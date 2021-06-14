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Son Gelişmeler

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ("SGK") 2 Haziran 2021 tarih ve E-99779835-202.99-25647141 sayılı Genel Yazısı'nda ("Genel Yazı") işverenler için, uzaktan çalışma yapan çalışanlarına ilişkin olarak yeni yükümlülükler öngörülmektedir.

Genel Yazı Neleri Düzenliyor?

Genel Yazı uyarınca, aylık prim ve hizmet belgelerine/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine uzaktan çalışma ile ilgili yeni bölümler eklenmiştir. SGK, işverenlerin, bu yeni bölümleri tamamlamak suretiyle her ay her bir çalışanlarının kaç gün uzaktan çalışma yaptığını bildirmelerini talep etmektedir.

Uzaktan çalışma yapılan günlerin bildirilmesi yükümlülüğüne uyulmaması halinde işverenlerin idari para cezasına çarptırılma riski bulunmaktadır.

Sonuç

COVID-19 salgını, Türkiye'yi ve Türkiye'deki çalışma yaşamına dair uygulamaları esaslı bir şekilde etkilemiştir. İşverenlerin COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler oldukça konu ile ilgili tüm hukuki değişiklikleri yakından takip etmelerini tavsiye ederiz.



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