunmasini isteme hakkina sahiptir. Bu hak; kisinin kendisiyle ilgili kisisel veriler hakkinda bilgilendirilme, bu verilere erisme, bunlarin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçlari dogrultusunda kullanilip kullanilmadigini ögrenmeyi de kapsar. Kisisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kisinin açik rizasiyla islenebilir. Kisisel verilerin korunmasina iliskin esas ve usuller kanunla düzenlenir." seklindeki hükümle kisisel verilen islenmesi bakimindan bireyin özel hayatinin gizliligi ve korunmasi genel bir ifadeyle anayasal güvence altina alinmis olup kanun maddesinin tatbiki saglandiginda ise kisisel verilerin islenmesinin ancak kisinin açik rizasi ile mümkün olacagina dikkat etmek gerekir. Bu bakimdan kisisel veriler ölçülü, kisinin temel hak ve özgürlüklerine, özel hayatina kisacasi mahremiyetine müdahale etmemeye imtina ederek islenmelidir.

5237 sayili Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) da kisisel verilerin korunmasina aykiri birtakim fiiller TCK m. 135 ve devaminda suç olarak düzenlenmis ve müeyyideleri hüküm altina alinmistir.

II. Özel Hukuk Bakimindan Incelenmesi

Özellikle is hukukunu mercek altina aldigimizda teknolojik ortamda isçilerin özlük dosyalarini, isçinin özel yasamini, isçiyi ilgilendiren her türlü özel ve genel nitelikte bilgi kisisel veri olarak tanimlanabilir. Is hukukunun özellikle karma bir hukuk dali olmasi, taraflardan isçi ve isverenin zayif- güçlü dengesinde menfaat çatismasini ve akabinde kamu hukukunun müdahalesini gerektirir.

Özellikle isverenin yönetim hakki kapsaminda talimatlari, isçinin ise bu talimatlara uyma borcunu dogurur. Ayni zamanda isverenin de denetim hakki çerçevesinde isçinin mesai saatlerini düzenlemesine, bu mesai saatlerini dikkate alip almadigini denetlemesine katlanma yükümlülügü söz konusudur.

Ancak, bahsi geçen haklar ve yükümlülükler elbette dürüstlük kuralina aykiri olamaz. Nitekim özel hukuk kapsaminda akdedilecek sözlesmelerde aydinlatma metninin etkin ve kapsamli düzenlenerek taraflarca iyi anlasilmasi, elde edilecek kisisel veriler bakimindan ilgili kisinin açik rizasinin alinmasi noktalarinda Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu notalarina dikkat edilerek sözlesmelerin düzenlenmesi hukuka uygunluk bakimindan son derece önemlidir. KVKK, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve Is Kanunu'nda da bahsi geçen konulari destekler nitelikte hükümler bulunmaktadir.

Kisisel Verilerin Islenmesinin Uluslararasi Hukuk Bakimindan Incelenmesi

Genel Veri Koruma Yönetmeligi (GPDR) ise 25 Mayis 2018 tarihinde tüm Avrupa Birligi ülkelerinde yürürlüge girmistir. Yönetmelik, semsiyesi altindaki tüm vatandaslarin temel hak ve özgürlüklerini gözetmek suretiyle kisisel verilerin islenmesi amacina hizmet etmektedir. Kisisel Verilerin Islenmesi ve Serbest Dolasimi Bakimindan Bireylerin Korunmasina Iliskin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi'nin devami niteligindedir. Türkiye'deki sirketlerin Avrupa Birligi'ndeki kisilere yönelik ürün ve hizmetler sunmasi ya da e-ticaret sitesini Avrupa'ya açmasi halinde mevzu bahis sirketler bakimindan GDPR islerlik kazanacaktir.

6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafindan 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ("KVKK") 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girmistir. Akabinde öngörülen 2 yillik uyum sürecinde ise veri sorumlularinin Kisisel Verileri Koruma Kurulu tarafindan 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayili karar ile yillik çalisan sayisi elliden çok veya yillik mali bilanço toplami yirmi bes milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kisi veri sorumlulari ile yurtdisinda yerlesik gerçek ve tüzel kisi veri sorumlularinin VERBIS kaydi için öngörülen sürenin sonuna gelinmistir.

VERBIS, veri sorumluluklarinin kayit olmak zorunda olduklari ve veri isleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri veri sorumlulari sicilidir. Söz konusu sicil Kurulun gözetiminde Baskanlik tarafindan tutularak veri sorumlularinin tespiti ve denetimine hizmet eder.

Ilgili kanunda kisisel verileri islenen kisinin m. 11 uyarinca veri sorumlusuna basvurarak; kisisel veri islenip islenmedigini ögrenme, kisisel verileri islenmisse buna iliskin bilgi talep etme, kisisel verilerin islenme amacini ve bunlarin amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme, yurt içinde veya yurt disinda kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisileri bilme, kisisel verilerin eksik veya yanlis islenmis olmasi hâlinde bunlarin düzeltilmesini isteme, kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapilan islemlerin kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme, islenen verilerin münhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme, kisisel verilerin kanuna aykiri olarak islenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep etme, haklarina sahip oldugu düzenlenmistir. Söz konusu madde daha çok veri sorumlusunun kisisel verileri islenen kisiye olan "aydinlatma yükümlülügünü" ele alir niteliktedir.

Ayrica, kisisel verilerin kanuna aykiri islenmesi ihtimalinde kisinin ugrayacagi zararin tazmin ettirilmesine yönelik talep hakki düzenlenmistir. Yine KVKK m. 12'de veri sorumlusunun yükümlülükleri düzenlenmis ancak yükümlülüklere uymamasi halinde söz konusu olacak müeyyide belirtilmemistir.

Biyometrik Veriler Hangi Kosullarda Islenebilir?

Biyometrik verilerin islenmesi hususuna 6698 sayili KVVK m. 6'da düzenlenmis olup söz konusu verilerin diger kisisel verilere göre daha siki sekil sartlarina uyularak islenmesi ve muhafaza edilmesi gerektigini, bu verilerin özel nitelikli kisisel veriler oldugunu, bu verilerin islenmesinin ilgili kisinin açik rizasinin olmasi halinde veya kanunda öngörülen hallerde açik rizasi olmaksizin islenebilecegi ifade edilmistir.

Kisisel Verileri Koruma Kurulu tarafindan 31/01/2018 tarihinde biyometrik verilerin islenebilmesi için yeterli önlemlerin alinmasi sarti getirilmis olup bu sartlar kapsaminda;

Özel nitelikli kisisel verilerin güvenligine yönelik sistemli, kurallari net bir sekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayri bir politika ve prosedürün belirlenmesi ,

, Özel nitelikli kisisel verilerin islenmesi süreçlerinde yer alan çalisanlara yönelik ; a) Kanun ve buna bagli yönetmelikler ile özel nitelikli kisisel eri güvenligi konularinda düzenli olarak egitimler verilmesi, b) Gizlilik sözlesmelerinin yapilmasi, c) Verilere erisim yetkisine sahip kullanicilarin, yetki kapsamlarinin ve sürelerinin net olarak tanimlanmasi, ç) Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçeklestirilmesi, d) Görev degisikligi olan ya da isten ayrilan çalisanlarin bu alandaki yetkilerinin derhal kaldirilmasi. Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafindan kendisine tahsis edilen envanterin iade alinmasi,

; Özel nitelikli kisisel verilerin islendigi, muhafaza edildigi ve/veya erisildigi ortamlar, elektronik ortam ise ; a) Verilerin kriptografik yöntemler kullanilarak muhafaza edilmesi, b) Kriptografik anahtarlarin güvenli ve farkli ortamlarda tutulmasi c) Veriler üzerinde gerçeklestirilen tüm hareketlerin islem kayitlarinin güvenli olarak loglanmasi (kaydedilmesi), ç) Verilerin bulundugu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapilmasi/yaptirilmasi, test sonuçlarinin kayit altina alinmasi, d) Verilere bir yazilim araciligi ile erisiliyorsa bu yazilima ait kullanici yetkilendirmelerinin yapilmasi, bu yazilimlarin güvenlik testlerinin düzenli olarak yapilmasi/yaptirilmasi, test sonuçlarinin kayit altina alinmasi, e) Verilere uzaktan erisim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik dogrulama sisteminin saglanmasi,

; Özel nitelikli kisisel verilerin islendigi, muhafaza edildigi ve/veya erisildigi ortamlar, fiziksel ortam ise ; a) Özel nitelikli kisisel verilerin bulundugu ortamin niteligine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçagi, yangin, su baskini, hirsizlik vb. durumlara karsi) alindigindan emin olunmasi, b) Bu ortamlarin fiziksel güvenliginin saglanarak yetkisiz giris çikislarinin engellenmesi,

; Özel nitelikli kisisel veriler aktarilacaksa ; a) Verilerin e-posta yoluyla aktarilmasi gerekiyorsa sifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayitli Elektronik Posta (KEP) hesabi kullanilarak aktarilmasi, b) Tasinabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarilmasi gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle sifrelenmesi ve kriptografik anahtarin farkli ortamda tutulmasi, c) Farkli fiziksel ortamlardaki sunucular arasinda aktarma gerçeklestiriliyorsa, sunucular arasinda VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktariminin gerçeklestirilmesi, ç) Verilerin kagit ortami yoluyla aktarimi gerekiyorsa evrakin çalinmasi, kaybolmasi ya da yetkisiz kisiler tarafindan görülmesi gibi risklere karsi gerekli önlemlerin alinmasi ve evrakin "gizlilik dereceli belgeler".

;

Formatinda gönderilmesi gerekir. Bu önlemlerin yani sira, Kisisel Veri Güvenligi'nde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler belirlenmelidir. Kanun kapsaminda düzenlenen genel ilkelere ve sartlara riayet edilerek düzenlenen, ayni zamanda elde edilecek biyometrik verilerin siniri, kapsami, amaci, sonuçlari aydinlatma metninde veri sorumlusu tarafindan etkin sekilde sunularak ilgili kisice onaylanan biyometrik verilerin islenmesi hukuka uygundur.

Biyometrik verilerin islenmesi hususunda bazi sektörlerde de ikincil nitelikte düzenlemeler mevcuttur. Ek olarak, biyometrik verilerin islenmesinde KVKK m. 4'te düzenlenen "genel ilkeler" e her zaman riayet edilmesi gerekmektedir.

Biyometrik Verilerin Islenmesi Hakkinda Hukuki Degerlendirme

Kisisel verilerin kullanilma amaci ve ölçüsünün belirlenmesi AIHM içtihatlari uyarinca gereklidir. Elde edilen biyometrik verilerin tutulma süresi ve muhafazasi da en az islenmesi kadar önem arz etmekte olup verilerin elde edilme amacini gerçeklestirildikten sonra tutulmasinin herhangi bir yarari kalmayacaktir.

Dolayisiyla, elde edilen verilerin amacini yitirdikten sonra kullanilmamasi ve bunun ilgili kisiye taahhüt edilmesi de ayrica hassasiyet gerektiren bir noktadir. Bu kapsamda mevcut içtihatlardan da yola çikarak toplanilan veriler bakimindan usul ve esaslarin gözetildigi ve belirtildigi bir yasal dayanagin varligi sarttir. Zira bahsi geçen konu anayasa ile güvence altina alinmis temel hak ve özgürlükler ile anayasal ilkelerin ihlali sonucunu dogurur.

Açik riza metni onayinin hukuka uygun sekilde alinmasi için öncelikle isverence elde edilecek biyometrik verilerin kapsami, konusu, amaci, sinirlari ve sonuçlari aydinlatma yükümlülügü çerçevesinde personele önceden ve yeterli olacak sekilde açiklanmalidir.

Ayrica, yukarida da ifade ettigimiz gibi kisisel verilerin islenmesi amaciyla alinmasi gereken açik riza beyani is iliskisi kapsaminda degerlendirildiginde özellikle isçi ve isveren iliskisinde taraflar arasindaki güç dengesi gözetildiginde isçinin kisisel verilerinin islenmesini reddetmesi ihtimali pek olasi gözükmemektedir. Açik riza beyanini reddetmesi ihtimalinde zayif olan tarafin iyice zayiflayacagi endisesiyle hareket etmesi ihtimali göz önünde bulunduruldugunda söz konusu rizanin saglikli bir iradenin sonucu olmadigi açiktir. Isverence isçiye söz konusu metni reddetme imkaninin etkili bir sekilde sunulmamasi halinde de açik riza metnine verilen riza personelin özgür iradesine dayanmamakta olup hukuken bu iradenin sakat oldugu süphesizdir.

Kisisel Verileri Koruma Kurumu Açik Riza Rehberi'nde; "Taraflarin esit konumda olmadigi veya taraflardan birinin digeri üzerinde etkili oldugu durumlarda rizanin özgür iradeyle verilip verilmediginin dikkatle degerlendirilmesi gerekir. Özellikle isçi-isveren iliskisinde, isçiye riza göstermeme imkâninin etkin bir biçimde sunulmadigi veya riza göstermemenin isçi açisindan muhtemel bir olumsuzluk doguracagi durumlarda, rizanin özgür iradeye dayandigi kabul edilemez." denilerek ifade edilen konunun büyük bir soruna da gebe oldugunun alti çizilmistir.

Ancak, her halükârda personelin özgür iradesiyle açik riza metnine onay vermesi is iliskisinin amaci ve niteligi ile ölçülü olmayan verilerin islenmesini hukuka uygun hale getirmez. Personel açik riza metnine iradesi sakatlanmaksizin hukuka uygun sekilde onay vermis olsa bile her zaman verdigi rizayi geri alabilir. Personelin söz konusu metne verdigi rizayi geri almasi halinde gerçeklestirilecek tüm faaliyetler hukuka aykiri sayilir.

Danistay 15. HD 2014/2241 E.2015/4991 K. Numarali Kararinda da kamu personelinin mesai takibinde parmak izli biyometrik veri yönteminin uygulanmasi yukarida ifade edilen kosullari saglamadigi gerekçesiyle hukuka aykiri bulunmustur. Zira söz konusu uygulama ile kamu yarari arasinda kabul edilebilir bir orantililik yoktur. Ayrica personelin mesai saatlerinin takibi açisindan kullanilabilecek tek yöntem de halihazirdaki parmak izli takip yöntemi degildir. Biyometrik veriler ilgili kisinin biricik ve degismeyen bilgilerini içerir nitelikte oldugundan toplanmasi ve islenmesi noktasinda ölçülü hareket edilmesi esastir. Dolayisiyla amaç ve araç arasindaki uygun nedensellik baginin kurulamamasi hukuka aykirilik sonucunu dogurmustur. Ancak personelin mesai saatlerine riayet edip etmediklerinin tespiti için baska yöntemin kalmamasi ve söz konusu verilerin korunmasi adina tüm tedbirlerin alinmasi kosuluyla bahsi geçen yöntem hukuka uygun hale gelir.

Danistay 5. H.D. 10.12.2013 T. 2013/5342 E. 2013/9525 K. ise davaci sendika hastanede parmak izi tarama yöntemiyle yürütülen mesai takibi uygulamasinin özel hayatin gizliligi ilkesi kapsaminda olmasindan ötürü uygulamanin sinirlarini, usul ve esaslarini gösteren yasal bir dayanagin bulunmadigi, ayrica toplanan verilerin daha sonra kullanilmayacagina dair bir güvencenin de bulunmadigi gerekçesiyle temyiz edilmistir. Görüldügü üzere biyometrik verilerin islenerek isverence mesai takibinde kullanilabilmesi bu amaç için alternatif yöntemlerin varligi sonucu temel hak ve özgürlüklere, anayasal ilkelere orantisiz müdahale olusturacagindan ve isverence biyometrik verilerin elde edilmesi, muhafazasi, mevcut amaç gerçeklestikten sonra silinmesi hususlari yasal bir dayanak ile desteklenemediginden içtihadi metinlerde hukuka aykiri olarak degerlendirilmistir.

Kaynakça

6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu, (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf)

5235 sayili Türk Ceza Kanunu, (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf)

"Biyometrik Verilerin Islenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara Iliskin Rehber", (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7047/Biyometrik-Verilerin-Islenmesinde-Dikkat-Edilmesi-Gereken-Hususlara-Iliskin-Rehber)

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