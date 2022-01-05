KP Talks panellerinden ilki 5 Kasim 2021 tarihinde "Birlesik Krallik, Amerika Birlesik Devletleri ve Türk Veri Koruma Mevzuati Çerçevesinde Sirketlerin Temsilci ve/veya Veri Koruma Görevlisi Atama ve Diger Yükümlülükleri" konusunda yabanci konusmacilarin da katilim sagladigi uluslararasi bir tartisma paneli olarak gerçeklestirildi.

Yayin dili Ingilizce'dir. Ancak Youtube yayinina Türkçe altyazi eklenecektir.

Panelde genel itibariyle sirketlerin veri koruma görevlisi (DPO) ve 6698 Sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu kapsaminda yabanci sirketlerin veri sorumlusu temsilcisi (representative) atama yükümlülügü tartisilmis, veri koruma görevlisi atama yükümlülügü Birlesik Krallik, Amerika Birlesik Devletleri ve Türkiye özelinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde konusunda uzman hukukçular tarafindan karsilastirmali olarak ele alinmistir.

Buna ek olarak, belirtilen yargi çerçevelerinde öncelikle GDPR, CCPA ve KVKK olmak üzere veri koruma mevzuatlarina iliskin farkindalik ve uygulama düzeyi tartisilmis, özellikle sirketlerin bu yargi çerçevelerinde faaliyet göstermeleri veya bu pazar girmeyi hedeflemeleri halinde karsilasacaklari güncel problemler ve dikkat edilmesi gereken hususlara karsilastirmali olarak deginilmistir.

KP Talks Youtube kanalinda yayinlanan etkinlik kayina asagidan ulasabilirsiniz.

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