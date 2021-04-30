COVID-19 salgini ile mücadele kapsaminda 26 Nisan 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaskanligi Kabinesi'nde alinan kararlar uyarinca 29 Nisan - 17 Mayis 2021 tarihleri arasinda tam kapanma dönemine geçilmistir. Bu dogrultuda, Hâkimler ve Savcilar Kurulu, 27 Nisan 2021 tarihli karariyla ("Karar") tam kapanma dönemine geçilmesinin mahkemelerin yargi faaliyetleri üzerindeki etki ve sonuçlarini belirlemistir. Karar metnine bu link'i kullanarak erisebilirsiniz: https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/files/KARAR-27-04-2021.pdf. Buna göre; yapilmasi planlanan durusma, müzakere ve kesiflerin 29 Nisan 2021 Persembe günü saat 19.00'dan, 17 Mayis 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar ertelenmesine karar verilmistir.

Karar Ne Diyor?

Karar'dan anlasildigi üzere tam kapanma döneminde adliyeler açik kalmaya devam edecektir. Ancak ilk derece adli ve idari yargi mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargi yerlerinde icra edecegi;

durusma,

müzakere,

ve kesifler

29 Nisan 2021 Persembe günü saat 19.00'dan, 17 Mayis 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar ertelenmistir. Bu islerin, uyusmazlik konusu isin taraflarinin zarar görmesini engelleyecek sekilde ve mümkün oldugu oranda sokaga çikma kisitlamasinin bittigi tarihten sonraki bir is gününe ertelenmesine karar verilmistir.

Asagidaki durumlarin söz konusu olmasi halinde ise herhangi bir erteleme olmayacaktir:

Durusma açilip açilmamasi hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere tutuklu ve acil isler,

Dava zamanasimi yakin olan sorusturma ve kovusturma dosyalari,

Yürütmenin durdurulmasi istemleri,

Ihtiyati tedbir ve bu islemlere yönelik itirazlar,

Suç ve suçlulara iliskin ihbar ve sikâyetler,

Ivedi sayilacak diger isler.

Buna ek olarak, her ne kadar adliyeler açik olsa da ve dosyalara evrak sunulmasi gibi taraf islemlerinin fiziken yapilabilmesi mümkün olsa da; salgin kapsaminda alinan tedbirlerin etkililiginin artmasi amaciyla bu islemlerin mümkün oldugu ölçüde UYAP üzerinden gerçeklestirilmesi tavsiye edilmistir.

Sonuç

COVID-19 salgini yargi faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Karar ile alinan bu önlem kapsaminda durusma, müzakere ve kesifler ertelenmis, ancak adliyelerin bu süre boyunca açik olmasi sebebiyle yargi faaliyetleri durmamistir. Önemle belirtmek isteriz ki, tam kapanma sürecinde yasal süreler (örnegin cevap süreleri, itiraz süreleri) islemeye devam edecektir.

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