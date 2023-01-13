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Cumhurbaşkanı tarafından 9/8/2023 tarihinde ve 6652 sayılı Karar ile, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yararlanılan ilave Ar-Ge indirimi kapsamında belirtilen göstergelere Tasarım Merkez'leri ile doğrudan ilgili göstergeler açık bir şekilde eklenmiştir.

Yapılan değişiklikle; eski ç ve d maddeleri, Arge Merkezi ve Tasarım Merkezi personellerine özgü olacak şekilde ayrıştırılmış ve Tasarım Merkezi personellerinin oransal artışı ayrı ayrı şıklarda belirtilen göstergeler olarak listelenmiştir. Buna göre, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının, bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması için, yine bir önceki yıla oranla en az %20 artış olması gereken göstergeler aşağıdaki gibi güncellenmiştir:

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

c) Uluslararası destekli proje sayısı.

ç) Ar-Ge Merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

d) Tasarım Merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı.

e) Ar-Ge Merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

f) Tasarım Merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı.

g) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

Söz konusu karar, yayımı yapıldığı tarihten (10.01.2023) itibaren geçerli sayılacak olup, 01.08.2016 tarih ve 2016/9092 sayılı bir önceki Bakanlar Kurulu Kararı da yürürlükten kaldırılmıştır.

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