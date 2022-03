ARTICLE

3 Government-owned patents exist on inventions that have come from government-funded research.

Ne TRIPS madde 31(h) ne de SMK madde 133 "ekonomik değer gözetilerek belirlenecek bedelin" nasıl hesap edileceği hakkında bir metot göstermemektedir. Bu konudaki yaklaşımlara geçmeden önce değinilmesi gereken bir diğer husus TRIPS madde 31(h)'deki düzenlemenin "iznin ekonomik değeri" (economic value of the authorisation) kavramından bahsederken SMK 133. Maddenin "patentin ekonomik değeri" kavramından bahsediyor olmasıdır. TRIPS 31/h maddesinde geçen "authorisation" ifadesi maddenin içinde yer alan bölümün "other use without authorisation of the right holder" (hak sahibinin izni olmayan diğer kullanımlar) şeklindeki başlığında ifade edildiği üzere patent sahibinin patentin kullanımı için iznini/ rızasını, patent için rızaen verilen kullanım hakkını yani lisansı ifade etmektedir. SMK 133. maddede yer alan "patentin ekonomik değeri" ifadesinin de benzer şekilde patent üzerinde rıza ile verilen bir lisans durumunda ortaya çıkacak değer olarak yorumlanması isabetli olacaktır. Zira öncelikle SMK madde 133'ün TRIPS ile alt limitleri çizilenden daha az bir koruma sağlamaması prensibi esastır. Öte yandan "patentin ekonomik değeri" ifadesi, söz konusu patentin sözleşmeye dayalı bir lisansa konu olması halinde hak sahibine ödenecek bedeli ifade eder.1 Dolayısıyla, umulduğunun aksine, zorunlu lisans halinde patent sahibine ödenecek bedel, normal şartlarda ve rekabetçi piyasa koşullarında patent sahibi lisans verse idi hak kazanacağı "ticari" nitelikteki lisans bedelinden aşağıda olmamalıdır.

