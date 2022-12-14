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COVID-19'un etkisi artmaya devam ediyor ve benzeri görülmemiş bu durumla karşı karşıyayız. Bu süreçte, şirketlerin ivedilikle doğru kararlar vermesi ve uygulaması gerekiyor. Büro olarak önceliğimiz, yüksek kalitedeki hizmetlerimizi sağlamaya devam etmek ve çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumaktır.

Bu amaçla, COVID-19 MERKEZİ'ni paydaşlarımızı güncel tutmak ve paydaşlarımızın COVID-19'un yasal etkilerini anlamalarına ve işlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için hazırladık.

Avukatlarımız her zamanki gibi işinizi desteklemek için hazırdır. Bu konudaki sorularınız için, Gün + Partners avukat kontağınız ile doğrudan veya covid19merkezi@gun.av.tr adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.

WEBİNARLAR

Webinar: Covid-19 ve Devamında Ofise Dönüş

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GELİŞMELER

İşyerinde Aşı ve PCR Testi Uygulamalarına Genel Bir Bakış

İş Hukuku, 13.10.2021

Çalışanların COVID-19 Test Sonuçlarının ve Aşı-Enfeksiyon Durumlarına İlişkin Verilerinin İşlenmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, 14.09.2021

COVID-19 Sonrası Yeni Normal Kapsamında Uzaktan Çalışma Uygulaması

İş Hukuku, 09.07.2021

Fesih Yasağı ve Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulamasına İlişkin Süreler Bir Kez Daha Uzatıldı-Nisan 2021

İş Hukuku, 10.05.2021

Fesih Yasağı ve Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması Bir Kez Daha Uzatıldı

İş Hukuku, 21.04.2021

Covid-19'un Markalara Etkisi

Markalar ve Tasarımlar, 23.03.2021

Pandeminin Marka İstatistikleri Üzerindeki Etkileri

Markalar ve Tasarımlar, 22.03.2021

Covid-19'un Türkiye'de Marka Hakkının İcrasına Etkileri

Markalar ve Tasarımlar, 22.03.2021

COVID-19 ile Geçen Bir Senenin Ardından 2020 Yolsuzluk Algı Endeksinin Düşündürdükleri

Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, 16.03.2021

COVID-19 Salgını Sırasında Marka Uygulamasına Bakış

Markalar ve Tasarımlar, 18.02.2021

COVID-19 ile Getirilen Fesih Yasağı Kapsamında İkale Sözleşmeleri

İş Hukuku, 13.01.2021

Tahkim ve Çevrimiçi Duruşmalar

Uyuşmazlık Yönetimi, 25.12.2020

Negatif Fiyatlar ve COVID-19'un Diğer Etkileriyle Mücadelede Sigorta Özel Şartlarının Önemi

Sigorta ve Reasürans ve Enerji ve Tabii Kaynaklar, 02.11.2020

Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Bir Kez Daha Uzatıldı

İş Hukuku, 28.10.2020

E-Duruşma Uygulamasına İlişkin Yenilikler

Uyuşmazlık Yönetimi, 27.10.2020

COVID-19 Pandemisinin Türkiye'de Markalara Tanınan Hoşgörü Sürelerine ve Markayı Kullanma Yükümlülüğüne Etkileri

Markalar ve Tasarımlar, 24.09.2020

Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Yeniden Uzatıldı

İş Hukuku, 16.09.2020

Devlet Sağlık Kurumlarının Son Dönemde Aldıkları Kararlar ve Yayınladıkları Duyurular Nedir?

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 14.09.2020

COVID-19'un Markalara Etkisi

Markalar ve Tasarımlar, 28.07.2020

COVID-19 Döneminde Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbir Talepleri

Patent ve Faydalı Modeller, 09.07.2020

COVID-19: İlaç Tanıtımına Yönelik Kısıtlamalar Kaldırıldı

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 01.07.2020

Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Uzatıldı

İş Hukuku, 01.07.2020

COVID-19 Gölgesinde “Buluş Faaliyeti” ve Zorunlu Lisans

Patent ve Faydalı Modeller, 16.06.2020

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Piyasada Öngördüğü Değişiklikler

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon ve Rekabet, 11.06.2020

COVID-19 Sonrası “Yeni Normal” Düzen – Bağışıklık Sertifikaları

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon, Şirketler, Birleşme ve Devralmalar ve Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, 11.06.2020

COVID-19 Sürecinde Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Reklam Kurulu Önemli Yaptırımlar Uyguladı

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon, 05.06.2020

COVID-19'la Mücadele Kapsamında Sermaye Şirketlerine Getirilen Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları

Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, 05.06.2020

İş yerlerinde COVID-19 Sonrası Dönemde “Yeni Normal”

İş Hukuku, 29.05.2020

COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Telafi Çalışması Uygulaması

İş Hukuku, 20.05.2020

COVID-19 ile Birlikte, Sahte Hijyen Ürünleri İle Mücadele

Taklit ve Korsanla Mücadele, 13.05.2020

COVID-19 Sebebiyle Klinik Araştırmalara İlişkin Alınan Tedbirler

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 12.05.2020

Üç Aylık Fesih Yasağı ve Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması Yürürlüğe Girdi

İş Hukuku, 29.04.2020

Sigorta Sözleşmeleri COVID-19 Salgınına Nasıl Cevap Veriyor?

Sigorta ve Reasürans, 21.04.2020

COVID-19 Krizinde Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticilerinin Davranış Kuralları Hakkında MedTech Europe'un Yeni Kılavuzu

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku ve Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, 13.04.2020

Avrupa Parlamentosu (EU) 2017 /745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü'nün (MDR) Uygulama Tarihinin Ertelenmesi için Sunulan Öneriyi Kabul Etti

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 09.04.2020

COVID-19 Salgınının Fikri ve Sınaî Hakların Korunmasında Sürelere Etkisi

Markalar ve Tasarımlar, Telif Hakları, Taklit ve Korsanla Mücadele ve Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri, 30.03.2020

COVID-19 İcra, İflas Takiplerini ve Sürelerini Durdurdu

Uyuşmazlık Yönetimi ve Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, 27.03.2020

COVID-19 Yargılama Sürelerini Durdurdu

Uyuşmazlık Yönetimi ve Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, 27.03.2020

Korona Virüse Karşı Etkili' Olduğu Yönünde Sağlık Beyanıyla Ürün Tanıtımları

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon ve İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 26.03.2020

18 Mart 2020 Tarihinde Açıklanan Koronavirüs Destek Paketi ve Sektörel Bazda Etkileri

Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, İş Hukuku, İdare, Vergi ve Düzenlenmiş Piyasalar, İnşaat ve Gayrimenkul ve Finans, 23.03.2020

COVID-19 Sürecinde Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, 18.03.2020

İş Hukuku Kapsamında COVID-19 Nasıl Değerlendirilmelidir?

İş Hukuku, 17.03.2020

Koronavirüsün Sözleşmelere Etkisi ve Mücbir Sebep

Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, 13.03.2020

SIKÇA SORULAN SORULAR

COVID-19'un Uyum Süreçlerine, İç ve Dış Soruşturmalara Etkisi

Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, 13.10.2020

COVID-19'un Sözleşmelere Etkisi ve Mücbir Sebep ile İlişkisi

Şirketler, Birleşme ve Devralmalar, 28.09.2020

COVID-19 ve Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, 25.09.2020

COVID-19'un Patent Hukuku Üzerindeki Etkileri

Patent ve Faydalı Modeller, 16.09.2020

COVID-19'un Yargı Sistemi Üzerindeki Etkileri

Uyuşmazlık Yönetimi, 16.09.2020

COVID-19'un İş İlişkisine Etkileri

İş Hukuku, 16.09.2020

COVID-19'un Marka Tescil İşlemleri Üzerindeki Etkisi

Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri, 16.09.2020

COVID-19'un, Marka Hakkına Tecavüz Suçuna Yönelik Baskın ve Gümrük Süreçleri Üzerindeki Etkileri

Taklit ve Korsanla Mücadele, 29.04.2020

HABERLER VE ETKİNLİKLER

Webinar: Covid-19 ve Devamında Ofise Dönüş

İş Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, 29.09.2021

Webinar: Son Kurul Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Güncel Gelişmeler

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon, 12.05.2020

Webinar: COVID-19 Kapsamında İş Hukukundaki Güncel Gelişmeler

İş Hukuku, 07.05.2020

Webinar: Dünya Fikri Mülkiyet Günü - COVID-19 ve Güncel Gelişmeler Söyleşisi

Fikri Mülkiyet, 24.04.2020

Webinar: COVID-19 Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Güncel Gelişmeler

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon, 21.04.2020

Webinar: Coronavirüs'ün İşletmelere Hukuki Etkileri

08.04.2020

Gün + Partners COVID-19 Bilgilendirmesi

16.03.2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.