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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programları üst limitlerinde önemli artışlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

1602 Patent Destek Programı çerçevesinde de önemli ölçüde limit artışları gerçekleştirilmiştir. Bu artışlarla, Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimlerinin büyümesi, yenilikçi ürünlerin ve çözümlerin ortaya çıkması sağlanacaktır. 1602 Patent Destek Programı limitlerinin artışları aşağıdaki tabloda detaylı şekilde verilmektedir:

1602- PATENT DESTEK PROGRAMI HİBE DESTEK ve ÖDÜL TUTARLARI ULUSLARARASI PATENT DESTEKLERİ ESKİ ÜST LİMİT YENİ ÜST LİMİTİ İnceleme Raporu Desteği (PD-201) USPTO 15.000.-TL 30.000.-TL EPO 15.000.-TL 30.000.-TL JPO 30.000.-TL 60.000.-TL SIPO 15.000.-TL 30.000.-TL KIPO 15.000.-TL 30.000.-TL Patent Tescil Ödülü (PD-202) (USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil) 20.000.-TL 40.000.-TL

" Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı üst sınırı 150.000.-TL 180.000.-TL



1602 programına, TÜRKPATENT veya WIPO'ya başvuru yaparak, başvuru numarası alan T.C. vatandaşları veya Türkiye'de yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları başvuru yapabilmektedir. Ayrıca PCT kapsamında WIPO'ya yapılan uluslararası patent başvurularına Uluslararası Patent Başvuru Desteği sağlanmış patent başvuruları için; TÜRKPATENT, EPO, JPO, CNIA, KIPO, USPTO tarafından düzenlenecek inceleme raporu ücretlerine istinaden bu program kapsamında destek verilmektedir.

Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilmektedir. Başvuru sayısında; aynı buluş için ulusal ve uluslararası başvurular ayrı başvurular olarak değerlendirilmekte ve başvuru, inceleme, tescil ve ödül süreçlerinin tamamı tek bir başvuru olarak değerlendirilmektedir.

Tablodan görüleceği üzere, inceleme raporu desteği ile patent tescil ödülü üst limitleri %100 artış göstermektedir. Ayrıca, bir patente ilişkin alınabilecek olan tüm Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı için üst sınır ise %20 artış ile 150.000 TL'den 180.000 TL'ye yükselmiştir. Patent desteği kapsamında destek başvurusu; EPO, JPO, SIPO, KIPO, USPTO biri veya birden fazlası için ülke girişleri sırasında sadece bir sefer ve bir başvuru formunda hangi ülkelere giriş yapıldığının bilgisi verilerek yapılabilmektedir.

Destekleri özetlemek gerekirse;

PD-200 Uluslararası Patent Başvuru Desteği: PCT başvuru aşamasında WIPO resmi ücretleri (başvuru ve araştırma raporu) karşılanmaktadır.

PD-201 Uluslararası Patent İnceleme Desteği: Bu destek EPO, JPO, SIPO, KIPO, USPTO'nun biri ya da daha fazlası nezdinde yapılan inceleme raporu taleplerine istinaden sağlanmaktadır. PCT başvurularında Uluslararası Ön İnceleme Otoritesi (IPEA) olarak TÜRKPATENT'in seçildiği ön inceleme talepleri de bu kapsamda değerlendirmekte ve destekten faydalanabilmektedir.

PD-202 Uluslararası Patent Ödülü Desteği: USPTO, JPO veya EPO kurumlarınca verilecek patent tescillerinden her biri için verilmektedir.

PD-201 Uluslararası Patent İnceleme Desteğinden faydalanmak için PD-200 Uluslararası Patent Başvuru Desteğine başvurmak şartı bulunmaktadır. Aynı şekilde PD-202 Uluslararası Patent Ödülü Desteğinden faydalanmak için PD-201 Uluslararası Patent İnceleme Desteğine başvurmak şartı bulunmaktadır. Desteklerden faydalanmak için sürecin iyi bir şekilde takip edilmesi ve başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için TÜBİTAK TEYDEB resmi internet sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

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