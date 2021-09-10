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Bu aydan itibaren düzenli olarak çıkaracağımız Kişisel Verileri Koruma Bülteni'mizde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ("Kurum") yayımladığı önemli nitelikte karar ve duyuruların özetleri ile kişisel verilerin korumasıyla ilgili diğer önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

Ağustos ayında Kurum yurt dışındaki Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin aktarılmasına yönelik bir duyuru, avukatların icra dosyalarında yer alan kişisel verilere vekaletnamesiz erişimiyle ilgili bir karar ve veri ihlal bildirimlerine ilişkin vermiş olduğu kararları yayımladı. İlgili duyuru ve kararların özetlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Duyuru - Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmamasına ilişkin kamuoyu duyurusu

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından gelen, kişisel verilerinin diğer ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaması talebini içeren çok sayıda başvuru üzerine alınan 07/07/2021 tarihli ve 693 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") Kararı ile (i) bu konudaki genel

nitelikteki başvuruların herhangi bir veri sorumlusuna işaret etmemesi ve taleplerin soyut nitelikte olması sebebiyle Kanun'un 13. ve 14. maddeleri uyarınca veri sorumlusuna başvuru şartı yerine getirilmediğinden incelemeye alınmayacağına ve (ii) otomatik veri paylaşımı hususunun Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı

Yetkili Makam Anlaşması'nda düzenlendiği ve bu konuda yetkili makamın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı olduğu belirtilerek bu başvuruların ilgili bakanlığa intikal ettirilmesi gerektiğinden 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na ("Kanun") kapsamında bir işlem yapılmamasına karar verildi.

9 Ağustos 2021 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

Karar - İcra takip dosyasına vekaletname olmaksızın erişen avukatlara ilişkin karar

Kurul, avukatların vekaletname olmaksızın icra takip dosyalarına yetkisiz erişim sağlaması ve Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde yetkili personel eliyle, dosyalardaki kişisel verileri hukuka aykırı olarak aktarmasına yönelik ihbarları değerlendirdi.

Kurul kararında İcra ve İflas Kanunu'nun 8/a ve 78. maddeleri uyarınca borçluların mal, hak veya alacaklarının sorgulanabileceğine işaret ederek, avukatların müvekkillerinin alacağını tahsil etmek amacıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 46. maddesi uyarınca dava ve icra takibi dosyalarını vekâletname sunmaksızın inceleyebileceğini belirtti. Bu kapsamda

Kurul; söz konusu veri işleme faaliyetinin Kanun'un 5/2(a) Maddesindeki "kanunlarda açıkça öngörülmesi" hukuki sebebine dayanılarak gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, alacaklı vekili avukatların borçlunun icra dosyalarına yer alan kişisel verilerine erişerek gerçekleştirildiği veri işleme faaliyetinin hukuka uygun olduğuna karar verdi. Kurul konu hakkında Kanun uyarınca bir müeyyide uygulamadı.

2020/511-512-513 sayılı 20 Mayıs 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

Karar - Enerji sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusunun veri ihlali

Veri sorumlusunun yaptığı veri ihlal bildiriminde; kurum içi arşiv platformunda kullanıcı şifrelerinin açık bir şekilde, kullanıcı adı, isim, e-posta adresi gibi tanımlayıcılarla birlikte yer aldığının ve ihlalden etkilenen kişi sayısının 2 olduğu belirtmesi üzerine Kurul:

ihlalden 2 kişinin etkilendiğini, dosyaya sistemden kaldırılmadan erişim sağlamış olabilecek 8 kullanıcı ile gizlilik yükümlüklerine ilişkin görüşülüp teyit alındığını,

verilerin niteliği gereği olumsuz etki doğurma olasılığının düşük olduğunu ve

ihlalden sonra ilgili platformdaki şifrelerin maskelenerek dosyanın ivedilikle ortadan kaldırıldığını

tespit etti.

Kurul, Kanun'un 12/1 maddesi kapsamında bir müeyyide uygulanmamasına, bununla birlikte ihbarın 72 saatlik süre içinde yapılmamasının veri sorumlusunun çok uluslu yapısı sebebiyle anlaşılabilir olduğuna karar verdi.

2020/934 sayılı 8 Aralık 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

Karar - Çevrimiçi market hizmeti veren veri sorumlusunun veri ihlali

Veri sorumlusunun veri ihlal bildiriminde 400 kişilik bir alıcı grubuna

e-posta gönderimi yapılması sırasında sehven e-postanın konu kısmında 43 alıcı bilgisinin, 400 kişilik alıcı grubu ile paylaşıldığını belirtmesi üzerine Kurul:

ihlalden 43 kişinin etkilenmiş olduğunu,

ihlalden etkilenen kişisel verilerin sadece müşterilere ait e-posta ve ad-soyad bilgilerinin olduğunu,

ilgili kişilere 48 saat içinde ihlale ilişkin bildirimde bulunulduğunu

ihlalin olumsuz sonuç doğurma riskinin düşük olduğunu,

400 alıcıdan ihlale konu e-postanın imha edilmesinin talep edildiğini tespit etti.

Kurul, veri sorumlusunun "en kısa sürede" (72 saatlik süre içerisinde) veri ihlalini bildirdiğini de dikkate alarak veri sorumlusu hakkında Kanun'un 12. maddesi kapsamında bir müeyyide uygulamadı.

2020/763 sayılı 1 Ekim 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

Karar - Kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusunun veri ihlali

Veri sorumlusu Kurum'a, üçüncü kişilerin veri sorumlusunun veri tabanlarından herhangi bir sızıntı olmaksızın dış kaynaklardan elde ettikleri bilgiler ile 500.000'in üzerinde e-posta/şifre kombinasyonunu 14.000'den fazla IP üzerinden bağlantı kurarak denediklerini ve bu yolla 2092 kullanıcının şifrelerini doğruladıklarını bildirdi.

Kurul yaptığı inceleme sonucunda başarısız denemelerin sayısının fazlalığının veri sorumlusu tarafından fark edilememesinin bilişim ağlarının izlenmesi ve şüpheli durumların fark edilmesi hususunda eksiklik olduğunu gösterdiğine karar vererek, gerekli idari ve teknik tedbirleri almayan veri sorumlusuna 210.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

2020/421 sayılı 22 Mayıs 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

Karar - Bankanın veri ihlali

Veri sorumlusu banka, Kurum'a eski bir çalışanının Kredi Kayıt Bürosu ("KKB") üzerinden çok sayıda sorgulama yapması ile gerçekleşen ve 5.695 kişinin etkilendiği veri ihlalinin fark edilmesi üzerine hazırlanan teftiş raporunda çalışanın KKB sorgulamalarını ilgili kişilerin gıyabında gerçekleştirip sorgulamaları yaptıktan hemen sonra bir kağıda not alıp fotoğrafını çektiğini bildirdi.

Kurul değerlendirmesinde:

veri sorumlusunun Kişisel Veri Güvenliği Rehberi'ne göre kişisel veri güvenliği takibini düzenli olarak yapmadığını dolayısıyla yeterli teknik ve idari tedbirlerin almadığını,

çalışanlarının bir kısmına gerekli eğitimleri vermediğini ve

ihlalin sorgulamada kota bulunmamasından kaynaklandığını tespit etti.

Kurul, veri sorumlusuna yukarıda sayılan nedenlerle 400.000 TL, (i) geçerli bir mazeret olmaksızın Kurum'a geç bildirimde bulunduğu, (ii) ilgili kişilerin tamamına bildirimde bulunmak adına makul çaba göstermediği ve (iii) talep edilmesine rağmen Kurum'a gerekli bilgileri sunmadığı gerekçeleriyle 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

2020/359 sayılı 7 Mayıs 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

Karar - Bilgisayar oyunları alanında faaliyet gösteren veri sorumlusunun veri ihlali

Veri sorumlusu Kurum'a, eski bir çalışanının içerisinde kaynak kod ile veri dosyaları içeren bir klasörü bir internet sitesine yüklediği belirterek, konu hakkında başlatılan inceleme neticesinde ihlalden etkilenen kişi sayısının 62 olduğunu, etkilenen kişisel verilerin ise doğum tarihi, e-posta adresi ve lokasyon gibi bilgiler olduğunu tespit ettiğini bildirdi.

Kurul veri sorumlusu tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlerin yeterince alınmamış olduğunu tespit ederek, kararında kişisel veri içeren ortamlara erişim tanınırken veya bu konuda kurum kültürü oluşturulurken "Yasaklanmadıkça Her Şey Serbesttir" prensibine değil, "İzin Verilmedikçe Her Şey Yasaktır" prensibine uygun hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu kapsamda, ihlalin gerçekleştikten 2 yıl sonra tespit edildiği, personele bu konuda farkındalık kazandırılmadığı gerekçeleriyle 100.000 TL ve veri sorumlusunun "en kısa sürede" bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle 30.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

2020/345 sayılı 5 Mayıs 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

Karar - İlaç şirketinin veri ihlali

Veri sorumlusunun sistemsel bir hata sonucu 337 çalışanın bordrosunun yanlış çalışanlara gönderildiği olayda Kurul:

ihlalin gerçekleşmesinden 13 dakika sonra tespit edildiğini, 2 saat içinde ise sonlandırıldığını,

ihlalin güvenlik seviyesini arttırmak amacıyla yeni bir sunucuya geçiş sürecinde oluştuğunu,

ihlalin olumsuz etki doğurma olasılığının düşük olduğunu,

ihlale sebep olan e-postaların silinerek yanlış gönderilen kişilere gerekli uyarının yapıldığını ve

ihlal sonrası gerekli teknik ve idari tedbirlerin alındığını tespit etti.

Kurul, Kanun'un 12/1 maddesi kapsamında veri sorumlusu hakkında bir müeyyide uygulamadı. İhlalin tespitinden itibaren 72 saat içinde Kurum'a bildirilmemiş olduğunu dikkate alınarak veri sorumlusunun (i) Kanun'un 12/5 maddesi uyarınca en kısa sürede ilgilisine ve Kurum'a bildirimde bulunması hususunda daha dikkatli olması ve (ii) ilgili kişilere bildirim yapıldığına ve sehven gönderim yapılan kişilere e-postanın silinmesi yönünde uyarının yapıldığını kanıtlar belgeleri Kurum'a göndermesi hususlarında talimatlandırılmasına karar verdi.

2020/957 sayılı 15 Aralık 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

Karar - E-ticaret şirketinin veri ihlali

Veri sorumlusunun e-ticaret sitesinin hacklenmesi sonucu azami 257.000 kişinin etkilenme ihtimalinin bulunduğu bildirilen ihlal kapsamında Kurul:

veri ihlalinden önce sisteme halka açık bağlantılardan herhangi bir kısıt bulunmaksızın erişildiğini ve sistemde kritik bilgilere erişime neden olabilecek zafiyetlerin bulunduğunu,

veri sızıntısı testlerinin ihlalden sonra yapıldığını,

mobil uygulama trafiğinin rahatlıkla izlenebildiğini,

veri ihlal müdahale planlarının ihlal gerçekleştikten sonra oluşturulduğunu ve

önceden kurumsal eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmediğini

tespit etti.

Kurul, yukarıda sayılan sebepler ve ihlalin ancak veri ihlalini gerçekleştiren kişinin veri sorumlusu ile iletişime geçmesi neticesinde tespit edilebildiği gerekçesiyle veri sorumlusuna 200.000 TL idari para cezası uyguladı.

2020/113 sayılı 11 Şubat 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

Karar - Giyim firmasının veri ihlali

Veri sorumlusu Kurum'a internet sitesinde yeni bir hesap açılırken kişisel verilerinin yanlışlıkla veri sorumlusunun iç sistemlerine ve üçüncü taraf satıcılara aktarılması şeklinde gerçekleşen ihlalin 44 kişiyi etkilediğini bildirdi.

Kurul, ihlalin; (i) gerekli testlerin yapılmamasından kaynaklandığı ve (ii) gerçekleşmesinden 1 yıl sonra tespit edilmesinin veri sorumlusu tarafından düzenli kontrollerin yapılmadığının göstergesi olduğu gerekçeleriyle 50.000 TL idari para cezası uyguladı. Bildirimin ihlalin tespitinden 8 gün sonra yapılmasına rağmen, bu sürenin yurtdışında mukim veri sorumlusunun ihlalden Türkiye'deki ilgili kişilerin de etkilenip etkilenmediğine yönelik araştırma yapması için makul olduğu değerlendirilerek Kanun kapsamında bir müeyyide uygulanmamasına karar verildi.

2019/170 sayılı 18 Haziran 2019 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer kararlardan kısa kısa

Bir sigorta şirketinin veri ihlali bildirimi hakkında verilen kararda Kurul, veri sorumlusunun Kişisel Veri Güvenliği Rehberi'ne uymadığı ve veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçeleriyle 30.000 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verdi. Ceza tutarı, ihlale sebep olan hatanın istisnai bir durum olması ve veri sorumlusunun ekonomik durumu nedeniyle düşük tutuldu. 2020/532 sayılı 9 Temmuz 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz. Yazılım hizmeti sunan bir veri sorumlusunun veri ihlali bildirimi hakkında verilen kararda Kurul, veri sorumlusunun (i) Kişisel Veri Güvenliği Rehberi'ni ihlal ederek, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaması sebebiyle 75.000 TL ve Kurum'a 55 gün geç bildirimde bulunması sebebiyle 50.000 TL idari para cezası uyguladı. 2020/465 sayılı 16 Haziran 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz

ulaşabilirsiniz İlaç sektöründe faaliyet yürüten bir veri sorumlusunun veri ihlali bildirimi hakkında verilen kararda Kurul, veri sorumlusunun Kişisel Veri Güvenliği Rehberi'ni ihlal ederek, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı tespit ederek 125.000 TL idari para cezası uyguladı. 2020/463 sayılı 16 Haziran 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz. Bir sigorta şirketinin veri ihlali bildirimi hakkında verilen kararda Kurul, etkilenen veriler arasında sağlık verisinin bulunmasına rağmen ihlalden 1 kişinin etkilenmesi ve veri sorumlusunun kısa zamanda Kurum'u bilgilendirdiğini dikkate alarak, yapılacak bir işlem olmadığına karar verdi. 2020/935 sayılı 8 Aralık 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz. Bir teknoloji şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında verilen kararda Kurul, 1 kişinin etkilendiği ve olumsuz etki doğurma olasılığı düşük olan ihlale veri sorumlusunun kısa zamanda müdahale ettiğini dikkate alarak hakkında yapılacak bir işlem olmadığına karar verdi. 2020/816 sayılı 22 Ekim 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz. Bir e-ticaret şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında verilen kararda Kurul, kişisel verilerin niteliği gereği ciddi bir risk taşıdığı ve veri sorumlusunun gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı tespitleriyle 165.000 TL idari para cezası uyguladı. 2020/715 sayılı 17 Eylül 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz. Bir oyuncak şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında verilen kararda Kurul, veri sorumlusunun gerekli teknik tedbirleri almadığı gerekçesiyle 75.000 TL idari para cezası uyguladı. Kararda, veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren başlayan 72 saatlik bildirim süresinin kaçırılarak 1 gün geç bildirim yapılmasının pandemi süreci nedeniyle makul olduğu belirtildi. 2020/567 sayılı 22 Temmuz 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz. Bir bankanın veri ihlali bildirimi hakkında verilen kararda Kurul, veri sorumlusunun ihlal öncesinde (i) personelin KKB sorgularının sınırlandırmadığı, (ii) yeterli denetim ve gözetimi yapmadığı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitiminin yeterli olmadığı gerekçeleriyle veri güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmamasına dayanarak 200.000 TL idari para cezası uyguladı. 2020/530 sayılı 9 Temmuz 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz. Bir sigorta şirketinin veri ihlali bildirimi hakkında verilen kararda Kurul, veri sorumlusunun veri güvenliğini sağlamak için gerekli teknik tedbirleri almadığını tespit ederek 90.000 TL idari para cezası uyguladı. 2020/357 sayılı 7 Mayıs 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

ulaşabilirsiniz. Bir bankanın veri ihlali bildirimi hakkında verilen kararda Kurul, (i) veri sorumlusunun kontrol mekanizmasının yeterli düzeyde olmadığını, (ii) söz konusu hataların test aşamasında tespit edilerek değişikliklerin yayına alınmadan önce düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak Kanun'un 12/1 maddesi uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle 75.000 TL idari para cezası uyguladı. 2020/201 sayılı 3 Mart 2020 tarihli karara buradan ulaşabilirsiniz.

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