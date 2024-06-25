ARTICLE
25 June 2024

Kaza Dışarıda da Başımıza Gelebilir: Yaralanmalı Trafik Kazalarında Manevi Tazminat ve Ferdi Kaza Sigortası

Citil Attorney Partnership

Contributor

Citil Attorney Partnership logo
Since its founding in 2010, Citil Attorney Partnership has been delivering consulting and litigation services to its clients doing business on a worldwide scale. Citil Attorney Partnership has conducted operations from its Istanbul headquarters and its staff comprises nearly 50 members. Through the “business partnership model” we have established and contacted partner offices in Asia, North America, and EMEA. By integrating a comprehensive understanding of Turkish jurisprudence and international law, we formulate legal and practical resolutions that effectively address the dynamic requirements of our clients with international goals. International investments and trade, data protection and cybersecurity law, real estate, international arbitration, corporate law, contracts law, litigation and dispute resolution services, international crimes and white collar offenses, intellectual property, and administrative law are among our particular areas of expertise.
Explore
Arabanın Dışındayken de Güvende Olun: Yaralanmalı Trafik Kazalarında Manevi Tazminat ve Ferdi Kaza Sigortası
Turkey Litigation, Mediation & Arbitration
Person photo placeholder
Authors
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Arabanın Dışındayken de Güvende Olun: Yaralanmalı Trafik Kazalarında Manevi Tazminat ve Ferdi Kaza Sigortası

Trafik kazaları maalesef hayatımızın her anında başımıza gelebilecek talihsiz olaylardır. Neyse ki, kaza sonrası maddi ve manevi tazminat alabilme imkânımız var. Bu yazıda, özellikle kendi aracınızın dışında yolculuk ederken yaşadığınız trafik kazalarında alabileceğiniz manevi tazminat ve ferdi kaza sigortasının önemini ele alacağız.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Nedir?

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişiler, kaza nedeniyle yaşadıkları acı, elem, keder, üzüntü ve ızdırap gibi manevi zararlara karşılık olarak manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu tazminat, kaza mağdurunun yaşadığı travmanın ve psikolojik etkilerin telafisi amacıyla ödenir.

Manevi tazminat miktarı, kazanın şiddeti, yaralanmanın derecesi, mağdurun yaşadığı acı ve ıstırabın yoğunluğu, mağdurun yaşı, mesleği ve sosyal durumu gibi kriterlere göre belirlenir. Tazminatın hesaplanması için detaylı bir değerlendirme yapılması ve delillerin toplanması gerekir.

Kendi Aracınızın Dışındayken de Manevi Tazminat Alabilirsiniz

Birçok kişi, sadece kendi araçlarını kullanırken kaza geçirdiklerinde manevi tazminat alabileceklerini düşünür. Oysa ki, yaya olarak, bisikletli olarak, toplu taşıma araçlarında veya başkasının aracında yolcu olarak da trafik kazası geçirebilir ve manevi tazminat alma hakkınız olabilir.

Kendi aracınızın dışında yolculuk ederken kaza geçirmeniz durumunda, tazminat talep edebilmeniz için kaza kusurlusu ve kaza mağduru arasındaki illiyet bağının kurulması gerekir. Yani kazanın, kusurlu tarafın ihmali veya dikkatsizliği sonucu meydana geldiği ispatlanmalıdır.

Ferdi Kaza Sigortası ile Güvenli Olun

Ferdi kaza sigortası, trafik kazaları da dahil olmak üzere çeşitli kaza türlerinde yaralanma veya ölüm halinde sigortalara teminat sunan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kaza sonucu oluşan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesine yardımcı olur.

Ferdi kaza sigortası yaptırarak, kendi aracınızın dışında yolculuk ederken de kaza geçirmeniz durumunda manevi tazminat ve diğer masraflarınızı sigortanızdan karşılayabilirsiniz. Sigorta kapsamı ve teminat miktarı sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, farklı sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırarak size en uygun olanı seçmeniz önemlidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Citil Attorney Partnership
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More