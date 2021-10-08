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Eylül ayının kişisel verilerin korunması alanında en göze çarpan gelişmeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ("Kurum") bir anlık mesajlaşma uygulaması hakkında uyguladığı yaptırım, COVID-19 PCR test sonucu ve aşı bilgisinin işlenmesine ilişkin kamuoyu duyurusu, Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin Rehber ve Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tavsiyeler oldu.

Eylül ayının gelişmelerini aşağıda sizler için özetliyoruz:

Duyuru – COVID-19 PCR test sonucu ve aşı bilgisine ilişkin kamuoyu duyurusu

Kurum, 28 Eylül 2021 tarihinde aşı bilgisi ve PCR test sonucu bilgilerinin işlenmesi ile ilgili bir kamuoyu duyurusu yayımladı.

İçişleri Bakanlığı'nın insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılım için PCR testi ve/veya aşı bilgisi verilmesi zorunluluğu getiren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aşı yaptırmayan çalışanlardan haftada bir kez PCR testi talep edilmesini öngören yazılarına değinen Kurum, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında işlenen aşılanma ve PCR testi sonucu verilerinin 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu'nun ("Kanun") istisnasını teşkil ettiğini belirtti.

Bu doğrultuda, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların İçişleri Bakanlığı'nın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yazılarına dayanarak ve bu yazılar ile sınırlı olacak şekilde söz konusu verileri işleme faaliyetleri Kanun kapsamında değerlendirilmeyecek, buna karşılık; ilgili yazıların kapsamını aşan işleme faaliyetleri Kanun hükümlerine tabi olacaktır.

Duyuruya ilişkin detaylı incelememizi içeren bültenimize buradan; duyuru metnine ise buradan ulaşabilirsiniz

Rehber – Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber

Kurum, 17 Eylül 2021 tarihinde biyometrik verilerin tanımını yaptığı, bu verilerin işleme şartlarına ve ilkelerine yer verdiği bir rehber yayımladı.

Kurum, evvelce mevzuatta tanımlanmamış olan biyometrik verileri, Avrupa Birligi Genel Veri Koruma Tüzügü'ndeki tanima paralel olarak kişiye özgü, benzersiz ve tek olan fiziksel veya davranışsal özellikler olarak tanımladı. İlaveten, biyometrik verilerin unutulması mümkün olmayan, ömür boyu aynı kalan ve müdahale olmaksızın sahip olunan veriler olduğunu vurgulayarak, bu tür verilerin işlenmesinde uyulması gereken temel ilkeler ile biyometrik verilerin korunması için tesis edilmesi gereken teknik ve idari tedbirleri ortaya koydu.

Rehbere ilişkin detaylı incelememizi içeren bültenimize buradan; rehbere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Rehber – Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler

Kurum, 15 Eylül 2021 tarihinde yapay zekâ alanında faaliyet gösteren geliştiriciler, üreticiler, servis sağlayıcılar ve karar alıcılar için yapay zeka uygulamalarında kişisel verilerin korunmasına ilişkin tavsiyeleri içeren bir rehber yayımladı.

Kurum, yapay zeka alanındaki gelişmelerin ve uygulamaların temel hak ve özgürlüklere saygılı olması ve yapay zeka uygulamalarında insan haklarının gözetilmesi gerektiğini belirterek bu konudaki tavsiyelerini; (i) genel tavsiyeler, (ii) geliştiriciler, üreticiler ve servis sağlayıcılar için tavsiyeler ve (iii) karar alıcılar için tavsiyeler olmak üzere üç kategori altında topladı.

Rehber'e ilişkin detaylı incelememizi içeren bültenimize buradan; rehbere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Karar – Anlık mesajlaşma uygulaması hakkında yaptırım kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), bir anlık mesajlaşma uygulamasının ("Uygulama") hizmet koşulları ve gizlilik ilkesini verdiği hizmetin ön şartı olarak güncellediğini tespit etti. Kurul, (i) yurtdışına veri aktarımı, (ii) hizmetin açık rıza şartına bağlanması ve (iii) genel ilkelere uygunluk hususları başta olmak üzere Uygulama hakkında re'sen inceleme başlattı.

Kurul, 3 Eylül 2021 tarihli ve 2021/891 sayılı kararı ile:

hizmet koşulları sözleşmesi aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin tek bir açık rıza alınmasının, açik rizanin "özgür iradeyle açiklanmasi" unsurunu zedelediğini;

hizmet koşulları ve gizlilik ilkesindeki ifadelerin müzakereye kapalı nitelikte sunularak uygulamanın kullanılmasının aktarım şartına bağlanmasının Kanun'un 4. maddesinde yer alan "hukuka ve dürüstlük kurallarina uygun olma" ilkesine aykirilik olduğunu;

Kanun'un 4. maddesinde yer alan "belirli, açik ve mesru amaçlar için islenme" ve "islendikleri amaçla baglantili, sinirli ve ölçülü olma" ilkelerine aykiri hareket edildigini;

veri sorumlusunun sunuculari Türkiye'de bulunmadigi sürece, Türkiye'de bulunan kisilerden elde edilen kişisel verilere ilişkin her türlü işleme faaliyetinin, kişisel verilerin yurt dışına aktarımı anlamına geldiği ve söz konusu aktarımın, Kanun'un 9. maddesine uygun olarak yapılmadığını; ve

profilleme amacıyla kullanılan çerezler bakımından ilgili kişilerden açık rıza alınmamasının hukuka uygun olmadığını

Bu doğrultuda Kurul, (i) veri sorumlusuna gerekli teknik ve idari tedbirleri almaması sebebiyle 1.950.000 TL idari para cezası uygulanmasına, (ii) veri sorumlusunun hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi metinlerini 3 ay içinde Kanun'a uygun hale getirmesine ve (iii) veri sorumlusunun Kanun'un 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma yapmasına karar verdi.

Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Beyan – Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, 2 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'nde Türkiye'nin kişisel verileri koruma alanındaki yeniliklerini devam ettirdiğini ve bu kapsamda Kanun'un Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bilir, yurt dışına kişisel veri aktarımına yönelik hükümlerde Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü esas alınarak birtakım değişiklikler yapılacağını belirtti. Bu doğrultuda Kurum, Kanun ve Genel Veri Koruma Tüzüğü uyumunu sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Zirveye ilişkin notlara buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyadan Göze Çarpan Gelişmeler

Çin ilk kişisel veriler yasasını kabul etti

Çin'in ilk Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (" PIPL "), 20 Ağustos 2021 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nden geçti. PIPL'in kabul edilmesiyle birlikte kişisel verilerin korunması konusu Çin'de kapsamlı bir düzenlemeye tabi oldu. Bu gelişmeyle birlikte Çin'deki kişisel veri koruma rejiminin üç ana ayağını (i) 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Çin'de yürütülen her türlü veri işleme faaliyetine uygulanacak Veri Güvenliği Kanunu, (ii) 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Çin'de ilk kez kapsamlı bir şekilde kişisel verilerin korunmasını düzenleyen PIPL ve (iii) 1 Haziran 2017 tarihinden beri yürürlükte olan siber ağların yapımını, işletilmesini, bakımını, kullanımını ve güvenliğini düzenleyen Siber Güvenlik Kanunu oluşturuyor.

Çin'in ilk Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (" "), 20 Ağustos 2021 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nden geçti. PIPL'in kabul edilmesiyle birlikte kişisel verilerin korunması konusu Çin'de kapsamlı bir düzenlemeye tabi oldu. Bu gelişmeyle birlikte Çin'deki kişisel veri koruma rejiminin üç ana ayağını (i) 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Çin'de yürütülen her türlü veri işleme faaliyetine uygulanacak Veri Güvenliği Kanunu, (ii) 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Çin'de ilk kez kapsamlı bir şekilde kişisel verilerin korunmasını düzenleyen PIPL ve (iii) 1 Haziran 2017 tarihinden beri yürürlükte olan siber ağların yapımını, işletilmesini, bakımını, kullanımını ve güvenliğini düzenleyen Siber Güvenlik Kanunu oluşturuyor. Güney Kore güvenli ülke olma yolunda

27 Eylül 2021'de Avrupa Veri Koruma Kurulu ("EDPB"), Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı Güney Kore Yeterlilik Kararı taslağına ilişkin görüşünü yayımladı. EPDB, taslağın bir bütün olarak uygun bulunduğunu belirtmekle beraber, Güney Kore veri koruma mevzuatının Avrupa Birliği'nin ilgili yasaları ile temel olarak eşdeğer olmasını sağlamak amacıyla açıklama gerektiren ilave hususlar bulunduğunu belirtti. EPDB Başkanı Andrea Jelinek tarafından yapılan açıklamaya göre, yeterlilik kararı hem kamu hem özel sektör aktarımlarını kapsayacak.

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