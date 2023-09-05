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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli ve 32259 sayılı Kurul Kararı (“Kurul Kararı“), 25 Temmuz 2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Böylece serbest bölgelerde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, Ticaret Bakanlığı tarafından olumlu görüş verilmesi kaydıyla, önlisans veya üretim lisansı verilmesine karar verilmiştir. Önlisans veya üretim lisansı ile faaliyet gösterecek tesislerde üretilecek ihtiyaç üzerindeki elektrik enerjisinin satışa konu edilmesi yasaklanmıştır.

Kurul Kararı'nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.