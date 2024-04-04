Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından 31 Ocak 2024 tarihinde yapılan bir duyuru ile mikro ölçekli başvuru sahiplerine yönelik yeni ve basitleştirilmiş bir ücret sistemi duyuruldu. Bu ücret önlemleri paketi, mikro-şirketler için özel ücret indirimleri sunmakta, ücret sistemini basitleştirmekte, dijitalleşmeyi daha da teşvik etmekte ve prosedürel ve dahili yenileme ücretlerindeki ılımlı artışlarla Kurumun finansal sürdürülebilirliğini güvence altına almaktadır.

Başvuruları kolaylaştıracak ve maliyetleri düşürecek bu uygulama 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli olacaktır. Uygulamadan, inovatif çalışmalar yapan ancak finansal desteğe ihtiyaç duyan firmalar; yani mikro işletmeler, gerçek kişiler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler ve kamu araştırma kuruluşları faydalanması öngörülmektedir. Bu mikro-şirketler, son beş yılda beşten az başvuru yapmış olmaları koşuluyla, patent verme prosedüründeki tüm ana ücretlerde %30 indirimden yararlanacaklardır.

Açıklanan ücret indirimleri, aslında küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için mevcut destek önlemlerini tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu destekler arasında, Avrupa patent başvurusunun veya inceleme talebinin İngilizce, Fransızca veya Almanca dışında bir sözleşmeli devletin resmi dilinde olması durumunda dosyalama ve inceleme ücretlerinde indirim yapılması; Birlik Patentine (UP) ilişkin çeviri maliyetleri için bir toplu telafi sağlanması ve indirimli temyiz ücreti bulunmaktadır.

1 Nisan'da yürürlüğe girecek ek destek önlemleri arasında, MyEPO kullanıcılarının bu güvenli, web tabanlı çevrimiçi hizmetin kullanımını daha da teşvik etmek için ücret indirimlerinden sıfıra kadar yararlanmaları yer almaktadır. Bu indirimler, örneğin, bir Avrupa patent başvurusu veya patentin haklarının devri için Avrupa Patent Sicili'nde kayıt ücretini içermektedir. Son olarak, nadiren kullanılan beş ücretin kaldırılmasıyla ücret sistemi basitleştirilmektedir.

Bu duyuru, EPO'nun resmi duyurusundaki bilgileri temel alarak hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi ve güncellemeler için EPO'nun resmi web sitesini ziyaret etmenizi önermekteyiz.

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