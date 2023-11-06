Türkiye'deki elektrik piyasası, enerji üretiminden dağıtımına, toptan satıştan perakende satışa kadar geniş bir yelpazede faaliyetler içermektedir. Bu karmaşık düzenlemeler, elektrik piyasasının verimli ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlamak için bir dizi lisans ve yükümlülüğü de beraberinde getirmektedir. Yapılacak olan faaliyetin türüne göre farklı lisansların alınması ve bu doğrultuda gerekli başvuruların süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak yapılması son derece önemlidir. Türkiye'deki elektrik piyasasına hakim olmak için, onu idare eden düzenleyici dokuyu açık bir şekilde kavramak şarttır. Bu yapının merkezinde yer alan karmaşık bir lisans sistemi, geniş çaplı hizmet sağlayıcılardan yenilikçi yenilenebilir enerji projelerine kadar birçok kuruluşun ulusal elektrifikasyon çabasına katkı sunmasını mümkün kılan bir yapı sunmaktadır. Elektrik lisanslamasına dair bu kapsamlı incelemede, lisans süreçlerinin karmaşıklığını aydınlatmayı ve pazarın temel prensiplerini anlamayı hedefliyoruz. Farklı lisans türlerinin ayrıntılarına derinlemesine dalacak, lisans sahiplerinin uyması gereken katı yükümlülükleri ele alacağız. Bunun yanı sıra, sektörün yenilikçi teknolojilere ve yöntemlere uyum sağlamasına yardımcı olan esneklikleri ve muafiyetleri de vurgulayacağız.

I. Elektrik Lisanslarının Temel Şartları

a. Genel Bakış

Elektrik lisansı almak isteyen bir tüzel kişinin öncelikle Türk Ticaret Kanunu'na göre bir anonim veya limited şirket olarak kurulmuş olması gerekmektedir. [Türk Ticaret Kanunu (TTK)]Ayrıca, anonim şirketler için, sermaye piyasası mevzuatına göre işlem gören payların tamamının nama yazılı olması zorunludur.

Her bir elektrik piyasası faaliyeti ve her bir tesis için ayrı bir lisans alınması gerekmektedir. Bu, elektrik piyasasındaki tüm işletmelerin faaliyetlerini sıkı bir şekilde denetlenmesini sağlar..

Lisanslar genellikle bir defada en fazla XNUMX yıl için verilirken, üretim, dağıtım ve iletim lisansları asgari olarak XNUMX yıl süreyle verilir.

Lisans başvuruları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) tarafından belirlenen bir ücrete tabidir ve lisans sahipleri EPDK denetimine tabidir. Ayrıca, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılır.

b. Ön Lisans Alma Yükümlülüğü

Türkiye'deki elektrik lisanslama süreci, her bir faaliyet ve her bir tesis için ayrı ayrı lisans alınmasını gerektirir. Özellikle üretim faaliyeti yürütecek bir tüzel kişi, birden fazla tesis üzerinden faaliyet gösteriyorsa, her bir tesis için ayrı ön lisans almak durumundadır. Bu, elektrik piyasasının düzenli işleyişini sağlamak için önemlidir.

c. Lisansa Tabi Faaliyetler

Elektrik piyasasında, elektrik enerjisinin üretiminden başlayarak iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, ithalat, ihracat, piyasa işletimi gibi faaliyetler, uygun bir lisans gerektirir. Bu, piyasanın tüm katılımcılarının belirli bir düzenlemeye tabi olmasını sağlar

Elektrik lisansları, faaliyet türüne ve kapsamına bağlı olarak farklı kategorilerde verilir. Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi ve tedarik gibi farklı faaliyetlere özgü lisanslar bulunmaktadır. Her lisans türü, ilgili faaliyetin gereksinimlerine ve yükümlülüklerine göre düzenlenmiştir.

d. Lisans ve Ön Lisans Süreleri

Ön lisanslar genellikle otuz altı ayı geçemez, ancak bu süre türüne ve koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Lisansların süresi, faaliyetin türüne ve niteliğine bağlı olarak on yıl ile kırk dokuz yıl arasında değişir. Mevcut sözleşmeler kapsamındaki projelere verilen lisanslar, ilgili sözleşmenin süresiyle sınırlıdır ve bu süre sonunda yeniden değerlendirilir.

II. Elektrik Piyasasında Önlisans Süreci

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiler için önlisans, elektrik üretimi için gerekli olan tüm izinleri ve onayları almak ve üretim tesisi kurulacak arazinin mülkiyet veya kullanım hakkını elde etmek amacıyla verilen geçici bir belgedir.

Önlisans, üretim tesisi inşaatına başlamadan önce alınmalıdır.

a. Kimler Ön Lisans Başvurusunda Bulunabilir?

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişilerin belirli koşullara uymaları gerekmektedir. Bu koşullar şunlardır:

Şirket Türü : Başvuru sahibi tüzel kişi, Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) göre anonim veya limited şirket olarak kurulmuş olmalıdır. Şirket kuruluşuna ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Pay Yapısı : Anonim şirket olarak kurulan tüzel kişilerin, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören paylar dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olmalıdır.

Lisans Geçmişi : Lisansı daha önce iptal edilen bir tüzel kişi, lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içinde görevden ayrılmış olanlar dahil olmak üzere, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans alamaz, lisans başvurusunda bulunamaz ve lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz veya yönetim kurullarında görev alamaz.

b. Gerekli Belgeler

Başvuru sırasında, tüzel kişilerden istenen belgelerin eksiksiz ve gereğine uygun olarak teslim edilmesi önemlidir. Bu belgelerden bazıları şu şekildedir:

Banka Teminat Mektubu : Başvuru sahiplerinin belirli bir banka teminat mektubunu sunması talep edilebilir. Bu teminat mektubunun miktarı, kurulu güce bağlı olarak belirlenir ve önlisans alma bedelinin yüzde XNUMX'ini geçmemek üzere sınırlanabilir.

Sermaye Kıstası : Şirket asgari sermayesinin, üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 5'ine artırıldığını belirten şirket esas sözleşmesini sunmalıdır.

Ön Lisans Bedeli : Önlisans alma bedelinin, Türkiye Elektrik Kurumu (Kurum) hesabına yatırıldığını gösteren belgeyi sunmalıdır. Yerli doğal kaynaklar veya yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak için önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerden önlisans alma bedelinin sadece yüzde XNUMX'u tahsil edilir.

Ana Sözleşme Hükümleri : Başvuru sahibi tüzel kişinin esas sözleşmesinde belirli hükümler bulunmalıdır. Anonim şirketler için sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören paylarının nama yazılı olduğunu belirten bir hüküm ve önlisans süresince şirketin ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin bir hüküm bulunması zorunludur.

C. Başvuru Süreci

EPDK, başvuru sürecinde sunulan tüm belgeleri, düzenleyici standartlara uygunluğun sağlanması amacıyla dikkatle incelemektedir. Herhangi bir tutarsızlık tespit edilmesi halinde, başvuru sahiplerine bu sorunları düzeltmeleri için 15 günlük bir süre verilir; aksi takdirde belgeler iade edilir.

Başvurunun tamamlanmasının ardından EPDK tarafından gerekli duyuru ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Söz konusu duyuruları takiben, başvuruya ilişkin bir itiraz süreci başlayacak olup, itirazı olan üçüncü tarafların itirazlarını sunması için 10 gün süresi olacaktır.

Değerlendirme süreci, EPDK'nın bulgularını ilgili kurula sunmasıyla sona erer. Daha sonra ön lisansa ilişkin nihai karar, ilgili tüm faktörler ve düzenlemeler dikkate alınarak kurul tarafından verilir.

Tüm mevzuat şartlarını yerine getiren kuruluşlara kurul tarafından ön lisans verilmektedir. Bu karar EPDK'nın internet sitesinde kamuya duyurulur.

d. Ön Lisans Süresi

Ön lisans süresi, mücbir sebepler dışında genellikle 36 aya kadar sürer. Bu süre, EPDK tarafından enerji kaynağı ve kurulu güç gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir.

e. Önlisans Süresince Hisse Devir Yasağı

Önlisansın getirilmesinin bir amacı, elektrik üretimi yapmayacak kişilerin yatırımcılara yüksek meblağlarla arazileri devretmesini önlemektir. Bu nedenle, önlisans süresi boyunca inşaatın başlaması için gerekli olan tüm izinler alındıktan sonra lisans verilir ve önlisans sahibinin hisse devri yasaklanır. Bu, çantacılığı önlemek ve enerji üretimini teşvik etmek amacıyla yapılmış bir düzenlemedir.

III. Elektrik Piyasasında Lisans Süreci

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiler, lisans almak için belirli prosedürleri takip etmek zorundadır. Lisans başvurusu, EPDK'ya sunulan belgelerin eksiksiz ve gerekli koşullara uygun olduğundan emin olunması gereken karmaşık bir süreçtir.

A. Ön Lisans Aşamaları

Yönetmeliğin 17. maddesine göre, başvuru sahibi, önlisans kapsamında tanımlanan tüm yükümlülükleri önlisans süresi içerisinde yerine getirdiğini ortaya koyabildiği takdirde, önlisansa ihtiyaç duymadan doğrudan üretim lisansı başvurusunda bulunabilir.

Önlisans sürecini tamamlamış olan tüzel kişiler, doğrudan üretim lisansı başvurusunda bulunabilirler. Ancak bu başvuru sürecinde de belirli koşullar ve belgeler yerine getirilmelidir. Bu koşullar arasında şunlar bulunur:

Mülkiyet veya Kullanım Haklarının Edinilmesi : Önlisans sahibi üretim tesisinin kurulacağı arazinin sahibi değilse, mülkiyet veya kullanım haklarının güvence altına alınması zorunludur. Bu, hidroelektrik santraller için arazi hakları veya baraj rezervuar alanlarına ilişkin izinlerin alınmasını, yerli maden veya ithal kömüre dayalı termik santraller için arazi kamulaştırmalarını, nükleer santraller için orman kullanım izinlerini kapsayabilir. İmar Planlarının Onaylanması : Üretim tesisi kurulacak bölgede geçerli olan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmış olması gerekmektedir. Proje veya Kesin Proje Onayı : Üretim tesisi için gerekli olan proje veya kat'i proje onayının alınmış olması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmaları : Üretim tesisi için bağlantı anlaşması yapılması gerekmektedir. Bu anlaşma, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi ile yapılabilir.

b. Lisanslama Süreci

Lisans başvurusu sırasında, sunulan belgelerin eksiksiz ve gereğine uygun olduğundan emin olunmalıdır. Belgelerin incelenmesi, başvuru sahibinin gerekli yükümlülükleri önlisans süresi içinde tamamlamış olup olmadığını değerlendiren bir süreci içerir.

Değerlendirme sonucunda lisans başvurusu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) sunulur ve lisans başvurusu EPDK kararıyla sonuçlandırılır. Başvuru kabul edildiğinde, lisans başvurusu sahibine yazılı olarak bildirilir ve lisans sahibinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmi Gazete'de yayımlanır. Ayrıca, lisans sahibinin başvurusu, EPDK'nın internet sitesinde de duyurulur.

c. Lisans yenileme

Elektrik lisansları belirli bir süreyle sınırlıdır ve lisans sahipleri, lisans süresi sonunda faaliyetlerine devam etmek istemeleri halinde ilgili lisanslarını yenilemek zorundadır. Lisanslar, lisans sahibinin talebi üzerine belirli bir süre için yenilenebilir. Her lisansın yenileme süresi, mevzuatta belirtilen asgari süreler göz önüne alınarak EPDK tarafından belirlenir. Lisansın yenilenmesi için belirli bir süre öncesinde başvuruda bulunulmalıdır.

Lisans Sahibi, Lisansının yenilenmesini istemesi halinde, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken XNUMX ay, en geç XNUMX ay önce, yazılı olarak EPDK'ya başvuru yapabilir. Lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin başvuru ekinde sunulması zorunludur.

D. Yaptırımlar ve Lisans İptali

Lisans süresinin sona ermesi, lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi veya lisansın verilmesi için gerekli koşulların ortadan kalkması gibi belirli durumlarda lisanslar sona erdirilebilir. Lisans sahibi, faaliyetine kendi isteğiyle son vermek isterse, istediği sonlandırma tarihinden en az altı ay önce EPDK'ya yazılı olarak başvurmalıdır.

İlgili mevzuata, Elektrik Piyasası Kanununa ve Lisans Yönetmeliğine uyulmaması halinde Kanunun 16. maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanabilecektir. Ayrıca, tesisin inşaatına öngörülen inşaat süresi içinde başlanmaması veya tesisin kalan sürede tamamlanamayacağının anlaşılması halinde üretim lisansı iptal edilebilecektir.

IV. Sonuç

Elektrik lisanslama süreçleri, Türkiye'nin enerji sektörünün düzenlenmesi ve verimli çalışması için hayati bir öneme sahiptir. Bu süreçler, elektrik üretiminden dağıtımına, ithalattan ihracata kadar tüm elektrik piyasası faaliyetlerini kapsar. Elektrik lisanslarının alınması ve yönetilmesi, tüzel kişilerin uygun düzenlemelere ve yükümlülüklere uymalarını sağlar. Önlisans süreçleri, üretim tesislerinin planlanması ve projelendirilmesi aşamasında kritik bir rol oynar, böylece çantacılık gibi kötü niyetli uygulamaların önüne geçilir. Üretim lisansı başvuruları ise önlisans sürecini başarıyla tamamlayan tüzel kişiler için sonraki adımdır ve ayrıca belirli yükümlülükler gerektirir. Lisans süreci, elektrik piyasasının istikrarını ve verimliliğini sağlamak için ayrıntılı bir inceleme ve değerlendirme gerektirir.

Türkiye'nin elektrik lisanslama süreçleri, enerji sektörünün düzenli işlemesini sağlamak için karmaşıktır ve tüzel kişilerin titizlikle takip etmeleri gereken bir dizi yükümlülüğü içerir. Bu süreçler, enerji üretiminden dağıtımına ve ticaretine kadar her aşamada uygun düzenlemelerin takip edilmesini sağlar. Ayrıca, kötü niyetli uygulamaların önlenmesine yardımcı olur ve elektrik piyasasının istikrarını korur. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Türkiye'nin elektrik lisanslama süreçleri, enerji sektörünün sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir öneme sahiptir.

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