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Makale Içerigi

MGC Legal ekibinin hazirladigi isbu "Avukatlik Meslegi Hakkinda Merak Edilenler" makalesini okumaniza sunariz.

Avukat Ne Is Yapar?

Avukat, hukuki konularda veya anlasmazliklarda hukuka uygun çözüm sunan; sorunlari hukuki yollardan çözmek için kisi ya da kisileri yargi organlari, özel ve tüzel kurullar, kuruluslar ve kurumlar nezdinde temsil eden meslek sahibidir. Avukatlik Kanunu'nda "serbest meslek" olarak açiklanana avukatlik, ayni zamanda kamu hizmetidir. Avukatlar, bir kuruma ya da kurulusa bagli olarak kadrolu ya da sözlesmeli olarak da çalisabilir. Peki, avukat ne is yapar?

Avukat, müvekkillerini yargi organlarinda temsil eden kisidir. Sorusturma asamasinda süphelinin savunucusu olan avukat, ceza davalarinda ise sanigin savunucusudur. Sorusturma ve kovusturma asamalarinda magdur veya müsteki için vekillik yapan avukat, hukuk davalarinda ise davaci ya da davali vekili olur. Resmi kurumlarda müvekkili adina hukuki islemleri takip edebilir; hukuki iliskileri ve islemleri düzenleyebilir.

Ayrica, sözlesme, ihtarname, dava dilekçesi gibi hukuki evraklarin resmi bir dille hazirlanmasi için destek olur. Özetle, hukuki islemlerde müvekkilinin en önemli yardimcisidir.

Avukat Nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK), "avukat" terimini söyle tanimlar: "Hak ve yasa islerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde baskalarinin hakkini aramayi, korumayi meslek edinen ve bunun için yasanin gerektirdigi sartlari tasiyan kimse."

Avukat, davaci ya da davali olan müvekkili adina mahkemelerde islem yapma yetkisi olan kisidir. Gerçek ya da tüzel kisilerin haklarini savunmakla görevlidir. Mahkeme süreçlerinde gerçeklerin ortaya çikarilmasina yardimci olur. Her zaman müvekkili lehine davranmakla mesuldür. Müvekkili aleyhine olabilecek delilleri kullanmaz.

Avukat Kimdir?

Avukat, üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan kisilerdir. Üniversite egitimi sonrasi avukatlik staji yapma zorunlulugu vardir. Staj, ilk 6 ay mahkemede, ikinci 6 ay en az 5 yil tecrübesi olan bir avukatin yaninda yapilir. Stajinda basarili olanlar avukatlik ruhsati almak için Türkiye Barolar Birligi'ne (TBB) basvurur. TBB, gerekli incelemelerin ardindanavukatlik ruhsati verir.

Peki, avukat ne is yapar? Avukat; hukuki iliskilerin düzenlenmesi, hukuki mesele ve anlasmazliklarin çözümlenmesi, hukuk kurallarinin uygulanmasi gibi amaçlar tasiyan kisidir. Ayni zamanda, hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet sistemi ve kisiler için kullanan kisiler, avukattir.

Avukat Tutmak Gerekli Midir?

Hukuk sisteminde kisilerin ya da taraflarin hukuki meselelerin çözümü için avukat ile temsil edilmesi zorunlulugu yoktur. Mahkemelerde herkes kendisini temsil edebilir. Bu sebeple adli ve idari mahkemelerde avukat tutmak gerekli degildir.

Ancak hukuk, son derece uzmanlik ve tecrübe gerektiren bir alandir. Kanunlari, tüzükleri, yönetmelikleri yani mevzuati, ayrica, içtihatlari ve mahkeme uygulamalarini bilmek önemlidir. Aksi halde hak kaybina ugrama riski vardir. Bu sebeple hukuki konularda tecrübeli bir avukat tutmak her zaman mantikli bir seçim olacaktir.

Ne Zaman Avukata Ihtiyaciniz Olur?

Avukat ne is yapar sorusunun cevabi, avukata ne zaman ihtiyaç duyulacagi sorusunun cevabini da barindirir. Söyle ki; avukat tutma zorunlulugu olmasa da birçok dava süreci çok uzun sürer. Bu süreçte birçok bilgi ve belgeye ihtiyaç vardir.

Özellikle karmasik davalarda, taraflari uzun ve zorlu bir sürecin bekledigini bilmek önemlidir. Bu sebeple dava hakkinda yeterli hukuki bilgiye ve kendini savunabilecek yetkinlige sahip olmayan kisiler avukata ihtiyaç duyacaktir.

Idare Avukati Ne Is Yapar?

Idare hukuku, kamu isleyisi ile ilgili davalara iliskin hukuk alanidir. Yani, devlet idaresi ve devlete hizmet eden kamu kuruluslarina iliskin hukuki süreçlerdir. Idare avukati, kamu kurumlarina iliskin davalara dahil olan ve bu dava sürecini takip eden kisidir.

Idari islemlerdeki yanlisliklara iliskin davalarda idare avukati devreye girer. Idarenin ihmalleri sonucu açilan tazminat davalari, vergi davalari gibi davalar, idare avukatinin sorumluluk alanindadir. Idare avukati, idare hukuku ile ilgili mevzuata hakim olmalidir. Zira, anayasada bazi kamu ayricaliklari vardir.

Icra Avukati Ne Is Yapar?

Icra avukati, müvekkili adina borçlunun mal varliklarina haciz konulmasini talep eden kisidir. Haciz islemleri sirasinda alacakli olan müvekkili adina vekil olarak hazir bulunan icra avukati, tahsilatin hukuka uygun olmasini temin eder.

Müvekkil adina borçluyla görüsen icra avukati, müvekkil aleyhine baslatilan icra takiplerine iliskin de itiraz ve sikâyet gibi islemleri yürütür. Temel olarak alacaklarin tahsili için varlik tespiti yaparak borçlarin tahsilini saglayan icra avukati, ayni zamanda borçlu ve alacakli arasinda arabulucudur.

Ceza Avukati Ne Is Yapar?

Ceza avukati, müsteki ve suçlu adina mahkemelerde savunma yapan kisidir. Kanunda suç olarak görülen bir fiili isleyen kisi, sorusturma asamasinda savunma hakki elde eder. Savunma hakki, ceza avukatinin görevine isaret eder.

Müvekkili hakkindaki "suçlu" sifatinin kaldirilmasi için gerekli delilleri ilgili mercilere sunar. Bu asamada ceza avukati, iddialarini kanuni açidan dogru gerekçelendirmelidir. Aksi halde "suçlu" sifati tasiyan müvekkilinin ceza almasina ya da alacagi cezanin artmasina yol açabilir.

Banka Avukati Ne Is Yapar?

Banka avukati nedir, ne is yapar? Sorusu özellikle son yillarda cevabi aranan sorular arasinda yer alir. Banka avukati, bankacilik ve finans hukukunda tecrübeli kisidir. Bankalar adina banka hukuku islemlerini yürüten banka avukati, bankacilik sektörüne iliskin gerekli hukuki bilgi ve deneyime sahip olmalidir.

Bankalarin finansal islemlerinde ortaya çikan anlasmazliklar ve haksizliklarda bankalari temsil eden banka avukati, Bankacilik Kanunu hakkinda hukuki danismanlik, icra hukuku islemleri, sözlesme hazirlanmasi, bankacilikla ilgili üst otoriter kurumlarla hukuki meselelerin çözümü gibi konularda destek verir.

Baro Avukati Ne Is Yapar?

Baro avukati, adli yardim talep eden davaci ya da davalilar için barolarin atadigi avukatlardir. Adli yardim, esit ve adil yargilama kosullari olusmasi için mali gücü olmayan kisilere ücretsiz avukat destegidir.

Baro avukati ya da adli yardim avukati, asgari avukatlik ücret tarifesine göre hizmet verir. Bu bedel, avukata baro tarafindan ödenir. Baro avukati, dava açilmadan önce ya da açildiktan sonra ilgili mahkemeden talep edilebilir.

Bosanma Avukati Ne Is Yapar?

Bosanma avukati, aile hukuku uzmani avukatlardir. Bosanma süreçlerinde müvekkiline profesyonel hukuki destek saglayan bosanma avukati, evliligin, yasal süreçler çerçevesinde sona ermesini saglayan hukukçudur.

Müvekkilin talebine göre bir yol haritasi çikaran bosanma avukati, çekismeli bosanma ya da anlasmali bosanma süreçlerinde gerekli bilgi ve donanima sahip olan kisidir.

Dava süreci hakkinda müvekkilini durusma tarihleri konusunda bilgilendiren bosanma avukati, bosanma davasi durusmalarinda müvekkilini temsil eder. Ayrica, mal rejimi uyusmazliklari ve bosanmada mal paylasimi gibi konularda da hukuki destek sunabilir.

Belediye Avukati Ne Is Yapar?

Belediye avukati, belediyelerin hukuki islemleri takip eden ve yürüten kisidir. Belediye baskanini vekil olarak temsil edebilir.

Belediyelere kadro karsiligi sözlesmeli personel olarak atanan belediye avukati, kendilerine havale edilen, yargi organlarinda açilmis ve açilacak her türlü dava ve icra takiplerinde belediye baskanligini temsil eder. Belediyenin hak ve alacaklarinin iddia, savunma ve yürütülmesini saglar. Ayrica, durusma ve kesiflerde hazir bulunur.

Bilisim Avukati Ne Is Yapar?

Bilisim avukati ya da siber suç avukati, internet araciligiyla islenen suçlar ve bilisim sistemlerine iliskin anlasmazliklar ile ilgilenen avukatlardir.

Uzmanlik alani, bilisim araçlari ile islenmis suçlardir. Bilisim avukati agirlikli olarak banka ve kredi kartlarini internet araciligiyla kötüye kullanma suçlari ile olarak ilgilenir.

Devlet Avukati Ne Is Yapar?

Avukatlar, kamu avukati olarak da görev alabilir. Kamu avukatlari, devlet memuru statüsündedir. Sadece görevlendirildigi kamu kurumunun hukuki islerini yürütür.

Devlet avukati ya da kamu avukati, kamu kurumlarinin dava ve durusmalarini takip eder, hukuki görüs bildirir. Bu avukatlarin mali ve özlük haklari ilgili kanunlarla düzenlenmistir.

Miras Avukati Ne Is Yapar?

Miras avukati, miras davalarinda uzman kisidir. Miras hukuku ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahip olmasi beklenen miras avukati, veraset, vasiyetname, mirastan feragat, miras sözlesmesi, mirasçilik belgesi gibi konularda hizmet verir. Miras reddi davalari gibi davalarda da taraflari miras hukuku avukati temsil edebilir.

MGC Legal - Istanbul Hukuk Bürosu

MGC Legal, hukuki her konuda alaninda uzman avukatlar la hizmet vermektedir. Herhangi bir hukuki problemde avukata ihtiyaciniz varsa, hukuki anlasmazliklar için alaninda uzman avukat ariyorsaniz MGC Legal'in deneyimli avukatlarindan destek alabilirsiniz!

Genç Avukatlara Tavsiyler

MGC Legal Kurucu Ortagi Avukat Mustafa GÜNES, kendi hukuk bürosunu açmak isteyen genç avukatlar için önerilerde bulundu.

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Birinci Videonun Konu Basliklari:

Büro Sahibi Olmak ve Kurumsal Sirketlerde Bagli Avukatlik Yapmak Arasinda Ne Gibi Avantajlar, Dezavantajlar ya da Farklar Var?

Kendi Özelinizde Hukuk Bürosu Açmis Olmaktan Memnun musunuz?

Sanal Ofis/Büro Hakkinda Ne Düsünüyorsunuz?

Sanal Büro, Fiziki Büronun Yerini Tutabilir mi?

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Ikinci Videonun Konu Basliklari:

Hukuk Fakültesi Mezunlarina Stajyerlik Süresi Sonunda Büro Açmayi Öneriyor musunuz?

Is Hayatina Yeni Baslayacak Avukatlarin Hemen Büro Açmasi Onlara Ne Gibi Sorunlar ya da Sürprizler Çikarabilir?

Hukuk Bürosunun Is Almasinda Çevre Faktörü Ne Derece Önemli?

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Üçüncü Videonun Konu Basliklari:

Hukuk bürosu nasil açilir?

Hukuk bürosu açmak için gerekli bütçe/maliyet nedir?

Hukuk bürosu belli bir alanda mi faaliyet göstermeli?

Hukuk bürosunun basarisini belirleyen faktörler nelerdir?

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.