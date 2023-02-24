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Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini kapsayacak şekilde 08/02/2023 tarihinden itibaren üç ay süreyle Olağanüstü Hal (“OHAL”) ilan edilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından da 18/02/2023 tarih ve 32108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11161-1 ve 1161-2 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) Kararları ile OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren kişilere yönelik olarak bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Mezkur Kurulu Kararı ile OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans ve sertifika sahiplerinin eksik evrak tamamlama süreleri, iç tesisat ve servis sertifikası sahibi kişilerin faaliyetleri ile tüketicilerin güvence bedeli yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan işbu düzenlemelere aşağıda ana hatlarıyla yer verilmiştir.

Lisanslama ve Sertifika İşlemleri

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesiyle Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 24/B maddesi uyarınca lisans ve sertifika sahibi kişilerin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin mücbir sebep hallerinde etkilendikleri oranda mücbir sebebin etkileri giderilinceye kadar Kurul kararıyla ertelenebileceği, askıya alınabileceği ve kaldırılabileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda 11661-1 sayılı Kurul Kararıyla 06/02/2023 tarihinde meydana gelen depremlerin “mücbir sebep” olarak kabul edilerek lisans ve sertifika sahibi kişilerin aşağıda belirtilen süreli yükümlülükleri ertelenmiştir:

Lisans ve sertifika alma, tadil, vize ve yenileme başvuruları kapsamında eksik bilgi ve belgeleri tamamlama süreleri 06/02/2023 tarihinden sonra sona eren veya sona erecek tüzel kişilere sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere herhangi bir işleme gerek olmaksızın söz konusu sürelerin olağanüstü hal süresince uzamış kabul edileceği, Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından iç tesisat ve servis hatları sertifikası verilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin, OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine sahip oldukları sertifika tarih ve numarası ile personel bilgilerini bildirmek şartıyla bildirimde bulundukları dağıtım bölgelerinde faaliyet gösterebilmelerine, İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahiplerinden sertifika ve vize süresi 06/02/2023 tarihinden sonra sona eren veya sona erecek olanların ilgili mevzuatta yer alan gereklilikleri yerine getirmeye devam etmeleri kaydıyla sertifikalarının herhangi bir işleme gerek kalmaksızın olağanüstü hal süresince geçerli kabul edilmesine, Yapım ve Hizmet Sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişilerin mekanik kategorisinde faaliyet göstermeleri koşulları ile OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine sahip oldukları sertifika tarih ve numarası ile personel bilgilerini bildirmek şartıyla bildirimde bulundukları dağıtım bölgelerinde iç tesisat ile ilgili faaliyette bulunabilmesine

karar verilmiştir.

Tüketicilerin Perakende Satış Sözleşmeleri

06/02/2023 tarih ve 11659 sayılı Kurul Kararıyla 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen konut tüketicileri ile sistem kullanım uygulamasına esas birinci kademe tüketicilerin tüm dağıtım bölgelerinde yapacakları doğalgaz abonelik başvurularında Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde düzenlenmiş olan güvence bedelinin OHAL süresince alınmayacağı kararlaştırılmıştır.

Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi

18 Şubat 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yukarıda bahsi geçen Kurul Kararının 06/02/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

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