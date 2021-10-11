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Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), güncellenen hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi sebebiyle WhatsApp LLC ("WhatsApp") aleyhine yürütülen re'sen soruşturmanın sonuçlandırılmasına ilişkin bir kamu duyurusu ("Duyuru") yayınladı.

Değiştirilen hizmet koşulları uyarınca, kullanıcılar WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam etmek için kişisel verilerinin işlenmesine aktarılmasına izin vermek zorunda bırakılmaktaydı.

Kurul, WhatsApp'ın hizmet koşullarını incelemiş ve değiştirilen hizmet koşullarının, açık rızanın veri sahibinin özgür iradesine dayanması gerektiği ilkesini ihlal ettiğini; ayrıca açık rızanın hizmet koşulları ile iç içe geçmiş şekilde tek bir metin içerisinde düzenlendiğini tespit etmiştir. Dolayısıyla işleme, kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmesi şartını ihlal eder nitelikte bulunmuştur.

Öte yandan, WhatsApp tarafından tüm veri işleme faaliyetleri için açık rıza alınmış ve veri aktarım amaçlarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu bakımdan veri işleme faaliyetlerinin, ölçülü, bağlantılı ve sınırlı olma ilkesini de ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Kurul ayrıca, yurtdışı veri aktarımı ve profilleme amacıyla çerezler aracılığıyla veri işleme için geçerli bir açık rıza alınmadığını da tespit etmiştir.

Kurul, yukarıda açıklanan sebeplerle WhatsApp'a 1.950.000 TL idari para cezası verilmesine, ayrıca hizmet şartlarının kanuna uygun olacak şekilde değiştirilmesine ve aydınlatma yükümlülüğünün Whatsapp tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

3 Eylül 2021 tarihinde Kurul'un resmi internet sitesinde yayımlanan Duyuru'ya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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