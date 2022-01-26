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Kisisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasina iliskin bir ilke karari ("Karar") yayimladi. Karar ile kara liste uygulamasina iliskin ihlalleri tespit eden Kurum, ayni zamanda ortak veri sorumlusu kavramini ilk defa kullandi.

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Kurum'un araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasina iliskin degerlendirmelerde bulundugu ilke Karar'i 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 sayili Resmi Gazete'de yayimlandi. Kurum, kara liste uygulamasinin Kisisel Verilerin Korunmasi Kanununun ("KVKK") genel ilkelere, hukuki sebeplere ve aktarima iliskin hükümlerine uygun olmadigina karar verdi. Karar'a buradan ulasabilirsiniz.

Karar ne diyor?

Karar, araç kiralama sirketlerinin kullandigi yazilimlar kapsaminda kisisel verilerin islenmesini konu almaktadir. Araç kiralama sirketleri, kara liste yazilimlari araciligi ile araçlari kiralayan kisilerin araç kazalari ve araç kullanimlari dahil olmak üzere kisisel verilerini sisteme kaydetmektedir. Sisteme kaydedilen bilgiler sadece ilgili araç kiralama sirketi ve yazilim firmasi tarafindan degil diger tüm araç kiralama sirketleri tarafindan erisilebilmektedir ve söz konusu uygulama sektördeki sirketler arasinda veri aktarimi olarak kabul edilmektedir. Ilgili kisiler bu veri aktarimi konusunda bilgilendirilmemektedir.

Kurum, söz konusu veri isleme ve aktarma faaliyetlerini KVKK'nin hukuki sebeplere, genel ilkelere, aktarima ve ilgili kisi taleplerine iliskin maddeleri kapsaminda degerlendirmistir. Kurum, hukuki sebeplere iliskin yaptigi degerlendirmede söz konusu kara liste verilerinin ancak ilgili kisilerin araci kiraladigi sirket tarafindan islendigi takdirde olay bazinda "ilgili kisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydiyla, veri sorumlusunun mesru menfaati" kapsaminda kabul edilebilecegini belirtmistir. Söz konusu verilerin diger araç kiralama sirketlerine açilmasinin ise veri sorumlusunun mesru menfaati kapsaminda degerlendirilemeyecegine karar vermistir. Ilaveten, Kurum söz konusu verilerin bilinmeyen sayida araç kiralama sirketi ile paylasilmasinin Kanun'un 4. maddesindeki genel ilkelerden "hukuka ve dürüstlük kurallarina uygun olma", "belirli, açik ve mesru amaçlar için islenme", "amaçla baglantili, sinirli ve ölçülü olma" ilkelerine de aykiri olduguna karar vermistir. Kurum, ayrica ilgili kisilerin hangi araç kiralama sirketleri ile verilerin paylasildigini bilmedigi için KVKK'nin 11. maddesi uyarinca haklarini hangi veri sorumlularina karsi ileri sürebileceginin belli olmadigini ve bunun da haklarin kullanilmasini güçlestirecegini degerlendirmistir.

Kurum, Karar'inda ayrica ortak veri sorumlusu kavramini tanitmistir. Kara listeye farkli araç kiralama sirketleri erisim sagladigi için bu sirketlerin de veriler üzerinde hakimiyeti bulundugu ve bu nedenle söz konusu sirketlerin yazilim firmalari ile birlikte ortak veri sorumlusu oldugunu degerlendirmistir. Ortak veri sorumlularinin sorumluluklarinin belirlenmesinde olay bazinda degerlendirme yapilmasi gerektigini belirtmistir. Bu degerlendirmelerde (i) verilerin ilk ve son kullanicisi, (ii) veri girisini yapan veri sorumlusu, (iii) verilerin islenme amaci, (iv) verilerin degistirilmesi, silinmesi ve aktarilmasina karar veren veri sorumlusu ve (v) veriyi toplayan veri sorumlusu disindaki veri sorumlularinin veri isleme faaliyetleri dikkate alinmalidir.

Bu degerlendirmeler isiginda Kurum, ilgili veri sorumlularinin KVKK kapsaminda gerekli teknik ve idari tedbirleri almasi gerektigine karar vermis ve gerekli tedbirlerin alinmadan kara liste uygulamasina devam edilmesinin idari para cezalarina neden olabilecegini belirtmistir.

Sonuç

Karar ile araç kiralama sirketlerinin kara liste uygulamasindaki KVKK ihlalleri tespit edilmistir. Bu kapsamda araç kiralama sirketlerinin bundan sonraki uygulamalarinda Karar'daki degerlendirmeleri dikkate almalari gerekmektedir. Ilaveten, ortak veri sorumlusu kavramina iliskin Kurum'un degerlendirmeleri de tüm veri sorumlulari için önem arz etmektedir.

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