COVID-19'un etkisi artmaya devam ediyor ve benzeri görülmemiş bu durumla karşı karşıyayız. Bu süreçte, şirketlerin ivedilikle doğru kararlar vermesi ve uygulaması gerekiyor. Büro olarak önceliğimiz, yüksek kalitedeki hizmetlerimizi sağlamaya devam etmek ve çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumaktır.
Bu amaçla, COVID-19 MERKEZİ'ni paydaşlarımızı güncel tutmak ve paydaşlarımızın COVID-19'un yasal etkilerini anlamalarına ve işlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için hazırladık.
Avukatlarımız her zamanki gibi işinizi desteklemek için hazırdır. Bu konudaki sorularınız için, Gün + Partners avukat kontağınız ile doğrudan veya covid19merkezi@gun.av.tr adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.
WEBİNARLAR
Webinar: Covid-19 ve Devamında Ofise Dönüş
GELİŞMELER
İşyerinde Aşı ve PCR Testi
Uygulamalarına Genel Bir Bakış
İş Hukuku, 13.10.2021
Çalışanların COVID-19 Test
Sonuçlarının ve Aşı-Enfeksiyon
Durumlarına İlişkin Verilerinin
İşlenmesi
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, 14.09.2021
COVID-19 Sonrası Yeni Normal Kapsamında Uzaktan
Çalışma Uygulaması
İş Hukuku, 09.07.2021
Fesih Yasağı ve Tek Taraflı Ücretsiz
İzin Uygulamasına İlişkin Süreler Bir Kez
Daha Uzatıldı-Nisan 2021
İş Hukuku, 10.05.2021
Fesih Yasağı ve Tek Taraflı Ücretsiz
İzin Uygulaması Bir Kez Daha
Uzatıldı
İş Hukuku, 21.04.2021
Covid-19'un Markalara Etkisi
Markalar ve Tasarımlar, 23.03.2021
Pandeminin Marka İstatistikleri Üzerindeki
Etkileri
Markalar ve Tasarımlar, 22.03.2021
Covid-19'un Türkiye'de Marka
Hakkının İcrasına Etkileri
Markalar ve Tasarımlar, 22.03.2021
COVID-19 ile Geçen Bir Senenin Ardından 2020
Yolsuzluk Algı Endeksinin
Düşündürdükleri
Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, 16.03.2021
COVID-19 Salgını Sırasında Marka
Uygulamasına Bakış
Markalar ve Tasarımlar, 18.02.2021
COVID-19 ile Getirilen Fesih Yasağı
Kapsamında İkale Sözleşmeleri
İş Hukuku, 13.01.2021
Tahkim ve Çevrimiçi
Duruşmalar
Uyuşmazlık Yönetimi, 25.12.2020
Negatif Fiyatlar ve COVID-19'un Diğer
Etkileriyle Mücadelede Sigorta Özel
Şartlarının Önemi
Sigorta ve Reasürans ve Enerji ve Tabii Kaynaklar, 02.11.2020
Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz
İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma
Ödeneğine İlişkin Süreler Bir Kez Daha
Uzatıldı
İş Hukuku, 28.10.2020
E-Duruşma Uygulamasına İlişkin
Yenilikler
Uyuşmazlık Yönetimi, 27.10.2020
COVID-19 Pandemisinin Türkiye'de Markalara
Tanınan Hoşgörü Sürelerine ve Markayı
Kullanma Yükümlülüğüne
Etkileri
Markalar ve Tasarımlar, 24.09.2020
Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz
İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma
Ödeneğine İlişkin Süreler Yeniden
Uzatıldı
İş Hukuku, 16.09.2020
Devlet Sağlık Kurumlarının Son
Dönemde Aldıkları Kararlar ve
Yayınladıkları Duyurular Nedir?
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 14.09.2020
COVID-19'un Markalara Etkisi
Markalar ve Tasarımlar, 28.07.2020
COVID-19 Döneminde Delil Tespiti ve İhtiyati
Tedbir Talepleri
Patent ve Faydalı Modeller, 09.07.2020
COVID-19: İlaç Tanıtımına
Yönelik Kısıtlamalar
Kaldırıldı
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 01.07.2020
Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz
İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma
Ödeneğine İlişkin Süreler
Uzatıldı
İş Hukuku, 01.07.2020
COVID-19 Gölgesinde “Buluş Faaliyeti”
ve Zorunlu Lisans
Patent ve Faydalı Modeller, 16.06.2020
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Piyasada
Öngördüğü
Değişiklikler
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon ve Rekabet, 11.06.2020
COVID-19 Sonrası “Yeni Normal” Düzen
– Bağışıklık
Sertifikaları
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon, Şirketler, Birleşme ve Devralmalar ve Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, 11.06.2020
COVID-19 Sürecinde Haksız Fiyat
Artışlarına Karşı Reklam Kurulu
Önemli Yaptırımlar Uyguladı
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon, 05.06.2020
COVID-19'la Mücadele Kapsamında Sermaye
Şirketlerine Getirilen Kar Payı
Dağıtımı
Sınırlamaları
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, 05.06.2020
İş yerlerinde COVID-19 Sonrası Dönemde
“Yeni Normal”
İş Hukuku, 29.05.2020
COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Telafi
Çalışması Uygulaması
İş Hukuku, 20.05.2020
COVID-19 ile Birlikte, Sahte Hijyen Ürünleri
İle Mücadele
Taklit ve Korsanla Mücadele, 13.05.2020
COVID-19 Sebebiyle Klinik Araştırmalara
İlişkin Alınan Tedbirler
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 12.05.2020
Üç Aylık Fesih Yasağı ve Tek
Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması
Yürürlüğe Girdi
İş Hukuku, 29.04.2020
Sigorta Sözleşmeleri COVID-19 Salgınına
Nasıl Cevap Veriyor?
Sigorta ve Reasürans, 21.04.2020
COVID-19 Krizinde Araştırmacı Tıp
Teknolojileri Üreticilerinin Davranış Kuralları
Hakkında MedTech Europe'un Yeni
Kılavuzu
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku ve Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, 13.04.2020
Avrupa Parlamentosu (EU) 2017 /745 sayılı
Tıbbi Cihaz Tüzüğü'nün (MDR)
Uygulama Tarihinin Ertelenmesi için Sunulan Öneriyi
Kabul Etti
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 09.04.2020
COVID-19 Salgınının Fikri ve
Sınaî Hakların Korunmasında Sürelere
Etkisi
Markalar ve Tasarımlar, Telif Hakları, Taklit ve Korsanla Mücadele ve Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri, 30.03.2020
COVID-19 İcra, İflas Takiplerini ve
Sürelerini Durdurdu
Uyuşmazlık Yönetimi ve Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, 27.03.2020
COVID-19 Yargılama Sürelerini
Durdurdu
Uyuşmazlık Yönetimi ve Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, 27.03.2020
Korona Virüse Karşı Etkili' Olduğu
Yönünde Sağlık Beyanıyla Ürün
Tanıtımları
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon ve İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 26.03.2020
18 Mart 2020 Tarihinde Açıklanan
Koronavirüs Destek Paketi ve Sektörel Bazda
Etkileri
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, İş Hukuku, İdare, Vergi ve Düzenlenmiş Piyasalar, İnşaat ve Gayrimenkul ve Finans, 23.03.2020
COVID-19 Sürecinde Kişisel Verilerin
İşlenmesi
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, 18.03.2020
İş Hukuku Kapsamında COVID-19 Nasıl
Değerlendirilmelidir?
İş Hukuku, 17.03.2020
Koronavirüsün Sözleşmelere Etkisi ve
Mücbir Sebep
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, 13.03.2020
SIKÇA SORULAN SORULAR
COVID-19'un Uyum Süreçlerine,
İç ve Dış Soruşturmalara
Etkisi
Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, 13.10.2020
COVID-19'un Sözleşmelere Etkisi ve
Mücbir Sebep ile İlişkisi
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, 28.09.2020
COVID-19 ve Kişisel Verilerin
Korunması
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, 25.09.2020
COVID-19'un Patent Hukuku Üzerindeki
Etkileri
Patent ve Faydalı Modeller, 16.09.2020
COVID-19'un Yargı Sistemi Üzerindeki
Etkileri
Uyuşmazlık Yönetimi, 16.09.2020
COVID-19'un İş İlişkisine
Etkileri
İş Hukuku, 16.09.2020
COVID-19'un Marka Tescil İşlemleri
Üzerindeki Etkisi
Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri, 16.09.2020
COVID-19'un, Marka Hakkına Tecavüz
Suçuna Yönelik Baskın ve Gümrük
Süreçleri Üzerindeki Etkileri
Taklit ve Korsanla Mücadele, 29.04.2020
HABERLER VE ETKİNLİKLER
Webinar: Covid-19 ve Devamında Ofise
Dönüş
İş Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, 29.09.2021
Webinar: Son Kurul Kararları
Işığında Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında Güncel Gelişmeler
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon, 12.05.2020
Webinar: COVID-19 Kapsamında İş Hukukundaki
Güncel Gelişmeler
İş Hukuku, 07.05.2020
Webinar: Dünya Fikri Mülkiyet Günü -
COVID-19 ve Güncel Gelişmeler
Söyleşisi
Fikri Mülkiyet, 24.04.2020
Webinar: COVID-19 Kapsamında Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Güncel
Gelişmeler
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon, 21.04.2020
Webinar: Coronavirüs'ün
İşletmelere Hukuki Etkileri
08.04.2020
Gün + Partners COVID-19 Bilgilendirmesi
16.03.2020
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.